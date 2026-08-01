最近、個人条件で合意に達したとのSNS上の憶測が広がっているものの、現時点でヴィニシウスとアーセナルの間にそのような合意は存在しない。ただし、同じ報道によれば、移籍が実現した場合、ブラジル人FWとの契約条件を詰めることは問題にならないという。北ロンドンへの移籍は、このアタッカーにとって依然として十分にあり得る選択肢である。

「マドリーとの契約を更新しない場合、アーセナルへの移籍はこのブラジル代表にとって魅力的なものだ」と、『The Athletic』は伝えた。さらに同メディアは、「このアタッカーがアーセナル加入を望む決断を下した場合、個人条件での合意に達するとみられている」と付け加えた。プレミアリーグの同クラブは、スペインでの交渉が完全に決裂した場合に備え、動ける立場を整えているにすぎない。