アーセナル、ブンデスリーガのスター選手獲得に向け6000万ポンドの契約交渉中 フランス代表選手の試合をスカウトが視察
アーセナル、フランス人スター選手への関心を強める
ミケル・アルテタ監督は守備陣の完璧化に向け、動きを止めようとしない。RBライプツィヒのカステロ・ルケバがアーセナルの明確なターゲットとなった。23歳のDFはブンデスリーガで最も信頼できる選手の一人に成長しており、この状況が北ロンドンのクラブに夏の移籍に向けた協議を開始させるきっかけとなったと報じられている。
アーセナルは正式なオファーを提出していないものの、クラブ首脳陣は入念な調査を進めている。仏紙レキップによれば、スカウト陣が最近ドイツに派遣され、ライプツィヒ対ボルシア・ドルトムント戦（2-2）でルケバのプレーを視察。同選手の冷静さとリカバリースピードが関係者を強く印象づけたと報じられている。
移籍金と契約解除条項の詳細
ルケバのレッドブル・アリーナにおける現行契約には高額な移籍条項が設定されているが、ライプツィヒはより低い金額での合意に応じる可能性もある。移籍条項は6900万ポンドと定められているものの、ブンデスリーガのクラブは約5000万～6000万ポンドの金額で選手の移籍を認める意向とみられる。この値下げの可能性に欧州の複数の強豪クラブが注目しているが、選手本人はイングランドかスペインへの移籍を希望しているとされる。
ライプツィヒの今季の国内リーグでの成績は振るわないものの、このディフェンダーの評価は上昇を続けている。フランス代表で既にシニアデビューを果たしているルケバは、ハイラインでのプレーが可能な現代的なセンターバックと見なされており、この特性はアルテタ監督の戦術構想に完璧に合致する。アーセナルのスカウト陣は現在、今後数週間のうちに具体的なオファーで関心を正式に示すべきかどうかを検討中だ。
ルケバの未来
最近のインタビューで、この選手は今後の進路については控えめな態度を示したものの、世界サッカーの最高峰のタイトルを争いたいという願望については隠さなかった。ビルト紙の取材に対し、ルケバは次のように語った。「私の目標はライプツィヒと共に欧州の舞台に戻ることです。テレビでしかチャンピオンズリーグを観戦できないのは非常に辛いからです。それ以上のことは考えていません。集中力を保たねばなりません。シーズンは長い。昨年も好調なスタートを切ったものの、その後大きな問題に直面しました」
さらに彼は続けた。「私の夢は世界王者になること、あるいはいつかチャンピオンズリーグを制することだ。特定のクラブでプレーすることを夢見ているわけではない。むしろタイトルを獲得することを夢見ている——キャリアの終わりに最も記憶に残るのはそれだからだ」
アルテタの守備的進化は続く
アーセナルがルケバの獲得に成功すれば、アルテタ監督の下で変貌を遂げた守備陣へのさらなる重要な投資となる。近年、ガナーズは若く空中戦に優れるディフェンダーを優先的に獲得しており、ルケバはその条件に完璧に合致する。欧州トップリーグでの経験と多才さが、ウィリアム・サリバやガブリエル・マガリャエスらとのハイレベルな競争を促す理想的な候補者たらしめている。
ライプツィヒは依然としてトップ4入りと来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を残しているが、プレミアリーグ優勝争いに挑む魅力は、23歳のルケバにブンデスリーガ以外の未来があることを納得させるに十分な要素となり得る。
