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アーセナル、チェルシーとのダービーを前に負傷者2人の痛手
ギマランイスとモスケラがトレーニングを欠席
『ザ・サン』によると、チェルシーとの次戦に向けたアーセナルの準備において、2人の負傷に関する大きな懸念が浮上している。木曜日にロンドン・コルニーで行われた公開トレーニングでは、今夏加入のブルーノ・ギマランイスとDFクリスティアン・モスケラの姿がなかった。両選手の欠席により、週末の試合に出場できるかどうかに疑問が生じている。アーセナルはプレミアリーグ新シーズンでの完璧なスタートを維持しようとしている。
夏の移籍市場でニューカッスル・ユナイテッドから7500万ポンドの大型移籍で北ロンドンに加わったギマランイスは、長引く鼠径部の問題に悩まされている。ブラジル代表MFは、アーセナルのプレミアリーグ開幕戦となったコヴェントリー・シティ戦を欠場したが、月曜日のアストン・ヴィラ戦では途中出場で19分間プレーし、短時間ながら復帰を果たしていた。
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アルテタ、ギマランイスのコンディションを慎重視
アルテタ監督は、マグパイズから加入して以来、新たな中盤のアンカーの負荷管理に非常に慎重な姿勢を取ってきた。報道によれば、クラブはギマランイスのコンディションについて極めて慎重なアプローチを取っており、とりわけ中盤に多くの選択肢がそろっていることもその背景にあるという。とはいえ、シャビ・アロンソ率いるチェルシーとのロンドン・ダービーという重要な一戦で、彼ほどの実力を持つ選手を欠くことになれば、チームの戦術的な流動性にとって痛手となる。
一方で、モスケラの状況はコーチングスタッフにとってやや深刻に映っているようだ。このスペイン人DFは、月曜夜のアストン・ヴィラ戦勝利の終盤に負傷交代を強いられた。79分にエズリ・コンサと交代したが、監督による当初の見立てでは、これは深刻な負傷への対応ではなく、あくまで予防的な措置だったという。
守備陣の再編の可能性が浮上
ビラ・パークでの勝利後にメディア対応したアルテタ監督は、モスケラの状態について次のように説明した。『彼は大丈夫だ。ただ、何か起こりそうな感じがしていた。だからこそ、ああいうベンチメンバーがいるわけで、だからエズリを投入しなければならなかった』
22歳のスペイン人選手が日曜日の試合に出場できる状態ではないと判断された場合、コンサにとってはエミレーツでのホーム戦フルデビューの扉が開かれることになる。先月、アストン・ビラから5100万ポンドで移籍を完了したコンサは、最終ラインに入る有力な候補だ。
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ロンドンのライバル同士が序盤の主導権を懸けて激突
アーセナルの守備陣の不安はそれだけではなく、ユリエン・ティンバーも今週末の試合に向けて依然として出場が危ぶまれている。ワールドカップ中に悪化した負傷によりサリバが長期離脱となっており、アルテタ監督の選手層はシーズン序盤から試されている。
アーセナルとチェルシーはいずれも新シーズンで完璧なスタートを切り、プレミアリーグ開幕2試合で連勝を飾っている。アーセナルは開幕戦でコヴェントリー・シティに3-0の快勝を収めると、続くアストン・ヴィラ戦では1-0で競り勝った。一方のチェルシーは得点の多い試合を続け、フラムを3-2で下し、ブライトンには4-3で競り勝った。
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