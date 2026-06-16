レアル・マドリードでのパス去就が不透明なため、欧州の強豪が警戒。中でもアルテタ監督のアーセナルが注目している。

アーセナルは、創造性豊かなこのMFのセリエAでの活躍を注視し、中盤の補強候補として高いポテンシャルを評価していた。しかしプレミアリーグの魅力をしても、現時点では北ロンドン移籍に前向きではない。

その背景にはセスク・ファブレガスとの強い絆がある。元アーセナル、チェルシーのスターはコモでパスの成長を大きく支えており、パスもその指導に満足しているという。

パスが退団すればコモの計画は見直される可能性があるが、彼は才能を開花させたこのプロジェクトへの忠誠を重視している。