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アーセナル、ブルーノ・ギマランイス獲得合意を受けて1億ポンドのブラッドリー・バルコラ移籍でリヴァプールを上回ると予想される
アーセナルがさらなる補強を目指す
アーセナルはこの夏、ニューカッスル・ユナイテッドから7500万ポンドで移籍したギマランイスを正式発表し、引き続き戦力補強を進めている。ブラジル代表MFは、ウインガーのクリストス・ツォリス、GKのイラン・メリエに続く、アルテタ監督にとって今夏3人目の補強となった。ビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーとの契約延長を選んだことで獲得を逃し、さらにレアンドロ・トロサールをベシクタシュに売却したことを受け、アーセナルは前線の選択肢を強化するため、現在はPSGのバルコラに照準を定めている。
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解説者がロンドン志向を主張
アーセナルのライバルであるリバプールも今夏、バルコラを最優先ターゲットとしており、1億ポンドのオファーを提示している。ただ、PSGはこの2度のチャンピオンズリーグ優勝者に対し、1億5000万ポンドに近い移籍金を求めている。
talkSPORTのインタビューで、元アーセナルFWペリー・グローヴスは、アンドニ・イラオラの下で過渡期にあるリバプールよりも、ガナーズの方がより大きな魅力を持つと主張した。グローヴスはこう語っている。「私はどちらかに肩入れしているわけではないが、ガナーズの方だと言う。というのも、リバプールは移行期にあるチームだからだ。
「アンドニ・イラオラが入って、自分の哲学、自分のスタイルを持ち込み、新戦力も次々に加わっている。もし自分がバルコラで、この2チームのうちプレミアリーグやチャンピオンズリーグを勝つ可能性が最も高いのはどちらかと考えるなら、現時点ではアーセナルだと言うだろう。
「だから問題は、アーセナルが動くかどうかだ。もし彼の獲得に動くなら、すでに彼の関係者に接触が行われているはずだ。というのも、ヴィニシウス・ジュニオールをめぐって毛糸玉で遊ばれる子猫のように振り回され、獲得を逃したように見られたくはないだろうからだ。だが、アーセナルはそういうレベルの選手に行かなければならない。今のアーセナルはそのレベルにある」
同じ番組の中で、グローヴスは選手が住みたい場所についてもさらに主張を加えた。「私の情報筋によれば、彼［バルコラ］はロンドンに住みたがっている。誰かは言えないし、情報源を明かすことはできない。私には情報筋がいる。内通者がいる。バルコラはロンドンに住みたがっている」
「彼はアーセナルにとって非常にいい存在になるだろう」
ブラッドリー・バルコラ獲得を後押しする声は、元アーセナルMFエマニュエル・フリンポンからも上がっている。フリンポンは、クラブが昨季プレミアリーグ制覇を果たした後も、その優位性を維持するためには引き続き質の高い戦力を加えていかなければならないと考えている。
『Ladbrokes』に対し、フリンポンは北ロンドンで継続的な成功の時代を築く重要性を強調し、こう語った。「ミケル・アルテタと選手たちは、ついにやり遂げた。本当にうれしく思う。だが、一度勝っただけで満足してはいけない。これからも勝ち続け、かつてのマンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティのように支配しなければならない。
「僕たちには選手がいるし、選手層も厚い。そして今夏、クラブ首脳陣がさらに戦力を強化してくれることを願っている。というのも、今もなおウイングが2枚と、本物の8番タイプが必要だと思っているからだ。デクラン・ライスは彼にとって自然なポジションではない場所でプレーしているように感じる。だから、彼の横には本職の8番が必要だ。
「僕にとって、今夏の現実的な補強候補という点では、そうしたポジションを踏まえると、ブルーノ・ギマランイスはアーセナルで見てみたい選手の1人だ。それにブラッドリー・バルコラもそうだ。彼はアーセナルにとても合うと思う。バルコラとブルーノ・ギマランイスを獲得できれば、アーセナルにとって非常に良い移籍市場になるだろう」
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重要な時期が迫る
アーセナルは現在、移籍市場の残り期間で激しい競争に備えている。新たなウインガー獲得に向けた交渉は引き続き進んでおり、クラブ首脳陣にはプレミアリーグ開幕週末が始まる前に主力陣の編成を最終決定するよう、迅速な対応が求められている。
バルコラがPSGでの将来について下す最終決断が、アーセナルとリヴァプールによる争奪戦の行方を左右する決定的なきっかけとなる。
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