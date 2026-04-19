シーズン終盤に1位と2位が対戦するのは稀で、メディアは「優勝を左右する一戦」と騒ぐ。だがアーセナルは、今の状態なら“歴史に残る名勝負”を演じる必要はない。

ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは直近19試合で1敗のみと絶好調で、過去の優勝争いのようにアーセナルを追い詰める勢いを見せている。ホームのエティハド・スタジアムは静かだが、今回は熱狂的な雰囲気に変わるだろう。

序盤の無敵さをまだ取り戻せていないアーセナルは、批判を気にせず引き分けを狙うのが得策だ。そうすれば、2004年以来の優勝へ大きく前進できるだろう。