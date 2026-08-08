『ラ・スタンパ』によると、アーセナルは今夏、前線強化を目指す中でユルディズを注視している。アーセナルはビニシウス獲得という野心的な動きを逃した後、トルコ代表の同選手へと関心を移している。

ビニシウスは最終的にレアル・マドリーと新契約を締結し、その結果アーセナルはそのポジションにおける別の選択肢の模索に動いている。新シーズンを前に、ユルディズはミケル・アルテタ監督の攻撃ユニットを強化する魅力的な候補として浮上している。21歳の同選手はユベントスで見事なシーズンを送り、ヨーロッパサッカー界で最もエキサイティングな若手タレントの一人としての地位を確立した。昨季は全公式戦で20得点に関与する印象的な数字を記録している。