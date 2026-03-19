アーセナル、若き逸材のセンセーショナルな活躍を受け、マックス・ダウマンの獲得に急ぐ

その見事なソロゴールと多岐にわたる活躍により、彼はリオネル・メッシやカカといったサッカー界のレジェンドたちと比較されるようになった。クラブ関係者は英紙『ザ・サン』に対し、「マックスのユニフォームに対する需要が急増し、多くのファンが彼の名前入りのユニフォームを欲しがっている様子を見て、感激している」と語った。 アーセナルのミケル・アルテタ監督は、4冠達成を目指す日曜日のウェンブリーで行われるマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝において、ダウマンをベンチに留める見込みだ。

アルテタ監督は、エバートン戦でのダウマンの活躍を「並外れたもの」と強調し、スタジアムにいた人々は目撃した光景を決して忘れないだろうと付け加えた。彼は次のように語った。「これから何年経っても、今日スタジアムにいた人々はこう言うだろう。『あの日、エミレーツ・スタジアムにいたんだ。シーズン最大の山場で、16歳のこの若者がゴールを決めたあの瞬間を』と。」 ワールドカップ代表入りは依然として厳しい状況にあるダウマンは、本日、イングランド代表のどのチームに選出されるかが判明する。