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アーセナル、2度目の危機一髪！VARの誤判定が確認され、ブライトンはガンナーズに惜敗する中、PKの判定を不当に覆された
アーセナル、サウス・コーストでのPK劇を辛くも切り抜ける
この物議を醸した出来事は、アメックス・スタジアムでの前半アディショナルタイムに発生した。当時、ブライトンは前半早々にブカヨ・サカに先制点を許し、リードを許していた。シーガルズのMFマッツ・ヴィッファーが左サイドからのクロスに飛び込んだが、アーセナルのFWガブリエル・マルティネッリに押し倒され、ピッチに倒れ込んだ。
ホームチームの選手やサポーターからの激しい抗議にもかかわらず、主審のクリス・カヴァナはプレーを続行させた。VAR担当のマイケル・ソールズベリーは介入せず、ピッチ上での映像確認も推奨しなかったが、この決定はリーグの独立委員会によって正式に精査され、覆されることになった。
- AFP
パネルがVARと審判のミスを認定
BBCによると、KMIパネルは審判の判定に対して厳しい批判を下し、ピッチ上でPKが与えられるべきだったとの判断を4対1で下した。同パネルは、「マルティネッリはボールを見ておらず、ウィーファーをペナルティエリア内に引きずり込み、ブライトンの選手がボールに挑むのを妨げた」と指摘した。
また、パネルは3対2の投票で、VARがこの明白かつ明らかな誤審を是正するために介入すべきだったとも判断した。このニュースは、試合終了のホイッスル後にタッチラインでアルテタ監督と激しい口論を交わしていたブライトンのファビアン・フルツェラー監督の怒りを鎮めるには程遠いだろう。
アーセナルのライバルたちにとって懸念すべき傾向
今回の裁定により、今シーズン、KMIパネルがアーセナルがPKの判定漏れによる恩恵を受けたと判断したのはこれで2度目となる。これは、12月にウィリアム・サリバのファウルによりエバートンへのPKが認められなかった同様の事例に続くものだ。さらに、今月初めには、パネルがデクラン・ライスのハンドに対しチェルシーにPKが与えられるべきだったと満場一致で判断したが、VAR介入の基準に達していないとの判断は4対1の投票で下された。 チェルシーはこの試合を最終的に2-1で落とした。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
アーセナルは現在、31試合で勝ち点70を獲得し、プレミアリーグの首位を堅守している。2位のマンチェスター・シティとは勝ち点9差だが、試合数は1試合多い。 残り7試合を残し、アーセナルはこのリードを守り抜き、20年以上ぶりとなる優勝を確実なものにしたいところだ。しかし、4月にボーンマスとのプレミアリーグ戦に復帰する前に、アルテタ率いるチームは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦（バイエル・レバークーゼン戦）、リーグカップ決勝（マンチェスター・シティ戦）、そしてFAカップ準々決勝（サウサンプトン戦）に臨むことになる。
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