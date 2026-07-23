アーセナルは時間を置かず、レアンドロ・トロサールの後釜を正式発表した。トロサールは数日前、1800万ユーロでベシクタシュへ移籍していた。イングランド王者は数週間前から理想的な人物としてクリストス・ツォリスをリストアップしていた。2002年生まれのアタッカーで、クラブ・ブルージュから加入するギリシャ代表の主力は、2025-26シーズンに非常にハイレベルな活躍を見せていた。
(C)Getty Images
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アーセナル、レアンドロ・トロサールの後釜獲得を正式発表 クリストス・ツォリス加入が決定、移籍金は4000万ユーロ
詳細
アーセナルは、総額4000万ユーロでツォリスを獲得したことを正式に発表した。ここ数日でメディカルチェックを受けていた同選手は、2031年6月までの契約にサインした。 直近のシーズンでは、欧州主要10リーグを対象にすると、ツォリスを上回るアシスト数（23）を記録した選手はおらず、ベルギーリーグでは成功したクロス数でも最多（97）を誇っている。
イングランド復帰
2002年生まれのウインガーにとって、今回がイングランドでの2度目の挑戦となる。最初は2021年、PAOKテッサロニキから1100万ユーロで加入したノリッジ・シティでのプレーだった。その後、トゥウェンテとフォルトゥナ・デュッセルドルフでの経験を経て、ツォリスはノリッジで30試合に出場し、3ゴールを記録した。2024年夏からクラブ・ブルージュでプレーしており、ベルギーでは通算108試合出場、43ゴール、45アシストを記録している。
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