アーセナル、レスターの16歳FW獲得間近

モンガは15歳271日でニューカッスル・ユナイテッド戦にデビューし、プレミアリーグ史上3番目に若い選手となった。 これより若いデビューはアーセナルのマックス・ダウマンとイーサン・ヌワネリのみ。2025年4月の初出場後、当時監督のルード・ファン・ニステルローイは彼の大きな可能性を絶賛した。

ファン・ニステルローイは「彼の優れた才能とスピードは明確だ。出場時間を価値あるものにしており、今後ももっとチャンスを与えることを願っている」と語った。