アーセナル、チェルシーとのダービーを前に負傷者2人の痛手

アルテタ監督は、マグパイズから加入して以来、新たな中盤のアンカーの負荷管理に非常に慎重な姿勢を取ってきた。報道によれば、クラブはギマランイスのコンディションについて極めて慎重なアプローチを取っており、とりわけ中盤に多くの選択肢がそろっていることもその背景にあるという。とはいえ、シャビ・アロンソ率いるチェルシーとのロンドン・ダービーという重要な一戦で、彼ほどの実力を持つ選手を欠くことになれば、チームの戦術的な流動性にとって痛手となる。

一方で、モスケラの状況はコーチングスタッフにとってやや深刻に映っているようだ。このスペイン人DFは、月曜夜のアストン・ヴィラ戦勝利の終盤に負傷交代を強いられた。79分にエズリ・コンサと交代したが、監督による当初の見立てでは、これは深刻な負傷への対応ではなく、あくまで予防的な措置だったという。