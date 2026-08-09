ミケル・アルテタは積極的な補強を継続し、ニューカッスル主将ブルーノ・ギマランイスを7500万ポンドの大型契約で獲得した。このブラジル代表の北ロンドン入りは、ウインガーのクリストス・ツォリス、GKイラン・メリエの加入に続く、今夏3人目の大型補強となる。

28歳のMFはエミレーツ・スタジアムに確かな足跡を残す決意を示しており、次のように語った。「ここまで自分が成し遂げてきたことは非常に大きい。それでも、もっと上を目指したい。アーセナルのために勝ちたい。キャリアでもっと多くのタイトルを勝ち取りたいし、28歳でピークを迎えている今、自分は正しい場所にいると思う。加入できてとても興奮している」



