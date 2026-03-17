アーセナル、2度目の危機一髪！VARの誤判定が確認され、ブライトンはガンナーズに惜敗する中、PKの判定を不当に覆された

この物議を醸した出来事は、アメックス・スタジアムでの前半アディショナルタイムに発生した。当時、ブライトンは前半早々にブカヨ・サカに先制点を許し、リードを許していた。シーガルズのMFマッツ・ヴィッファーが左サイドからのクロスに飛び込んだが、アーセナルのFWガブリエル・マルティネッリに押し倒され、ピッチに倒れ込んだ。

ホームチームの選手やサポーターからの激しい抗議にもかかわらず、主審のクリス・カヴァナはプレーを続行させた。VAR担当のマイケル・ソールズベリーは介入せず、ピッチ上での映像確認も推奨しなかったが、この決定はリーグの独立委員会によって正式に精査され、覆されることになった。