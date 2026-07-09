移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マグパイズはMFブルーノ・ギマランイスに対しアーセナルFCが提示した7600万ユーロ（6500万ポンド）のオファーを拒否した。
Getty Images
翻訳者：
アーセナルFCの巨額オファーが拒否された！ニューカッスル・ユナイテッドは、次の1億ユーロ規模の取引を成立させるのか？
ニューカッスルはブラジル人MFの獲得に高額移籍金を想定。ロマーノ氏によると、最終的には最大1億500万ユーロ（9000万ポンド）が支払われる可能性もあるという。
ギマランイスはすでにクラブに夏に移籍したいと伝えており、最終決定はクラブに委ねる構えだ。クラブが移籍を阻止すれば、選手も従う見込み。
特にアーセナルのミケル・アルテタ監督はギマランイスの能力を高く評価し、中盤強化のために獲得を希望していると報じられている。
- Getty
ニューカッスル・ユナイテッドはブルーノ・ギマランイスも放出するのか？
移籍が実現すれば、ニューカッスルは短期間でまたも数百万規模の売却となる。数日前にはチームメイトのサンドロ・トナリを1億800万ユーロでトッテナムに売却したばかりだ。
ギマランイスは昨季ニューカッスルのレギュラーとして41試合に出場し、9得点8アシストをマーク。
ブラジル代表として米・加・墨開催のW杯にも出場したが、16強敗退のノルウェー戦ではPKを外し、1－2の敗因となった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。