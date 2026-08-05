ギマランイスの獲得には、ブラジル代表MFがデクラン・ライスと恐るべきコンビを形成するとの見方から、識者たちの大きな称賛が集まっている。この移籍について、フットボールアナリストのロリー・ジェニングスは、アルテタ率いるチームにとって「完璧な補強」だと表現した。ジェニングスは次のように述べている。「獲得することになるのは、デクラン・ライスと一緒にプレーできる選手だ。デクラン・ライスとブルーノ・ギマランイスの中盤コンビは、考え得る限り最も威圧的なものに近い」

さらにジェニングスは、現在のアーセナルの立場にあるクラブにとって、この取引が持つ戦略的重要性について詳しく語った。ジェニングスはこう説明している。「ブルーノ・ギマランイスがアーセナルに加入することは、ニューカッスル・ユナイテッドが目指しているもの、少なくとも目指していると公言しているもの全てにとって、非常に大きな痛手になると思う。そしてこれは、アーセナルがまさに取るべき動きそのものだ。リーグ優勝を果たすと、ある種の力を託される。その力が与えられ、かなり高圧的な振る舞いをすることが許されるし、ほとんど命じるように振る舞うこともできる」