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アーセナル、レスターの16歳FW獲得間近
アーセナルがフォックスズの若手有望株を獲得へ
英紙『タイムズ』によると、アーセナルがレスターの16歳モンガの獲得競争でリードしている。クラブは英国の若手有望株を獲得する戦略の一環として同選手を狙う。レスターはチャンピオンシップで46ポイントしか取れず23位に終わりリーグ1へ降格。この結果を受け、モンガのキング・パワー・スタジアム離脱は加速している。
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元上司が若き天才を称賛
モンガは15歳271日でニューカッスル・ユナイテッド戦にデビューし、プレミアリーグ史上3番目に若い選手となった。 これより若いデビューはアーセナルのマックス・ダウマンとイーサン・ヌワネリのみ。2025年4月の初出場後、当時監督のルード・ファン・ニステルローイは彼の大きな可能性を絶賛した。
ファン・ニステルローイは「彼の優れた才能とスピードは明確だ。出場時間を価値あるものにしており、今後ももっとチャンスを与えることを願っている」と語った。
アルテタ監督が万能な戦力を注目
ミケル・アルテタ監督は、両サイドやプレイメーカーとして活躍できるイングランドU-19代表を高く評価している。この両足を使いこなす攻撃的選手は、昨季レスターが苦戦したチャンピオンシップで27試合出場（8試合先発）し、貴重なトップチーム経験を積んだ。『ザ・スタンダード』紙によると、移籍金は現在1000万ポンドから1500万ポンドと報じられている。
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契約に審判の影が迫る
モンガは7月10日の17歳の誕生日にフォックスズとプロ契約を締結し、レスターは移籍金を得る。アーセナルは独立審判委員会の審理を避けるため、その前に移籍金を決めたい。エミレーツ・スタジアムではフォワード陣の再編が迫る。ヌワネリはマルセイユへのレンタル移籍から戻り、将来が不透明だ。