2026-27シーズンに向けてアーセナルのマーケティングが動き出した。リークされたデザインやカラー、予想価格、発売日をGOALがまとめ、来季「ガナーズ」が着るユニフォームの全貌に迫る。
8月以降、デクラン・ライスやエベレチ・エゼらがエミレーツ・スタジアムやアウェイ戦でどんなユニフォームを着るのか、ここで先取りできます。
ただし、クラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。
2026-27シーズンに向けてアーセナルのマーケティングが動き出した。リークされたデザインやカラー、予想価格、発売日をGOALがまとめ、来季「ガナーズ」が着るユニフォームの全貌に迫る。
8月以降、デクラン・ライスやエベレチ・エゼらがエミレーツ・スタジアムやアウェイ戦でどんなユニフォームを着るのか、ここで先取りできます。
ただし、クラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。
アーセナルの2026-27シーズンホームユニフォームは5月下旬に発表される。
伝統の赤を基調に、モノクロの盾型エンブレムは維持しつつ、モダンにアップデートされる見込みだ。袖口と襟には稲妻模様が採用され、袖の太いアディダスストライプには赤とマルーンが交互に入る予定だ。
価格は例年通り、レプリカ約80ポンド、オーセンティック約120ポンドと予想される。正式発表までは生地の柄や仕上げは未定だ。
ホームは既存デザインの現代風アレンジと報じられているが、レトロやクラシック好きにはアーセナル2026-27アウェイユニフォームが朗報だ。
90年代初頭のアイコン、アディダス「ブルーズド・バナナ」JVCキットに着想を得ながら、今回はネイビーをベースにイエローとレッドのアクセントを配する。
レトロな雰囲気を強調するため、アディダスのトレフォイルロゴが復活する見込みだ。今シーズンと同様に、フルエンブレムではなく簡略化したキャノンロゴが採用される可能性もある。
発売は2026年ワールドカップ後の7～8月上旬の見込みで、公式選手用シャツは105～120ポンド、大人用レプリカは80～85ポンドと報じられている。
アーセナル2026-27第3ユニフォームは、ミニマルでライフスタイル志向のデザインになる見込みだ。淡い黄色を基調に、ネイビーブルーのロゴと縁取りが施されるという。
黄色を基調としたサードキットは2012-13シーズン以来。デザインは2021-22シーズンアウェイキットと似ており、アディダスおなじみの稲妻グラフィックも採用されると噂されています。
3種類の中で最も遅く、8月下旬の発売が予想される。価格は選手用約120ポンド、レプリカ約80ポンドの見込みだ。