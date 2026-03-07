Getty Images Sport
アーセナル、1億ユーロ評価の中盤選手獲得計画を推進 代理人がブライトン戦勝利を視察
アーセナル、イタリア人名手獲得に動く
アーセナルがニューカッスルのトナリ獲得への関心を強めている。アルテタ監督が中盤に世界クラスの質を加えようとしているためだ。北ロンドンのクラブは、25歳の同選手を中盤の要として国内と欧州での新たな支配時代へ導く理想的な候補と位置付けている。
今週、選手の代理人であるベッペ・リソがアーセナル対ブライトン戦のスタンドで目撃されたことで、この関心は新たな高みに達した。トゥットスポルトによれば、ニューカッスルが元ACミラン選手に提示した驚異的な8700万ポンド（約116.5億円）という評価額にもかかわらず、彼の姿は首都への移籍が現実味を帯びてきたことを示す新たな噂を呼んでいる。
アズーリのスターを巡る争い
移籍に関する憶測は、欧州各地からの関心が報じられたことで高まっている。ニューカッスルは冬の移籍市場では強硬姿勢を貫いたが、シーズン終了時には状況が変わると予想される。
しかし、25歳の選手に関心を示しているのはアーセナルだけではない。マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントス、レアル・マドリードを含む欧州の他のトップクラブも、ここ数ヶ月トナリの動向を注視していると報じられている。
ベルタがアーセナルの攻撃を牽引する
アーセナルのスポーツディレクター、アンドレア・ベルタは長年トナリを高く評価しており、今回の再攻勢の主導者だと報じられている。 アーセナルは1月の移籍市場最終日にこのミッドフィルダーをロンドンへ引き抜こうとしたが、ニューカッスルはシーズン中の選手放出を拒否。適切な代替選手を探す時間的余裕ができたマグパイズは、北ロンドンの首脳陣が高額な評価額を提示すれば、夏の交渉に応じる可能性もある。
水曜夜のAMEXスタジアムにリソが姿を見せたのは決して偶然ではない。彼はアーセナルがまたもや重要な結果を収めるのを目撃したのだ。この代理人のイングランドでの動きは、大きな話題を呼ぶ可能性のある取引に向けた動きが始まっていることを示唆している。ベルタは、自身の親密な関係とクラブのスポーツプロジェクトを武器に、トナリ陣営への新たな攻勢を準備中とみられる。エミレーツが彼のキャリアの次のステップにふさわしい場所だと説得するためだ。
焦点はセント・ジェームズ・パークに留まる
メディア報道に関わらず、トナリの最優先事項はニューカッスルで今シーズンを力強く終えることだ。ハウ監督率いるチームは依然としてプレミアリーグ順位表での浮上を目指しており、現在29試合で39ポイントを獲得し12位に位置している。欧州カップ戦出場圏内とは9ポイント差である。
ニューカッスルは今後数週間で厳しい試合が続く。まずはFAカップ5回戦でマンチェスター・シティと対戦し、その後チャンピオンズリーグでバルセロナ、プレミアリーグでチェルシーと対戦する。
