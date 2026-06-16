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アーセナル、ニコ・パスに見限られた？ アルゼンチン人MF、レアル新監督モウリーニョとの会談で将来を決断
モウリーニョがパズと会談
モウリーニョ監督は来季のチーム編成を進め、その一環としてニコ・パスと面談した。アルゼンチン出身の彼は1年間セリエAでプレー。レアル・マドリードが買い戻し条項を行使するかどうかが注目される。
ESPNによると、モウリーニョ監督はニコ・パスに自身の構想を説明した。
モウリーニョはプレシーズンにレンタル組を評価する方針だが、現時点でトップでの出場時間を保証できない。そのため、パズは他クラブで成長を続ける選択肢が残されており、今夏もイタリアに残る可能性が高い。
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ファブレガス要因でアーセナルの関心が冷めた
レアル・マドリードでのパス去就が不透明なため、欧州の強豪が警戒。中でもアルテタ監督のアーセナルが注目している。
アーセナルは、創造性豊かなこのMFのセリエAでの活躍を注視し、中盤の補強候補として高いポテンシャルを評価していた。しかしプレミアリーグの魅力をしても、現時点では北ロンドン移籍に前向きではない。
その背景にはセスク・ファブレガスとの強い絆がある。元アーセナル、チェルシーのスターはコモでパスの成長を大きく支えており、パスもその指導に満足しているという。
パスが退団すればコモの計画は見直される可能性があるが、彼は才能を開花させたこのプロジェクトへの忠誠を重視している。
イタリアでのチャンピオンズリーグのサッカー
パズがコモ残留を望む最大の理由は、クラブ初となるチャンピオンズリーグでプレーできるからだ。イタリアでの好シーズンを通じて、彼はファンやコーチと強い絆を築いた。
ファブレガス監督は21歳の彼にチームで「重要な役割」を約束。これは現時点でモウリーニョ監督やアルテタ監督も提供できない保証だ。
レアル・マドリードは今夏、900万ユーロの買い戻しオプションを保持。2027年には1,000万ユーロ（約900万ポンド／1,200万ドル）に上昇する。
彼の成長速度を考慮すると、レアル・マドリードは支配権を失うことを警戒しつつも、ファブレガス監督の下でチャンピオンズリーグに定期的に出場するもう1シーズンを過ごすことが、市場価値と成長を守る最善の道だと判断している。
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マドリードの盛りだくさんの夏の予定
モウリーニョ監督がベルナベウで大規模な刷新を進める中、注目されている若手はパズだけではない。クラブは、オサスナへのレンタル移籍で好印象を残したビクトル・ムニョスの去就も検討している。
マドリードには800万ユーロの買い取りオプションがあるが、現時点では、スター揃いの攻撃陣で出場機会を争うよりプレミアリーグへの完全移籍を選ぶ可能性が高いとされている。
一方でクラブは新戦力補強も優先しており、デンゼル・ダムフリーズ、イブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シルバの獲得が間近と報じられている。