Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナル、ライバルのマンチェスター・ユナイテッドからアカデミー有望株ジェームズ・スキャンロンとハビーブ・オグンネイェのダブル引き抜きを画策か
アーセナルがマンチェスター・ユナイテッドの若手選手たちを獲得候補にリストアップか
『The Telegraph』によると、アーセナルはマンチェスター・ユナイテッドからスキャンロンとオグンネイェの獲得に向けて野心的な動きを開始した。プレミアリーグ王者は、この夏に積極的な補強戦略の一環として、この2選手を下部組織に加えることを望んでいる。スキャンロンとオグンネイェはアーセナルが継続的に注視してきた存在であり、クラブは両タレントをオールド・トラッフォードから引き抜けると確信している。
このダブル獲得の可能性は、マンチェスター・ユナイテッドがここ数シーズンでチド・オビとエイデン・ヘブンをアーセナルから獲得したことへの直接的な प्रतिक्रियाとなるもので、ライバル関係にある両アカデミーの興味深い争いに発展しそうだ。
- Getty Images Sport
スキャンロンとオグンネイェが完全移籍での退団を模索
スキャンロン（19）とオグンネイェ（20）は昨季、トップチームでの出場機会を求めてマンチェスター・ユナイテッドを離れ、レンタル移籍で貴重な時間を過ごした。スキャンロンはリーグ・トゥ所属のスウィンドン・タウンで6試合に出場して1得点を記録。一方のオグンネイェはニューポート・カウンティで21試合に出場し、1月に保有元クラブへ復帰した。伝えられるところによると、この2人の有望株はいずれも成長をさらに促すため、今度は完全移籍でマンチェスター・ユナイテッドを離れる準備が整っているという。アーセナルはこの機会を逃さず、スキャンロンはすでに2年契約に加え、さらに12カ月延長のオプション付き契約で合意したとみられており、アーセナルが将来有望なトップタレント確保に向けて強い意思を示している。
新たなアカデミー首脳陣がリクルートを推進
この積極的な若手リクルート路線は、アーセナルがペア・メルテザッカーの後任としてパスカル・デ・マースシャルクを新アカデミー責任者に任命したことに続く動きである。アーセナルは、安定した才能供給の流れを確保するため、国内の有望株数人を積極的にターゲットとしている。新たなアカデミーの方向性について、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタは次のように説明した。「パスカルをアーセナルに迎えられることを大変うれしく思う。彼はヨーロッパ有数の複数のフットボールクラブで培った豊富な経験を持ち、育成の分野で卓越した実績を残してきた。若手選手を育成し、プロフットボールへの道を歩むアーセナルの一員となる最高の新鋭タレントを見いだしていく中で、未来に向けた構築を続ける我々にとって、彼を迎えられたことを楽しみにしている」
- Getty Images Sport
アーセナルの次は何だ？
アーセナルは今後、スキャンロンとオグンネイェをロンドンに迎え入れるために必要な書類手続きと補償合意の最終調整に注力する見通しだ。クラブは今後数週間で、ヴィンセント・ジョセフやアクセル・ドンチェフを含む、ほかの10代の有望株に関する保留中の移籍も完了させるとみられている。サポーターは、これらの新戦力が最終的にミケル・アルテタ監督のトップチームに食い込めるかどうかを熱心に見守ることになるだろう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。