選手本人も、バルセロナに自分を引き留めたいのであれば、それを示すよう求めることで、憶測にさらに拍車をかけた。クラブのアメリカでのプレシーズンツアー中、トーレスは、自身の貢献を評価しているのであれば、バルセロナが交渉を始めるべきだという考えを明確にした。『Sportico』に対し、トーレスは次のように語った。「バルサは僕を望んでいることを示さなければならない。向こうが来て交渉すればいいし、最終的にはすべてが話し合われることになる」

また、このスペイン人選手は、ヨーロッパの他の名門クラブとの関心が取り沙汰されることについて、光栄なことだと認めた。自身の将来を巡る噂や、パルク・デ・プランスへの移籍の可能性について問われたFWは、「こうしたチームが自分を求めるたびに、それは良いことだ」とコメントした。ただ、トーレスは現在の契約期間が残っていることで有利な立場にあり、こう付け加えている。「僕はバルサと契約している。フットボールでは何が起こるか分からないのは事実だけど、契約があるからこそ待つことができるし、自分で決められるのが良いところだ」