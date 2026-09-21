マドゥエケはリーグ戦で継続的な出場機会を得られておらず、長期的な去就を巡る憶測が北ロンドンで高まるのは避けられない状況となっている。欧州各地のクラブがその状況を注視しており、ユヴェントスとアトレティコ・マドリーはいずれも強い関心を示している。

イタリアの名門は、攻撃陣強化に向けてシーズン途中のレンタル移籍の可能性を探っていると報じられている。ただ、クラブと選手の現在のスタンスを踏まえると、移籍が実現する可能性は低い。

マドゥエケ自身は、現時点でアーセナルでのキャリアを捨てる意思はないとみられている。このFWはエミレーツに残り、アルテタ監督の先発メンバーに定着するために戦う意向を完全に示している。