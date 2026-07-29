ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、先週末のゲーツヘッドとのプレシーズンマッチで1-1の引き分けに終わった後、この状況について率直に語り、28歳の今後が自分に完全に委ねられているわけではないことを認めた。ハウ監督は「私はブルーノとはワールドカップの前、期間中、そして後にも話をしてきた。本当に良い会話ができている。彼は本当に素晴らしい人だ。彼の将来について何が起こるかは分からない。それは他の人たちが憶測することだ。私が関わっていない話し合いもある。私は（昨夏のイサクと）比較するのは公平ではないと思う。この件はそれ自体として見なければならない。

「彼は我々のクラブのキャプテンであり、一緒に仕事をしてきた期間を通じて信じられないような選手だった。クラブの全員を代表して言うが、我々は彼を心から愛しているし、もちろん誰もが彼に残ってほしいと思っている。彼は7月31日に戻ってくる予定で、戻ってこないと言えるようなことは何もない」