アーセナル、ブンデスリーガのスター選手獲得に向け6000万ポンドの契約交渉中　フランス代表選手の試合をスカウトが視察

最近のインタビューで、この選手は今後の進路については控えめな態度を示したものの、世界サッカーの最高峰のタイトルを争いたいという願望については隠さなかった。ビルト紙の取材に対し、ルケバは次のように語った。「私の目標はライプツィヒと共に欧州の舞台に戻ることです。テレビでしかチャンピオンズリーグを観戦できないのは非常に辛いからです。それ以上のことは考えていません。集中力を保たねばなりません。シーズンは長い。昨年も好調なスタートを切ったものの、その後大きな問題に直面しました」

さらに彼は続けた。「私の夢は世界王者になること、あるいはいつかチャンピオンズリーグを制することだ。特定のクラブでプレーすることを夢見ているわけではない。むしろタイトルを獲得することを夢見ている——キャリアの終わりに最も記憶に残るのはそれだからだ」