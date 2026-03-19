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アーセナル、若き逸材のセンセーショナルな活躍を受け、マックス・ダウマンの獲得に急ぐ
エミレーツで前例のない需要
トップ選手たちは、シャツに熱転写するための既製のネームを用意しているが、『ザ・サン』紙によると、店側のスタッフはダウマンの名前を、パーソナライズ用に用意されたバラの文字を使って作成せざるを得なかったという。 店員たちは需要に追いつくため、毎日ダウマンの名前をまとめて用意している。このフォワードのユニフォームへの需要は爆発的に高まっており、土曜日の試合終了のホイッスルが鳴るやいなや、多くのファンが店に殺到している。エミレーツ・スタジアム内にあるアーセナルの「アーモリー」ストアの選手名壁には、ダウマンの名前は選択肢としてさえ掲載されていない。しかし、ダウマンの急激な人気上昇に伴い、その状況も間もなく変わるだろう。
- Getty Images Sport
アルテタ監督が「並外れた」10代の選手を称賛
その見事なソロゴールと多岐にわたる活躍により、彼はリオネル・メッシやカカといったサッカー界のレジェンドたちと比較されるようになった。クラブ関係者は英紙『ザ・サン』に対し、「マックスのユニフォームに対する需要が急増し、多くのファンが彼の名前入りのユニフォームを欲しがっている様子を見て、感激している」と語った。 アーセナルのミケル・アルテタ監督は、4冠達成を目指す日曜日のウェンブリーで行われるマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝において、ダウマンをベンチに留める見込みだ。
アルテタ監督は、エバートン戦でのダウマンの活躍を「並外れたもの」と強調し、スタジアムにいた人々は目撃した光景を決して忘れないだろうと付け加えた。彼は次のように語った。「これから何年経っても、今日スタジアムにいた人々はこう言うだろう。『あの日、エミレーツ・スタジアムにいたんだ。シーズン最大の山場で、16歳のこの若者がゴールを決めたあの瞬間を』と。」 ワールドカップ代表入りは依然として厳しい状況にあるダウマンは、本日、イングランド代表のどのチームに選出されるかが判明する。
北ロンドンで見かけた見覚えのある顔ぶれ
火曜日の夜、エミレーツ・スタジアムの観客席にブレントフォードのFWダンゴ・ウアッタラの姿があった。24歳のウアッタラは、アーセナルがバイエル・レバークーゼンを2-0で下した試合中、上層席のアーセナル・ファンの一員として観戦していた。 ブルキナファソ代表としても活躍するこの万能型ウイングは、クラブの招待客ではなかったとみられる。選手が自発的にスタジアムを訪れ、アーセナルの試合をひと目見ようとするのは今回が初めてではない。2024年には、リカルド・カラフィオリが、同クラブへの移籍が決まる7ヶ月前に、ファンとしてエミレーツを訪れていた。
- AFP
コルニーでの伝説と祝祭
この1週間、アーセナルにはサッカー界のレジェンドが訪れました。先週の金曜日、ブラジルの伝説的選手ロマーリオが、ガブリエル・ジェズスとのインタビュー撮影のため、クラブの練習場を訪れました。この元ストライカーは、付き添いの人々と共にコーヒーを飲みに、何気なく記者会見場に入ってきたため、多くのメディア関係者を驚かせました。 ロマリオは、登録者数50万人を超える自身のYouTubeチャンネルの取材で現地を訪れており、アーセナルの選手たちの中でもエベレチ・エゼが彼と会う機会を得た。先週、現地を訪れた著名人はロマリオだけではなかった。火曜日のバイエル・レバークーゼン戦では、イタリア代表のレジェンド、レオナルド・ボヌッチの姿も見られた。
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