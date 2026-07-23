アーセナルは、総額4000万ユーロでツォリスを獲得したことを正式に発表した。ここ数日でメディカルチェックを受けていた同選手は、2031年6月までの契約にサインした。 直近のシーズンでは、欧州主要10リーグを対象にすると、ツォリスを上回るアシスト数（23）を記録した選手はおらず、ベルギーリーグでは成功したクロス数でも最多（97）を誇っている。