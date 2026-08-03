状況を複雑にしているのは、選手本人が北ロンドン移籍を望んでいることだ。報道によれば、このMFはスペイン・ラ・マンガで行われているクラブのプレシーズン合宿を訪れ、正式な移籍申請書を提出し、クラブ退団を強行するための直接会談に臨むことだけを目的としているという。

このMFの不満は、前ヘッドコーチのエディ・ハウを含む重要人物の退団や、アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリといったチームメートの退団によって強まっている。ギマランイスは以前、SNSで前指揮官に敬意を表し、こう記していた。「このクラブの王様!! 僕たちのためにしてくれたすべてのことに感謝している。一緒に過ごした時間を本当に楽しめた。僕をより良い選手、そして人間にしてくれてありがとう！」



