アーセナル、スポルティングCPとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控え、3人の選手が復帰へ

月曜日の朝、デクラン・ライスとレアンドロ・トロサールが主力メンバーと共にトレーニングに参加した姿も、アーセナルにとって大きな励みとなった。欧州最高峰の大会で準決勝進出を目指すアーセナルにとって、彼らの復帰は大きな後押しとなる。 特にマンチェスター・シティとサウサンプトンに連敗した直後であるため、中盤の要であるライスの存在はアルテタ監督にとって依然として不可欠だ。イングランド代表のライスとトロサールの両選手が万全のコンディションにあることで、今シーズンのチャンピオンズリーグの舞台ですでに実力を証明している危険なスポルティングとの対戦を控えるアーセナルは、戦術的な柔軟性を高めることができる。