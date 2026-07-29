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アーセナル、ブルーノ・ギマランイス移籍を巡ってニューカッスルと進展した交渉 最終移籍金は7500万ポンド超へ
アーセナル、口頭合意を目指して交渉進める
talkSPORTによると、アーセナルはニューカッスルのキャプテン獲得に向けた動きを強めており、両クラブ間の交渉は現在、進展した段階に入っているという。ニューカッスルは公式には正式な接触はなかったとの姿勢を崩していないが、口頭合意に向けて大きな進展があったとみられている。移籍金は総額7500万ポンドを超える見込みで、アーセナルはできるだけ早期の決着を目指している。
この注目の移籍に向けた下地はかなり前から整えられていたようで、アーセナルとそのブラジル人MFの個人条件はすでに合意済みだという。この進展は両クラブ間に一定の摩擦も生んでいる。ニューカッスル関係者は、憶測が過熱しているにもかかわらず正式な書面でのオファーがないことに驚きを示している一方、アーセナル側はすでに3度の口頭オファーを伝えていると主張している。
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ニューカッスル、首脳陣流出の危機に直面
ニューカッスルにとって、ギマランイスを失う可能性は非常に大きな痛手となる。クラブはすでに厳しい放出の夏を乗り切っており、アンソニー・ゴードンが7000万ポンドの契約でバルセロナへ加入し、サンドロ・トナーリもおよそ1億ポンドのパッケージでトッテナムへ移籍した。ギマランイスまで失うことになれば、昨季の先発中盤トリオの3分の2が去ることを意味する。ニューカッスルは、アヤックスからショーン・ステウル、モナコからアラジ・バンバを獲得してチームの将来を見据えた補強を進めてきたが、主将のリーダーシップと技術的な質の喪失をすぐに埋めるのは難しい。
ニューカッスルは現在、ギマランイスとセント・ジェームズ・パークでの契約をなお2年残しているため、比較的有利な交渉ポジションにある。すでにゴードンとトナーリの売却によって多額の収入を得ており、クラブに即座の売却圧力はない。
ハウ監督が主将の去就に言及
ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、先週末のゲーツヘッドとのプレシーズンマッチで1-1の引き分けに終わった後、この状況について率直に語り、28歳の今後が自分に完全に委ねられているわけではないことを認めた。ハウ監督は「私はブルーノとはワールドカップの前、期間中、そして後にも話をしてきた。本当に良い会話ができている。彼は本当に素晴らしい人だ。彼の将来について何が起こるかは分からない。それは他の人たちが憶測することだ。私が関わっていない話し合いもある。私は（昨夏のイサクと）比較するのは公平ではないと思う。この件はそれ自体として見なければならない。
「彼は我々のクラブのキャプテンであり、一緒に仕事をしてきた期間を通じて信じられないような選手だった。クラブの全員を代表して言うが、我々は彼を心から愛しているし、もちろん誰もが彼に残ってほしいと思っている。彼は7月31日に戻ってくる予定で、戻ってこないと言えるようなことは何もない」
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「それは非常に大きな損失になるだろう」
ニューカッスルの元監督アラン・パーデューは、アーセナルの関心を踏まえ、このMFのクラブへの感情的なつながりはすでに薄れている可能性があるとして、ニューカッスル・ユナイテッドのファンに厳しい見方を示した。「彼らにとっては非常に大きな損失になるだろう」とパーデューはコメントした。「彼の愛情はもうなくなったと思う。あそこに残って同じ選手であり続ける姿は想像できない。だから、問題はできるだけ多くの金額を得られるかどうかになると思う。ニューカッスルの取締役会も、そこに立つことになるだろう」
ニューカッスルは、このブラジル人に完全なプロ意識を期待している。ギマランイスは現在ワールドカップ後の休暇中で、自身のプレーに集中できるよう、早期決着を望んでいるとされている。
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