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アーセナル、最大5500万ポンドの移籍金でアストン・ヴィラからエズリ・コンサを獲得
アーセナル、守備陣の補強に成功
『The Athletic』によると、アーセナルはビラからコンサを、初期費用5100万ポンドに加え、最大400万ポンドのアドオン付きで獲得することで合意した。28歳のイングランド代表は、現プレミアリーグ王者でメディカルチェックを終えた後、1年延長オプション付きの4年契約で合意している。コンサの加入により、アーセナルはクリストス・ツォリス、ブルーノ・ギマランイス、イラン・メリエを獲得した今夏の補強をさらに強化することになる。
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スペイン人監督が補強について説明
アルテタ監督は、クラブがこの夏の移籍市場で積極的に動いているのは、選手層の厚みを高め、タイトル防衛に向けた競争力を維持するためだと強調した。マンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドでの勝利を前に語ったアルテタ監督は、「我々はスカッドを改善し、進化させたい。そのために強化できるいくつかの領域を見極めており、それを実行しようとしている」と強調した。
ヴィラ退団の動きが野望を後押しする
コンサは2019年以降、286試合に出場してきたアストン・ビラを離れる。トーマス・トゥヘル率いるイングランドの2026年ワールドカップ準決勝進出に貢献した直後だった。今夏はウナイ・エメリのチームから著しい流出が続いており、モーガン・ロジャーズはチェルシーへ加入、リュカ・ディーニュはパリ・サンジェルマンに復帰、ユーリ・ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。その一方で、エミリアーノ・マルティネスとオリー・ワトキンスを巡る憶測も続いている。
右サイドバックでもプレーできるこの万能DFに対するアルテタの動きは、ウィリアム・サリバの背中の問題とユリエン・ティンバーの鼠径部負傷を受け、重要な補強となる。
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開幕戦は準備状況を試すものとなる
アーセナルは金曜日、エミレーツ・スタジアムで昇格組コヴェントリー・シティを迎え、プレミアリーグ王座防衛の初戦に臨む。一方、現在大規模なスカッド刷新のただ中にあるエメリ監督のチームは、日曜日にアメックス・スタジアムでブライトン＆ホーヴ・アルビオンと対戦する厳しいアウェーゲームへ向け、迅速に準備を整えなければならない。コンサにとって真の試練は、サリバが完全なコンディションを取り戻す前に、アルテタ監督の戦術的要求へ即座に適応できる準備が整っていることを証明する点にある。
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