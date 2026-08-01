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アーセナル、レアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオール獲得へ給与体系を破る覚悟で「全力」を注ぐ構え
アーセナル、ビニシウスの状況を注視
アーセナルは今夏、ヴィニシウスを獲得できるまたとない機会を見いだしている。高く評価されるこのウインガーは、サンティアゴ・ベルナベウでの契約が残り12カ月となっており、スペインの名門には強いプレッシャーがかかっている。レアル・マドリーは、これほど価値の高い戦力をフリーで失うことへの懸念を強めている。新契約で近く合意できなければ、レアル・マドリーは不本意ながら売却を余儀なくされる可能性がある。
『The Athletic』によれば、アーセナルはヴィニシウス級の選手に対して、現在の給与体系を完全に打ち破る用意があるという。この移籍が実現した場合に伴う巨額の財政負担は、すでにアーセナル首脳部のあらゆるレベルで承認されている。
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個人条件ではまだ合意に至っていない
最近、個人条件で合意に達したとのSNS上の憶測が広がっているものの、現時点でヴィニシウスとアーセナルの間にそのような合意は存在しない。ただし、同じ報道によれば、移籍が実現した場合、ブラジル人FWとの契約条件を詰めることは問題にならないという。北ロンドンへの移籍は、このアタッカーにとって依然として十分にあり得る選択肢である。
「マドリーとの契約を更新しない場合、アーセナルへの移籍はこのブラジル代表にとって魅力的なものだ」と、『The Athletic』は伝えた。さらに同メディアは、「このアタッカーがアーセナル加入を望む決断を下した場合、個人条件での合意に達するとみられている」と付け加えた。プレミアリーグの同クラブは、スペインでの交渉が完全に決裂した場合に備え、動ける立場を整えているにすぎない。
エムバペの給与が障害に
最大の争点は、ヴィニシウスが3000万ユーロ近いパッケージを求めている点にある。この高額な要求には、基本給、出来高ボーナス、そして巨額かつ前例のない契約更新ボーナスとされるものが含まれている。
この具体的な要求は、スター選手のチームメートであるキリアン・エムバペとの比較から直接生じたものだ。レアル・マドリーは、ヴィニシウスのこの前例のない要求を認めることに断固反対している。スペインの強豪は、厳格な給与上限を維持しようとする中で、これを認めれば今後の契約更新においてチーム内で危険な連鎖反応を生むことを懸念している。
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将来を決める重要な協議
移籍を巡る一連の騒動は、急速に決定的な結末へと近づいている。来週には、ビニシウス、その代理人陣営、そしてマドリー幹部の間で重要な協議が行われる予定だ。この極めて重要な話し合いは、新契約が最終的に締結されるかどうかを大きく左右することになる。
マドリーにとって心強い材料として、ビニシウスはクラブと満足のいく合意に達する助けになるのであれば、当初の要求をわずかに引き下げることに前向きだと報じられている。もし今後の協議で真の打開に至らなければ、アーセナルは依然として強い楽観論を抱いている。アーセナルは介入し、場合によっては同リーグ史上最大の移籍とも言えるこの取引をまとめる準備が完全に整っている。
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