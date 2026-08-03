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アーセナル、ブルーノ・ギマランイスへの最初のオファーを拒否される ニューカッスルは主将引き留めへ պայքむ
ニューカッスル、アーセナルの最初のオファーを拒否へ
『スカイスポーツ』によると、ニューカッスルは直接交渉の末、ギマランイス獲得に向けたアーセナルからの最初のオファーを拒否した。国内での成功を受け、新シーズンに向けて中盤の選択肢を強化したいアーセナルは、28歳の同選手を最優先ターゲットの一人に位置づけている。しかし、セント・ジェームズ・パークの首脳陣は、主力選手を簡単に手放す考えがないことを明確にしている。
最初のオファーは拒否されたものの、アーセナルは現在、条件を改善した再オファーを提示するかどうかを内部で協議している。2022年に4000万ポンドでリヨンから加入したブラジル人MFは、ニューカッスルの中心選手へと成長し、ここまで195試合に出場して31得点を記録している。
- AFP
ギマランイスが自ら事態を動かす
状況を複雑にしているのは、選手本人が北ロンドン移籍を望んでいることだ。報道によれば、このMFはスペイン・ラ・マンガで行われているクラブのプレシーズン合宿を訪れ、正式な移籍申請書を提出し、クラブ退団を強行するための直接会談に臨むことだけを目的としているという。
このMFの不満は、前ヘッドコーチのエディ・ハウを含む重要人物の退団や、アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリといったチームメートの退団によって強まっている。ギマランイスは以前、SNSで前指揮官に敬意を表し、こう記していた。「このクラブの王様!! 僕たちのためにしてくれたすべてのことに感謝している。一緒に過ごした時間を本当に楽しめた。僕をより良い選手、そして人間にしてくれてありがとう！」
マティアス・ヤイスレ、早くもチーム編成の危機に直面
進行中の移籍騒動は、セント・ジェームズ・パークで指揮を執る見通しながら、いまだ正式に監督就任が発表されていないジャイスレにとって、目の前の頭痛の種となっている。38歳の戦術家はブラジル人キャプテンを軸にチーム作りを進める考えだったが、初の公式戦で指揮を執る前から、クラブで最も影響力のある選手を失う可能性に直面している。
- Getty Images Sport
セント・ジェームズ・パークで刷新が続く
ギマランイスが退団すれば、ニューカッスルにとって激動の夏におけるもう一つの大きな節目となる。クラブはすでに移籍市場で動きを見せており、最近では34歳のニック・ポープとポジションを争うGKルーカス・ホルニチェクの2570万ポンドの契約解除条項を行使した。
ニューカッスルは土曜日にバレンシアとのプレシーズンマッチを予定しており、ヤイスレがチームを整える時間はほとんどない。ギマランイスはトレーニングのためスペインでチームに合流する見通しだが、その関心は依然としてエミレーツへの移籍実現に向けられている。
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