アーセナル、負傷者が深刻化：11選手が代表招集を辞退

さらに、ウィリアム・サリバは左足首の負傷によりフランス代表招集を辞退し、ガブリエル・マガリャエスはマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝後に生じた右膝の故障で離脱中だ。ユリエン・ティンバーは鼠径部の故障からまだ回復途上であり、そのためオランダ代表招集を辞退せざるを得なかった。また、ピエロ・インカピエはモロッコとの親善試合中に負傷した。 さらに、マルティン・オデゴールとマルティン・ズビメンディも加わる。前者は膝の怪我からのリハビリを続けており、そのためノルウェーのソルバッケン監督は彼を招集しないことを決定した。後者はセルビアとの親善試合の終盤に途中出場したが、その際に右膝に違和感を感じ、エジプト戦を欠場することになった。



