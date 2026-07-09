ニューカッスルはブラジル人MFの獲得に高額移籍金を想定。ロマーノ氏によると、最終的には最大1億500万ユーロ（9000万ポンド）が支払われる可能性もあるという。

ギマランイスはすでにクラブに夏に移籍したいと伝えており、最終決定はクラブに委ねる構えだ。クラブが移籍を阻止すれば、選手も従う見込み。

特にアーセナルのミケル・アルテタ監督はギマランイスの能力を高く評価し、中盤強化のために獲得を希望していると報じられている。