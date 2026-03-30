この時期、各クラブは代表戦を不安げに見守り、所属選手が怪我をしないことを願っている。 しかし、案の定、必ずと言っていいほど何人かの選手が負傷し、その後の試合に出場できなくなる事態が起きる。この点で、イングランドではアーセナルが直面している緊急事態が話題となっている。アルテタ監督率いるチームから11人の選手が、体調不良のため代表招集を辞退するか、予定より早くロンドンへ戻らざるを得なくなったのだ。
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アーセナル、負傷者が深刻化：11選手が代表招集を辞退
負傷者
ちなみに、これらの選手のほとんどはアーセナルの主力選手たちだ。ブカヨ・サカは、軽度の体調不良を理由に予防措置として、イングランド対日本の親善試合前に合宿を離脱した。 ノニ・マドゥエケはウルグアイとの親善試合中に左膝を負傷し、ロンドンに戻った。また、エベレチ・エゼは、チャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦で負ったふくらはぎの怪我にまだ悩まされているため、招集メンバーリストから直前にベン・ホワイト（同じくアーセナル所属で、ウルグアイ戦でゴールを決めた）と交代となった。
その他
さらに、ウィリアム・サリバは左足首の負傷によりフランス代表招集を辞退し、ガブリエル・マガリャエスはマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝後に生じた右膝の故障で離脱中だ。ユリエン・ティンバーは鼠径部の故障からまだ回復途上であり、そのためオランダ代表招集を辞退せざるを得なかった。また、ピエロ・インカピエはモロッコとの親善試合中に負傷した。 さらに、マルティン・オデゴールとマルティン・ズビメンディも加わる。前者は膝の怪我からのリハビリを続けており、そのためノルウェーのソルバッケン監督は彼を招集しないことを決定した。後者はセルビアとの親善試合の終盤に途中出場したが、その際に右膝に違和感を感じ、エジプト戦を欠場することになった。
アーセナルの試合日程
今後数日間、監督は医療スタッフと協議し、次の試合に向けてどの選手が復帰できるか、また誰が復帰できるかを確認する予定だ。アーセナルは4月4日（土）21時、FAカップ準々決勝でサウサンプトンとのアウェイ戦に臨む。 その3日後（同じく21時）にはリスボンへ遠征し、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でスポルティングと対戦する。また、プレミアリーグではマンチェスター・シティに1試合少ないものの11ポイント差をつけて首位を走るアーセナルは、4月11日（土）13時30分からボーンマスとのリーグ戦を控えている。