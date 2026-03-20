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Mikel Arteta Arsenal Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

翻訳者：

アーセナル、マンチェスター・シティ、そしてミケル・アルテタが、白熱するプレミアリーグのライバル関係をどう一変させたか

前回、マンチェスター・シティとアーセナルがリーグカップ決勝で対戦した際、ペップ・グアルディオラとミケル・アルテタは、監督とアシスタントとしてウェンブリーのベンチに並んで座っていた。そして、シティがアーセナルを3-0で圧倒し、グアルディオラがイングランドでの指揮官就任後、初のタイトルを獲得した際、二人は喜びを分かち合った。この圧勝は、両クラブの間に広がる格差をさらに鮮明なものにした。

マンチェスター・シティとアーセナルは、シェイク・マンスールとアラブ首長国連邦がマンチェスターの「青」の陣営に目を向け、アーセナルが誇り高きリーダーの一角を担っていた既存の勢力に対抗する新たな帝国を急速に築き上げるまでは、互いをライバルとは見なしていなかった。

シティによるイングランドサッカー界での目覚ましい勢力拡大は、グアルディオラの就任によってさらに加速し、その結果、アーセナルは無関係な存在へと追いやられかねない状況に陥った。しかし、アルテタが移籍先から古巣へと戻り、現役時代の最後の数年間を過ごしたクラブに復帰したことで、状況は一変した。 

アーセン・ベンゲル監督の下でアーセナルが衰退していく様を内部から見てきたアルテタは、クラブの復活を画策する上で他に類を見ない立場にあった。彼は独自の分析を練り上げ、監督としてアーセナルを自らの指針に沿って再構築した。このスペイン人監督は、ベンゲルが名高い、圧倒的だが往々にして未熟なスタイルから舵を切り、代わりに「ジョワ・ド・ヴィーヴル（生きる喜び）」よりも、身体能力とセットプレーからの得点効率を優先する、より科学的なサッカー観を取り入れた。 

好むと好まざるとにかかわらず、アルテタはアーセナルを、シティを封じ込め、その上へと躍り出る強豪へと変貌させた。リーグ優勝争いではグアルディオラ率いるチームに9ポイントの差をつけ、チャンピオンズリーグでは準々決勝に進出している一方、シティはレアル・マドリードにまたもや敗退し、傷をなめている。 

日曜日のウェンブリーで、アーセナルはアルテタ体制下で成し遂げた進歩を確固たるものとし、カラバオ・カップ決勝でシティを破り、驚異的な4冠の第一歩を踏み出したいと願っている。一方、グアルディオラは、今回に限っては自チームが「アンダードッグ」であることを認めている。「我々はイングランド最強のチーム、ヨーロッパ最強のチームに挑むのだ」

GOALは、長年にわたりくすぶり続け、ついに沸点に達したこのライバル関係の歴史をたどる...

  • Arsenal v Dynamo Kiev - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    2008年8月：シティの獲得にウェンガーが動揺

    アーセナルは、ロマン・アブラモビッチによる買収後、チェルシーに首位を奪われたという痛手をすでに味わっていたため、マンチェスター・シティがさらに巨額の資金を持つ政府系ファンドに買収されたというニュースは、北ロンドンのクラブに地震のような衝撃を与えた。そして、チェルシーを「財政的なドーピング」を行っていると非難していたヴェンゲル監督は、シティの急激な支出拡大を抑制するため、規制の強化をいち早く求めた。

    「スポーツの美徳とは、ルールを尊重し、勝利することにある。それを守らない者には、勝つことを許すべきではない」と彼は語った。

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2009年9月：アデバヨールの膝でのスライディング

    ウェンジャーが懸念していた通り、新興の富豪クラブであるマンチェスター・シティがアーセナルの主力選手を引き抜く事態となった。2009年の夏、エマニュエル・アデバヨールとコロ・トゥーレがそれぞれ2500万ポンドと1400万ポンドでシティに移籍したのだ。その数週間後、マンチェスターで行われた両チームの対戦では、アーセナルのファンが試合中ずっとアデバヨールを罵倒し、場内は火薬庫のような緊張感に包まれた。 

    このストライカーは、シティが4-2で勝利した試合で3点目をヘディングで決めて復讐を果たし、ピッチを縦断してガナーズのサポーターを挑発したが、サポーターたちは彼に向かって物を投げつけることで応酬した。

  • FBL-ENG-PR-FRA-MAN CITY-ARSENAL-NASRIAFP

    2011年8月：ナスリとクリシーも退団の波に乗る

    2011年にFAカップを制し、35年ぶりのタイトル獲得を果たしたシティは、その後も戦力を強化し続けた。 セルヒオ・アグエロを3800万ポンドというクラブ史上最高額で獲得しただけでなく、アーセナルからもガエル・クリシーとサミール・ナスリを引き抜いた。ナスリの離脱は、その夏にバルセロナへ移籍したセスク・ファブレガスに加え、このフランス人プレイメーカーまで放出してしまえば「ビッグクラブとは呼べない」と語っていたウェンガーにとって、特に痛手となった。

    8月にマンチェスター・ユナイテッドに8-2で大敗したことで、アーセナルの脆弱な戦力が露呈し、移籍市場最終日には一斉に補強が行われた。その中で最も重要な補強となったのは、エバートンから獲得したスペイン人MF、ミケル・アルテタであった。

  • Swansea City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    2016年7月：アルテタがグアルディオラのスタッフに加わる

    2016年に現役を引退したアルテタは、アーセナルのアカデミーでのオファーを断り、代わりにマンチェスター・シティに新監督として就任したグアルディオラの右腕となるという、注目を集める次の一手を打った。

    かつて過去20年間で最高の監督の一人であるヴェンゲルのもとでプレーした彼が、今度は世界最高の監督と肩を並べて働くことになったのだ。これは、アルテタ自身が監督への道を歩む上で完璧な修業期間であり、多くの人々は彼がやがてエティハド・スタジアムでグアルディオラの後継者となることを期待していた。

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-ARSENALAFP

    2018年2月・3月：シティがアーセナルを2度も完敗させた

    5日間の間に2度の3-0という大敗を喫し、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティとウェンガー率いるアーセナルとの間の隔たりが、これ以上ないほど残酷な形で露呈した。まず、カラバオ・カップ決勝でシティがウェンブリーでガナーズを圧倒し、その後、エミレーツ・スタジアムでは毒々しい雰囲気の中、同じ光景が繰り返された。 

    2度目の敗北は、スタジアム全体に目立つほど空席が目立ったことでさらに痛烈なものとなった。ウェンガーはこれを雪のせいだと弁明しようとしたが、これらがアーセナル監督としての彼の長い統治の終焉を告げる火の粉であるという事実は隠しようがなかった。そして、そのわずか1ヶ月余り後、彼の退任が発表された。

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    2019年12月：アルテタがアーセナルの監督に就任するため退団

    グアルディオラの後押しを受けて、アルテタは2018年にウェンガーの後任として立候補したが、十分な経験がないと判断され、代わりにウナイ・エメリが指名された。しかし、それから18カ月も経たないうちにエメリは解任され、今度はアルテタがアーセナルが求めていた人物となり、最終的に就任を果たした。 

    アーセナルがグアルディオラと並んでエミレーツ・スタジアムのビジターベンチに座り、シティが楽勝する様子を見届けてからわずか数日後、アーセナルの代表団がマンチェスター郊外ディズベリーにある彼の自宅を訪れ、ヘッドコーチとして独自の道を切り開くよう説得した。

    アルテタが就任した当時、アーセナルはリーグ10位だった。彼はチームを8位に引き上げるにとどまったものの、FAカップ優勝へと導き、その過程で準決勝でシティを破るなど、今後の活躍を予感させる好材料を残した。

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    2022年1月：惜敗がアーセナルの可能性を示した

    異例なことだが、アーセナルがアルテタ監督の下で何か特別なものを築き上げつつあるという兆しは、2022年の元日にホームでシティに喫した痛恨の敗戦によってもたらされた。 アルテタ監督は新型コロナウイルスに感染していたため試合には出席できなかったが、エミレーツ・スタジアムの熱狂的な雰囲気の中、ブカヨ・サカがアーセナルに先制点をもたらした。その後、リヤド・マフレズがPKで同点ゴールを決め、ガブリエル・マガリャエスが退場処分となった後も、チームは戦い続けた。 

    ロドリが終盤に決勝点を挙げ、シティが勝利を収めた。結局、アーセナルはトッテナムにチャンピオンズリーグ出場権を譲ることになったが、その日スタジアムにいた多くのアーセナルファンは、この試合こそがチームの真の可能性を実感した瞬間だったと捉えている。

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    2022-23シーズン：ジンチェンコとジェズスが予想外の優勝争いを牽引

    アーセナルは2022年の夏に大型補強を行ったが、チームを次のレベルへと引き上げるために、アルテタ監督がかつてシティで指導したオレクサンドル・ジンチェンコとガブリエル・ジェズス以上にふさわしい選手がいるだろうか？ これは、シティの「連勝DNA」をアーセナルに植え付けようとする、あからさまな試みだった。そしてそれは功を奏した。ジンチェンコは加入直後、チームメイトたちに「我々はプレミアリーグ優勝できる」と語ったのだ。

    当時は誰も彼を信じていなかったが、彼の予感は的中した。アーセナルは首位に躍り出て4月までその座を守り抜いた。しかし、三冠を狙うシティが追い上げ、残り3試合を残して優勝を決めたのである。 ガナーズは当然のように「大舞台で力が出せないチーム」とレッテルを貼られたが、実のところ、シーズン開幕時点で彼らが優勝争いに加わるとは誰も予想しておらず、今後さらに大きな飛躍を遂げるだろうという強い予感があったのだ。

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2023-24シーズン：シティが再びアーセナルを下す

    その後、アーセナルはデクラン・ライス、カイ・ハヴェルツ、ユリエン・ティンバーを獲得して戦力を強化した。オランダ人DFのティンバーは膝の負傷により早々に今季絶望となったものの、新戦力たちの活躍により、チームは再びシティと互角の戦いを繰り広げることができた。

    アルテタ率いるチームはエミレーツ・スタジアムで2015年以来となるリーグ戦でのシティ戦初勝利を挙げ、アウェイのエティハド・スタジアムでの一戦でも0-0の引き分けに持ち込み、ますます激化する優勝争いに食らいついた。

    結局、アーセナルを敗退に追い込んだのはアストン・ヴィラ戦でのホームでの完敗であり、シーズン最終日にシティはイングランド記録となる4連覇を達成した。しかし、再びシティに敗れたことによる落胆は当然のものだったものの、アーセナルはライバルを追い抜く日がますます近づいていると感じていた。

  • Manchester City FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    2024年9月：ハーランドとガブリエルの確執

    プレミアリーグがマンチェスター・シティに対して提起した115件の告発に関する公聴会が始まって数日後、両チームは対戦した。グアルディオラ監督は、アーセナルを含む対戦相手たちが自分たちを「地球上から抹殺したい」と望んでいると発言し、両クラブの間にくすぶるライバル心をさらに煽った。 試合は険悪な雰囲気の中で行われ、シティのファンが繰り返し「また優勝だ」とチャントすると、アーセナルのサポーターは「また不正だ」と応酬した。

    ピッチ上でも怒りが噴出した。アーセナルのレアンドロ・トロサールが退場処分を受けた一方、シティのスターMFロドリは深刻な膝の負傷により途中交代を余儀なくされた。 10人となったアーセナルは99分までリードを守り抜いたが、ジョン・ストーンズが同点ゴールを決め、シティの選手たちは反抗的な祝賀パフォーマンスを繰り広げた。その最中、アーリング・ハーランドはガブリエルにボールを投げつけ、アーセナルに「謙虚でいろ」と挑発し、マイルズ・ルイス＝スケリーには「お前は一体何者だ！？」と叫んだ。

    シティは敗戦を免れたとはいえ、アーセナルが彼らの神経を逆なでしていることは明らかであり、彼らはそれを全く快く思っていなかった。

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    2025年2月：ルイス＝スケリーが仕返しを果たす

    シティに喫した士気をくじく連敗や、2つのタイトルを逃した悔しさも、2025年2月にエミレーツ・スタジアムでグアルディオラ率いるチームを5-1で完膚なきまでに打ちのめした瞬間、アーセナルにとってはすべて吹き飛んだ。その勝利にさらに花を添えたのは、ルイス＝スケリーがゴールを決めた後、ハランドに対し、あの「瞑想」のゴールパフォーマンスを皮肉たっぷりに真似て見せることで、自分が誰であるかを思い知らせてみせた瞬間だった。

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    2025年9月：ペップの采配が、アーセナルが主導権を握っていることを示している

    2025年にエティハドで行われた荒れた一戦からほぼ1年が経ったこの日、アーセナルとシティはまたしても、終了間際の同点ゴールが飛び出す激しい引き分けを演じた。ただし、今回は勝ち点1を奪い取って喜んだのはガナーズの方だった。

    ガブリエル・マルティネッリのアディショナルタイムでのチップシュートは、合計で3ポイントに相当するものであり、シーズン終了時にアーセナルが待ち望んだタイトル獲得への道を大きく切り開くことになるかもしれない。しかし、同点ゴール以前からも、この試合は重要な意味を持っていた。グアルディオラ監督が消極的な戦術を採用し、カウンター攻撃を仕掛け、さらには「バスを停める」ような守備に徹するという、役割が完全に逆転した展開だったからだ。

    これは、追われる立場が追う立場へと逆転したことを示していた。

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