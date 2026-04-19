Goal.com
ライブ
Arsenal Man City title decider GFXGOAL
Krishan Davis

翻訳者：

アーセナル、勝てばいい。アルテタ率いるチームは、シティとのタイトル決戦で攻勢を捨ててでも勝つべきだ。エティハドで守っても恥ではない。

Opinion
アーセナル
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
特集＆コラム
マンチェスター・シティ 対 アーセナル
ミケル・アルテタ
ジョゼップ・グアルディオラ
デクラン・ライス

これはここ数年で最大のプレミアリーグの対決と目されている。 日曜、アーセナルはエティハド・スタジアムでマンチェスター・シティと対戦する。数か月前から“優勝を左右する一戦”と注目されてきた。しかし勝ち点差は6で、シティには消化試合が1つ残っている。そのため、調子を落とすアルテタ率いるアーセナルは、過度なプレッシャーを感じる必要はない。

シーズン終盤に1位と2位が対戦するのは稀で、メディアは「優勝を左右する一戦」と騒ぐ。だがアーセナルは、今の状態なら“歴史に残る名勝負”を演じる必要はない。

ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは直近19試合で1敗のみと絶好調で、過去の優勝争いのようにアーセナルを追い詰める勢いを見せている。ホームのエティハド・スタジアムは静かだが、今回は熱狂的な雰囲気に変わるだろう。

序盤の無敵さをまだ取り戻せていないアーセナルは、批判を気にせず引き分けを狙うのが得策だ。そうすれば、2004年以来の優勝へ大きく前進できるだろう。

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    莫大な請求額

    日曜の試合への期待が高まっている。英メディアも盛り上げる。『The Athletic』は「ここ数年で最大のプレミアリーグ戦」、「BBC」は「歴史的な対決」、「スカイ・スポーツ」は「優勝を左右する一戦」と称する。アーセナルにとって大切なのは、その雰囲気に飲まれないことだ。

    選手たちはそれを痛感している。「準備と勝ちたい気持ちだけが重要だ。外の騒ぎは関係ない」とデクラン・ライスは語った。

    だからこそ我々はプロなのだ。だからこそこの試合に臨む。そこで勝てば大きなメッセージになる。チームメイトは準備万端で、何をすべきか分かっている。さあ、来い。」

    • 広告
  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    まったく信頼できる要素がない

    アーセナルにとって最大の問題は、シーズン最大の試合を最悪の状態で迎えることだ。タイミングの悪いスランプで「大舞台に弱い」というレッテルが再浮上し、22年ぶりの優勝を願うサポーターの不安も高まっている。

    直近のリーグ戦ではボーンマスに敗れ、FAカップでもチャンピオンシップのサウサンプトンに敗退。さらに国際試合の合間に日曜日の対戦相手であるマンチェスター・シティにカラバオカップ決勝で敗れ、ライバルに心理的優位を許した。

    それでもチャンピオンズリーグでは準決勝に進出し、中盤の第2戦でスポルティングCPと0-0で引き分け、合計1-0で辛勝した。しかし内容的には好調シティを倒すレベルに達しているとは言い難い。

    オプタによると、4月はアルテタ監督にとって勝率44％と最も低く、逆にグアルディオラ監督にとっては79％と最高の月だ。

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    自分の強みを活かそう

    日曜の試合では、アーセナルは基本に立ち返り、フィジカルを前面に押し出し、必要なら小細工も使い、セットプレーを活かすべきだ。

    ヴィクトル・ジョケレス、ノニ・マドゥエケ、ガブリエル・マルティネリが不調なら、アルテタ監督が守備重視の布陣を選ぶのも自然だ。堅守（15試合無失点）と鉄人ライスに任せれば、辛うじて勝ち点1は狙える。実際、2024年3月も0-0で引き分けている。 センターバックのガブリエル・マガリャエスにとって、両チームを救うヒーローになる絶好の舞台だ。

    華麗な試合にはならないし、中立ファンが望む展開にもならないだろう。だが今の調子では、アーセナルが攻撃でシティと張り合えば、あっさり退けられるだけだ。

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    「我々は勝利を目指して準備する」

    アルテタ監督は、エティハド・スタジアムで守備的に「バスを停める」ことはないと断言した。心理戦かどうかは不明だ。試合前会見で「引き分けを狙うか」と問われると、彼は「いいえ」ときっぱり答え、「勝つためにここにいる」と語った。 勝つためにそこへ行く。引き分けは考えていない。勝つために準備している。

    過去5年間で訪れたどのスタジアムとも変わりはない。その話題に1秒も費やすつもりはない。どの試合も勝つために準備し、だからこそ今の位置にいる。今後も同じアプローチを続ける。我々はこれを大きなチャンスだと捉えている。」

    続けて彼は「我々はそんな守備はしない。相手が強く、やむを得ず引くこともあるが、それでも勝つために戦う。それが現実だ」と語った。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    まだ主導権は握っている――ただ

    グアルディオラ監督は、日曜のアーセナル戦で勝てなければ「終わりだ」と語った。引き分けでもアーセナルは残り5試合で2位と6ポイント差をつけ、シティの1試合少ない利点は薄れる。

    彼はまた、両チームの残日程も意識している。アーセナルは日曜以降、下位チーム（ニューカッスル、フラム、ウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレス）とのみ対戦するため、わずかに有利だ。

    一方のシティは、ヨーロッパリーグ圏争いのエバートンとブレントフォード、最終節にはトップ5確実のアストン・ヴィラと対戦する。直近の連勝でも、1カ月前にはノッティンガム・フォレストとウェストハムに連続引き分けだったことを忘れてはならない。

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    雑音を無視してください

    日曜日に迫る注目の試合を前に、ライス氏が「騒ぎ」があると指摘したのは的を射ている。アーセナルの不調を受け、ファンも評論家もメディアも意見を競う。

    スポルティングとの引き分け後、アーセナルレジェンドのティエリ・アンリはCBSでこう語った。「マンチェスター・シティのホームで勝ちに行け。あのピッチで闘志を見せてほしい。 信じているが、見せてほしい。シティ戦では今夜やブライトン、ボーンマス、マンスフィールド戦とは異なるパフォーマンスを期待している。これは相手を抑え込むだけでなく、自分たちにできることを証明する最大のチャンスだ」

    一方、元マンチェスター・シティのウインガーでアーセナルファンでもあるショーン・ライト＝フィリップスは、ガナーズの攻撃陣に「もっと自由にプレーすべきだ」とCovers.comで語った。「選手たちは制約を受けている。一部の選手は以前の輝きがなく、見ていてつらい。 首位ながらこれほど批判されるチームは見たことがない。残念ながら、それはミケル・アルテタの指導方針が原因だ」

    とはいえ、エティハドで泥臭い展開になっても、引き分けで勝ち点1を取れればファンやクラブ関係者は納得するはずだ。 現状を鑑みれば、試合の重圧を排し、持ち味を生かして優勝争いの主導権を維持することは何ら恥ずべきではない。アーセナルは今季、派手なサッカーをしていない。日曜日にそれを変える必要はない。

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
アーセナル crest
アーセナル
ARS