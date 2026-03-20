アーセナル、マンチェスター・シティ、そしてミケル・アルテタが、白熱するプレミアリーグのライバル関係をどう一変させたか

マンチェスター・シティとアーセナルは、シェイク・マンスールとアラブ首長国連邦がマンチェスターの「青」の陣営に目を向け、アーセナルが誇り高きリーダーの一角を担っていた既存の勢力に対抗する新たな帝国を急速に築き上げるまでは、互いをライバルとは見なしていなかった。

シティによるイングランドサッカー界での目覚ましい勢力拡大は、グアルディオラの就任によってさらに加速し、その結果、アーセナルは無関係な存在へと追いやられかねない状況に陥った。しかし、アルテタが移籍先から古巣へと戻り、現役時代の最後の数年間を過ごしたクラブに復帰したことで、状況は一変した。

アーセン・ベンゲル監督の下でアーセナルが衰退していく様を内部から見てきたアルテタは、クラブの復活を画策する上で他に類を見ない立場にあった。彼は独自の分析を練り上げ、監督としてアーセナルを自らの指針に沿って再構築した。このスペイン人監督は、ベンゲルが名高い、圧倒的だが往々にして未熟なスタイルから舵を切り、代わりに「ジョワ・ド・ヴィーヴル（生きる喜び）」よりも、身体能力とセットプレーからの得点効率を優先する、より科学的なサッカー観を取り入れた。

好むと好まざるとにかかわらず、アルテタはアーセナルを、シティを封じ込め、その上へと躍り出る強豪へと変貌させた。リーグ優勝争いではグアルディオラ率いるチームに9ポイントの差をつけ、チャンピオンズリーグでは準々決勝に進出している一方、シティはレアル・マドリードにまたもや敗退し、傷をなめている。

日曜日のウェンブリーで、アーセナルはアルテタ体制下で成し遂げた進歩を確固たるものとし、カラバオ・カップ決勝でシティを破り、驚異的な4冠の第一歩を踏み出したいと願っている。一方、グアルディオラは、今回に限っては自チームが「アンダードッグ」であることを認めている。「我々はイングランド最強のチーム、ヨーロッパ最強のチームに挑むのだ」

GOALは、長年にわたりくすぶり続け、ついに沸点に達したこのライバル関係の歴史をたどる...