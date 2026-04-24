2026-27シーズンに向けてアーセナルのマーケティングが動き出した。リークされたデザインやカラー、予想価格、発売日をGOALがまとめ、来季「ガナーズ」が着るユニフォームの全貌に迫る。

8月以降、デクラン・ライスやエベレチ・エゼらがエミレーツ・スタジアムやアウェイ戦でどんなユニフォームを着るのか、ここで先取りできます。

ただし、クラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。