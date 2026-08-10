アーセナルのライバルであるリバプールも今夏、バルコラを最優先ターゲットとしており、1億ポンドのオファーを提示している。ただ、PSGはこの2度のチャンピオンズリーグ優勝者に対し、1億5000万ポンドに近い移籍金を求めている。

talkSPORTのインタビューで、元アーセナルFWペリー・グローヴスは、アンドニ・イラオラの下で過渡期にあるリバプールよりも、ガナーズの方がより大きな魅力を持つと主張した。グローヴスはこう語っている。「私はどちらかに肩入れしているわけではないが、ガナーズの方だと言う。というのも、リバプールは移行期にあるチームだからだ。

「アンドニ・イラオラが入って、自分の哲学、自分のスタイルを持ち込み、新戦力も次々に加わっている。もし自分がバルコラで、この2チームのうちプレミアリーグやチャンピオンズリーグを勝つ可能性が最も高いのはどちらかと考えるなら、現時点ではアーセナルだと言うだろう。

「だから問題は、アーセナルが動くかどうかだ。もし彼の獲得に動くなら、すでに彼の関係者に接触が行われているはずだ。というのも、ヴィニシウス・ジュニオールをめぐって毛糸玉で遊ばれる子猫のように振り回され、獲得を逃したように見られたくはないだろうからだ。だが、アーセナルはそういうレベルの選手に行かなければならない。今のアーセナルはそのレベルにある」

同じ番組の中で、グローヴスは選手が住みたい場所についてもさらに主張を加えた。「私の情報筋によれば、彼［バルコラ］はロンドンに住みたがっている。誰かは言えないし、情報源を明かすことはできない。私には情報筋がいる。内通者がいる。バルコラはロンドンに住みたがっている」