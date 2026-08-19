アーセナル、ライバルのマンチェスター・ユナイテッドからアカデミー有望株ジェームズ・スキャンロンとハビーブ・オグンネイェのダブル引き抜きを画策か

この積極的な若手リクルート路線は、アーセナルがペア・メルテザッカーの後任としてパスカル・デ・マースシャルクを新アカデミー責任者に任命したことに続く動きである。アーセナルは、安定した才能供給の流れを確保するため、国内の有望株数人を積極的にターゲットとしている。新たなアカデミーの方向性について、スポーツディレクターのアンドレア・ベルタは次のように説明した。「パスカルをアーセナルに迎えられることを大変うれしく思う。彼はヨーロッパ有数の複数のフットボールクラブで培った豊富な経験を持ち、育成の分野で卓越した実績を残してきた。若手選手を育成し、プロフットボールへの道を歩むアーセナルの一員となる最高の新鋭タレントを見いだしていく中で、未来に向けた構築を続ける我々にとって、彼を迎えられたことを楽しみにしている」