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アーセナル、ユベントスとアトレティコ・マドリーの関心が高まる中、ノニ・マドゥエケの将来について最終決断へ
アーセナル、マデュエケを巡って強硬姿勢崩さず
アーセナルは、来年1月の移籍市場でマデュエケを手放す意思はない。リーグ戦での関与が限られているにもかかわらず、アルテタ監督は依然として24歳のウインガーをエミレーツ・スタジアムで戦う自身のスカッドにおける重要な一員と見なしている。
『Football Insider』によると、アーセナルはこの冬、同FWへのいかなるオファーも拒否する構えだ。国内での状況に対する選手の不満が高まっているとしても、アーセナルは攻撃陣を維持する方針を完全に崩していない。
アルテタ監督は、過密日程のシーズンを戦う中で、シーズン途中に経験ある戦力層を失いたくないだけだ。マデュエケは依然として指揮官の当面の構想にしっかり含まれている。
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欧州の強豪クラブがウインガーの状況を注視
マドゥエケはリーグ戦で継続的な出場機会を得られておらず、長期的な去就を巡る憶測が北ロンドンで高まるのは避けられない状況となっている。欧州各地のクラブがその状況を注視しており、ユヴェントスとアトレティコ・マドリーはいずれも強い関心を示している。
イタリアの名門は、攻撃陣強化に向けてシーズン途中のレンタル移籍の可能性を探っていると報じられている。ただ、クラブと選手の現在のスタンスを踏まえると、移籍が実現する可能性は低い。
マドゥエケ自身は、現時点でアーセナルでのキャリアを捨てる意思はないとみられている。このFWはエミレーツに残り、アルテタ監督の先発メンバーに定着するために戦う意向を完全に示している。
熾烈な競争がプレミアリーグでの出場時間を制限する
マドゥエケにとって最大の問題は、アーセナルの攻撃陣の右サイドにおける熾烈なポジション争いだ。ブカヨ・サカがそのポジションの絶対的な第一選択であり、高く評価される10代のマックス・ダウマンもトップチームでの出場時間獲得に向けて強くアピールしている。
その結果、マドゥエケは今季、プレミアリーグで途中出場2試合の合計24分間に出場しただけにとどまっている。リーグ戦では、いまだゴールもアシストも記録していない。
しかし、カップ戦でのパフォーマンスは、はるかに前向きな材料を示している。ウインガーのマドゥエケはコミュニティ・シールドで先発し、チャンピオンズリーグのナポリ戦勝利にも出場。さらにアーセナルがイプスウィッチ・タウンに4-2で勝利したカラバオカップの試合では得点も記録した。
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クラブと代表のために戦う
マドゥエケは国内戦での役割縮小が、すでに代表での立場にも影響を及ぼしている。トーマス・トゥヘルは最近、継続的な試合出場によるコンディション不足を理由に、最新のイングランド代表ネーションズリーグ招集メンバーからこのウインガーを外した。
24歳のマドゥエケにとって、この先の冬場のスケジュールは、アルテタの最重要プランの中に再び食い込もうとするうえで極めて重要になる。複数の大会で試合日程が立て込む中、いずれ大幅なローテーションは必要となる。マドゥエケは国内カップ戦や欧州大会で巡ってくるいかなるチャンスも生かし、サカを押しのけ、最終的にはイングランド代表での居場所を取り戻さなければならない。現時点で、1月の移籍は完全に選択肢から外れている。
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