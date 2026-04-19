日曜日に迫る注目の試合を前に、ライス氏が「騒ぎ」があると指摘したのは的を射ている。アーセナルの不調を受け、ファンも評論家もメディアも意見を競う。
スポルティングとの引き分け後、アーセナルレジェンドのティエリ・アンリはCBSでこう語った。「マンチェスター・シティのホームで勝ちに行け。あのピッチで闘志を見せてほしい。 信じているが、見せてほしい。シティ戦では今夜やブライトン、ボーンマス、マンスフィールド戦とは異なるパフォーマンスを期待している。これは相手を抑え込むだけでなく、自分たちにできることを証明する最大のチャンスだ」
一方、元マンチェスター・シティのウインガーでアーセナルファンでもあるショーン・ライト＝フィリップスは、ガナーズの攻撃陣に「もっと自由にプレーすべきだ」とCovers.comで語った。「選手たちは制約を受けている。一部の選手は以前の輝きがなく、見ていてつらい。 首位ながらこれほど批判されるチームは見たことがない。残念ながら、それはミケル・アルテタの指導方針が原因だ」
とはいえ、エティハドで泥臭い展開になっても、引き分けで勝ち点1を取れればファンやクラブ関係者は納得するはずだ。 現状を鑑みれば、試合の重圧を排し、持ち味を生かして優勝争いの主導権を維持することは何ら恥ずべきではない。アーセナルは今季、派手なサッカーをしていない。日曜日にそれを変える必要はない。