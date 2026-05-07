PSGは3分、クヴァラツヘリアのパスをデンベレがエリア内で受け、力強いシュートで先制。その後も守備でバイエルンを封じ、ケインに許した1点は後半アディショナルタイム4分だった。
これによりPSGは今月末、ブダペストでアーセナルと対戦する。対照的なスタイルを持つ両チームの試合は、見応えがありそうだ。では、ミュンヘンでのこの試合で最大の勝者と敗者は誰だったのか？ GOALが以下に詳しく分析する。
PSGは3分、クヴァラツヘリアのパスをデンベレがエリア内で受け、力強いシュートで先制。その後も守備でバイエルンを封じ、ケインに許した1点は後半アディショナルタイム4分だった。
これによりPSGは今月末、ブダペストでアーセナルと対戦する。対照的なスタイルを持つ両チームの試合は、見応えがありそうだ。では、ミュンヘンでのこの試合で最大の勝者と敗者は誰だったのか？ GOALが以下に詳しく分析する。
PSGが2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出した要因の一つが、クヴィチャ・クヴァラツヘリアだ。昨季途中ナポリから加入したジョージア代表は、ルイス・エンリケ監督の下でチームに劇的な変化をもたらし、今季もさらに進化している。
バイエルン戦ではハーフウェイラインでファビアン・ルイスとワンツーを交換し、デムベレの先制点をアシスト。ノックアウトステージ7試合連続で得点かアシストを記録し、CL史上初の快挙を達成した。25歳は卓越したドリブラーでありながら決定力も備えている。
さらに驚くべきは、その効果性と勤勉さが両立している点だ。ミュンヘンでは自陣に駆け戻りボールを奪い、クリアも繰り返した。 ナポリファンが「クヴァラドナ」と呼ぶ彼は、ボールを持たない時間もプレスで相手を追い詰め、90分間相手にとっての悪夢となる。
とはいえ、今季CLで最も堅い守備を誇るアーセナルにとっても、ブダペストで彼を止めるのは最大の試練となるだろう。完璧なウインガーとは、まさに彼のことだ。
マイケル・オリゼは並外れた才能を持つウイングだ。パルク・デ・プランスで彼はヌノ・メンデスを平凡なサイドバックのように見せ、何度も抜き去った。第2戦でも開始8分でオリゼが突破すると、メンデスはファールで止め、イエローカードをを受けた。
その後、メンデスは明らかなハンドを犯したが2枚目の警告は免れた（主審は、我々が気づかなかったライマーのハンドも見逃していた）。それでもメンデスは立ち直り、オリゼとの1対1で優位に立ち、チームに勝利をもたらした。
オリゼは92回のボールタッチを記録したが、活かせなかった。チャンスは2、3回、シュート4本も得点はなく、ドリブル成功は10回中3回、1対1は21回中13回を失った（大半はメンデスとの対戦）。 さらに、最多29回のボールロストは痛恨だった。
リスクを冒すタイプとはいえ、ミスが多く、試合終了時には頭を抱えた。この大舞台で結果を残せなかったことは、彼にとって大きな失望となった。
バイエルン・ミュンヘンに勝利したことは、金曜日に56歳の誕生日を迎えるルイス・エンリケにとって最高の誕生日プレゼントとなった。スペイン人監督はバイエルンを「PSGが対戦した中で最強のチーム」と評し、アリアンツ・アレーナでの敗退は現実的なリスクだった。しかし、彼の采配は見事だった。
負傷した右SBハキミの代わりにMFザイール＝エメリーを起用し、彼はルイス・ディアスを抑えた。さらにファビアン・ルイスを先発に戻し、そのワンタッチパスでクヴァラツヘリアが先制点を奪った。
さらに、終始カウンターで脅威を与え、第1戦とは対照的に堅い守備でチャンスを限定した。
終盤にケインの同点弾で勝利は逃したが、ルイス・エンリケは26日のブダペスト決戦へ自信を強めた。彼は「バイエルン相手に示した精神はポジティブだ」と語った。
PSGは最強の相手にスタイルと実力を示した。2度の三冠を達成したエンリケは、ペイズリー、ジダン、グアルディオラに並ぶ3度目の欧州制覇へ王手をかけた。
ケインはCL70試合で54得点を記録。同じ試合数で上回る得点はハーランドとファン・ニステルローイだけ。後半終了間際に決めたゴールで、ケインはノックアウトステージ6試合連続得点の大会記録（ロナウド）に並んだ。
しかし、この数字も試合後にノイアーに慰められたイングランド代表にとっては何の慰めにもならなかった。
それでも彼は、クラブレベルで最も欲するCL制覇をまだ成し遂げていない。7月に33歳になるケインが、この先同じ好機を掴める保証はない。
絶好調のケインとバイエルンでも届かなかった。この欧州での敗退は、しばらく痛手として残るだろう。
バイエルンがチャンピオンズリーグ決勝に進めなかったことで、ケインのバロンドール獲得の可能性も後退した。水曜日の試合前までイングランド代表主将は有力視されていたが、PSGのブダペスト行きを決定づけたデンベレのゴールが、彼の2025年2度目の受賞の可能性を高めた。
クヴァラツヘリアも候補に名を連ねる。あと1試合、躍動感あるプレーでCL最優秀選手に選ばれる可能性もある。 だが今年はW杯イヤーで、ジョージア代表が予選敗退したため、クヴァラツヘリアが大きな舞台でアピールできる機会は限られる。一方、ラミン・ヤマル、オリゼ、デンベレ、ケインらは本大会で審査員を魅了するチャンスを得る。
さらに、デクラン・ライスも無視できない。鉄人MFはアーセナルでプレミアとCL制覇を狙え、イングランド代表として1966年ぶりタイトル獲得の原動力となる可能性がある。
それでもシーズン終盤の現時点では不確定要素が多く、2026年バロンドールの本命を挙げるのは難しい。だが、サッカー界最高個人賞の行方に胸を躍らせるファンにとっては、それこそが楽しみの源だ。
ミュンヘンでの試合終了間際、すでに交代していたデンベレがタッチライン近くでタックルを決めたチームメイトを熱狂的に祝福した。数年前なら想像できない光景だ。
パルク・デ・プランスでの2年目に覚醒するまで、彼は「開花しない才能」と呼ばれていた。バルセロナでの5年間を「無駄だった」と語る彼だが、PSGではルイス・エンリケの教えを吸収し、2シーズン連続でのバロンドールとCL制覇を狙う。
親友で元チームメイトのキリアン・エムバペはいまだどちらのタイトルも獲得できていない。2年前に両方の栄冠を求めてパリを去ったが、目標に近づく気配はない。現在、彼のキャリアは懸念される方向へ進んでいる。
2024年にレアル・マドリードに移籍し得点を量産しているものの、いまだ主要タイトルを獲得できていない。一方PSGはあと1勝すれば、2017-18のクリスティアーノ・ロナウド率いるレアル以来、CL連覇を達成する初のチームとなる。
ムバッペは世界屈指の価値を持つ選手だが、マドリードのメディアは彼の価値だけでなく人柄や献身性も疑問視している。
負傷中に休暇を取ったことで「自己中心だ」と批判された一方、PSGのチームメイトは団結力を示したと称賛された。その象徴がデンベレだ。
ルイス・エンリケが「ムバッペがいないほうがPSGは良くなる」と言ったとき、多くの人が疑問を抱いた。だがその言葉はすでに証明されている。ムバッペの移籍後、PSGはさらに強くなり、逆にマドリードは弱体化した。