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アーセナル、ビニシウス・ジュニオール獲得を逃し、ユベントスのスター、ケナン・ユルディズを視察
ヴィニシウスの後退を受け、アーセナルがユルドゥズを標的に
『ラ・スタンパ』によると、アーセナルは今夏、前線強化を目指す中でユルディズを注視している。アーセナルはビニシウス獲得という野心的な動きを逃した後、トルコ代表の同選手へと関心を移している。
ビニシウスは最終的にレアル・マドリーと新契約を締結し、その結果アーセナルはそのポジションにおける別の選択肢の模索に動いている。新シーズンを前に、ユルディズはミケル・アルテタ監督の攻撃ユニットを強化する魅力的な候補として浮上している。21歳の同選手はユベントスで見事なシーズンを送り、ヨーロッパサッカー界で最もエキサイティングな若手タレントの一人としての地位を確立した。昨季は全公式戦で20得点に関与する印象的な数字を記録している。
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ユベントスが代替案の準備を進める中、スカウティングレポートの動きが活発化
同じ報道によれば、アーセナルはこの才能あるプレーメーカーのスカウティングを積極的に再開している。 『Sky』の記者サシャ・タヴォリエリは、今夏の移籍市場の earlier の段階で、すでにこの選手と北ロンドンの強豪を結びつけていた。
今回の関心再燃は、ユヴェントスがすでに退団の可能性に備え始めているかもしれないとの見方が出る中でのものだ。トリノのクラブは、新たな前線の選択肢として才能ある若手ウインガー、ケリム・アライベゴヴィッチを獲得している。ユヴェントスは単に有望株を加えることで将来を見据えているだけかもしれないが、アライベゴヴィッチの加入によって、アーセナルが今夏にユルディズ売却をイタリアのクラブに説得しやすくなる可能性がある。
アルテタの進化する攻撃への戦術的適合性
ユルドゥズは、北ロンドンでのアルテタの戦術的な布陣に理想的に合う存在と見なされている。アーセナルは、ブラジル人ウインガーのガブリエウ・マルティネッリが不安定なシーズンを送ったことを受け、左サイドの戦力アップを積極的に模索している。アーセナルの攻撃陣の層は、今夏の移籍市場ですでに大幅な入れ替えが進んでいる。
レアンドロ・トロサールは今夏序盤にエミレーツ・スタジアムを離れ、トルコのベシクタシュに加入した。アーセナルはその後、クラブ・ブルージュからギリシャ人ウインガーのクリストス・ツォリスを獲得し、トロサールの後釜を素早く確保した。しかし、ユルドゥズほどのクオリティーを持つ選手を迎え入れれば、チームにさらなる厚みとダイナミズムが加わることになる。
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アーセナルの補強獲得に向けた次のステップ
アーセナルがスカウティングを続けるなか、移籍市場の進行とともに協議が本格化する可能性がある。アーセナルは、戦力整備を完了させるために、引き続きトップレベルのアタッカーをもう1人確保する決意を示している。
ユヴェントスが21歳のこの選手の売却を認める用意があるかどうかは、現時点では不透明だ。ただ、アライベゴビッチの加入によって、イタリアの名門はサイドのポジションにさらなる厚みを加えた。アーセナルは今後、正式オファーを出すかどうかを決める前に、トルコ代表のこの選手に関する選択肢を慎重に見極めていくことになる。
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