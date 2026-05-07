PSGが2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出した要因の一つが、クヴィチャ・クヴァラツヘリアだ。昨季途中ナポリから加入したジョージア代表は、ルイス・エンリケ監督の下でチームに劇的な変化をもたらし、今季もさらに進化している。

バイエルン戦ではハーフウェイラインでファビアン・ルイスとワンツーを交換し、デムベレの先制点をアシスト。ノックアウトステージ7試合連続で得点かアシストを記録し、CL史上初の快挙を達成した。25歳は卓越したドリブラーでありながら決定力も備えている。

さらに驚くべきは、その効果性と勤勉さが両立している点だ。ミュンヘンでは自陣に駆け戻りボールを奪い、クリアも繰り返した。 ナポリファンが「クヴァラドナ」と呼ぶ彼は、ボールを持たない時間もプレスで相手を追い詰め、90分間相手にとっての悪夢となる。

とはいえ、今季CLで最も堅い守備を誇るアーセナルにとっても、ブダペストで彼を止めるのは最大の試練となるだろう。完璧なウインガーとは、まさに彼のことだ。