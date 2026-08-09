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アーセナル、ブルーノ・ギマランイスの契約後にチェルシーとレアル・マドリーが関心を寄せるマルティン・スビメンディに巨額の値札を設定か
アルテタ、ギマランイス加入で中盤を強化
ミケル・アルテタは積極的な補強を継続し、ニューカッスル主将ブルーノ・ギマランイスを7500万ポンドの大型契約で獲得した。このブラジル代表の北ロンドン入りは、ウインガーのクリストス・ツォリス、GKイラン・メリエの加入に続く、今夏3人目の大型補強となる。
28歳のMFはエミレーツ・スタジアムに確かな足跡を残す決意を示しており、次のように語った。「ここまで自分が成し遂げてきたことは非常に大きい。それでも、もっと上を目指したい。アーセナルのために勝ちたい。キャリアでもっと多くのタイトルを勝ち取りたいし、28歳でピークを迎えている今、自分は正しい場所にいると思う。加入できてとても興奮している」
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アーセナル、ズビメンディに高額要求 「不安定な状況」の中で
ギマランイスの加入を巡っては祝賀ムードが漂う一方で、この移籍はズビメンディのロンドン北部でのキャリアに影を落としている。『ムンド・デポルティーボ』の報道によれば、スペイン人MFは不動の先発という立場を失い、現在は「不安定な状況」に置かれているという。
報道によると、アーセナルは今夏、ズビメンディをエミレーツ・スタジアムから引き抜くには少なくとも9000万ユーロ（7700万ポンド）が必要だと、獲得を狙うクラブに伝えている。昨年、レアル・ソシエダから6000万ポンドの移籍金で大きな期待を背負って加入したこのMFは、前季終盤の数カ月間に調子を落としたことで、チーム内での立場が大きく変化した。
プレミアリーグでの滑り出しは有望だったものの、ユーロ2024優勝メンバーのズビメンディは優勝争いの終盤戦で継続性を欠き、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝では先発メンバーから外れるなど苦しんだ。
レアル・マドリーとチェルシーが争奪戦に参戦
報道によれば、スビメンディを巡る不透明な状況は複数の欧州ビッグクラブの警戒を強めており、レアル・マドリーも新たなアプローチを検討しているという。レアル・マドリーは1年前にこのスペイン代表の獲得を逃しており、マンチェスター・シティからロドリの引き抜きに失敗したことを受け、理想的な代替案と見なす可能性がある。
ただ、争奪戦に加わっているのは同クラブだけではない。チェルシーのシャビ・アロンソ監督が、チェルシーの関心を後押しする中心的存在だと報じられている。レアル・ソシエダのリザーブチーム時代に指導した選手との再会を望んでいるためだ。元リヴァプールMFは、スビメンディ獲得に向けてスタンフォード・ブリッジ首脳陣に「働きかけている」とされており、ロンドン西部で自身の戦術を構築するうえで不可欠な存在と考えているという。この2つの欧州ビッグクラブによる争いは、アーセナルの高額な要求額を満たす入札合戦に発展する可能性がある。
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キャラガー、MFのエミレーツでの将来に疑問呈す
リヴァプールのレジェンドであるジェイミー・キャラガーは、ズビメンディの失速について公然と語っており、ギマランイスの加入が、このスペイン人選手のレギュラー先発としての立場に決定的な終わりを意味すると示唆した。『Football Ramble』のポッドキャストでキャラガーは率直な評価を下し、こう語っている。「あそこでのズビメンディはもう終わりだと思うか？ 彼は入ってきてゲームをコントロールする存在になるはずだった。もうあのポジションを取り戻すことはないと思う」
キャラガーのコメントは、アルテタが中盤の力学を、ギマランイスがもたらすフィジカル面の存在感と技術的な安定感へと移しつつあるという見方が強まっていることを反映しており、その結果、ズビメンディがチームの主たるゲームメーカーとして以前の役割を取り戻す余地はほとんどないとみられている。
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