アーセナル、1億ユーロ評価の中盤選手獲得計画を推進　代理人がブライトン戦勝利を視察

アーセナルのスポーツディレクター、アンドレア・ベルタは長年トナリを高く評価しており、今回の再攻勢の主導者だと報じられている。 アーセナルは1月の移籍市場最終日にこのミッドフィルダーをロンドンへ引き抜こうとしたが、ニューカッスルはシーズン中の選手放出を拒否。適切な代替選手を探す時間的余裕ができたマグパイズは、北ロンドンの首脳陣が高額な評価額を提示すれば、夏の交渉に応じる可能性もある。

水曜夜のAMEXスタジアムにリソが姿を見せたのは決して偶然ではない。彼はアーセナルがまたもや重要な結果を収めるのを目撃したのだ。この代理人のイングランドでの動きは、大きな話題を呼ぶ可能性のある取引に向けた動きが始まっていることを示唆している。ベルタは、自身の親密な関係とクラブのスポーツプロジェクトを武器に、トナリ陣営への新たな攻勢を準備中とみられる。エミレーツが彼のキャリアの次のステップにふさわしい場所だと説得するためだ。