コンサは2019年以降、286試合に出場してきたアストン・ビラを離れる。トーマス・トゥヘル率いるイングランドの2026年ワールドカップ準決勝進出に貢献した直後だった。今夏はウナイ・エメリのチームから著しい流出が続いており、モーガン・ロジャーズはチェルシーへ加入、リュカ・ディーニュはパリ・サンジェルマンに復帰、ユーリ・ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。その一方で、エミリアーノ・マルティネスとオリー・ワトキンスを巡る憶測も続いている。

右サイドバックでもプレーできるこの万能DFに対するアルテタの動きは、ウィリアム・サリバの背中の問題とユリエン・ティンバーの鼠径部負傷を受け、重要な補強となる。