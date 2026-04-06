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アーセナル、スポルティングCPとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控え、3人の選手が復帰へ
ガブリエルが絶好のタイミングでトレーニングに復帰
『ザ・スタンダード』紙によると、北ロンドンのクラブにとって最大の朗報は、ガブリエルの復帰だ。同紙によると、ガブリエルはチームがポルトガルへ出発する前に、ロンドン・コルニーで行われた最終練習に参加したという。このブラジル人DFは、アーセナルがサウサンプトンに敗れたFAカップ準々決勝の試合中に、脚の怪我と見られる症状で途中交代を余儀なくされ、大きな懸念を招いていた。
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ライスとトロサールが戦力を強化する
月曜日の朝、デクラン・ライスとレアンドロ・トロサールが主力メンバーと共にトレーニングに参加した姿も、アーセナルにとって大きな励みとなった。欧州最高峰の大会で準決勝進出を目指すアーセナルにとって、彼らの復帰は大きな後押しとなる。 特にマンチェスター・シティとサウサンプトンに連敗した直後であるため、中盤の要であるライスの存在はアルテタ監督にとって依然として不可欠だ。イングランド代表のライスとトロサールの両選手が万全のコンディションにあることで、今シーズンのチャンピオンズリーグの舞台ですでに実力を証明している危険なスポルティングとの対戦を控えるアーセナルは、戦術的な柔軟性を高めることができる。
サカとティンバーを巡る懸念は依然として残っている
前述の3人に関する朗報があった一方で、ソバ・リアルティ・トレーニングセンターでは目立った不在者もいた。月曜日の公開練習では、ブカヨ・サカもユリエン・ティンバーの姿も見られなかった。両選手とも体調不良からの回復を続けており、この不在は第1戦への出場が極めて不透明であることを示唆している。 アルテタ監督は以前、過密日程を管理することの難しさについて言及し、「我々は今、あらゆる大会で勝利を収めるために、可能な限り最強の布陣を組まなければならない状況にある」と述べていた。
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負傷者リストが依然としてアルテタ監督のローテーションを妨げている
ガブリエル、ライス、トロサールの復帰は喜ばしいニュースだが、アーセナルの治療室は依然として大忙しだ。エベレチ・エゼ、ピエロ・ヒンカピエ、ミケル・メリノも、それぞれ回復に向けてリハビリを続けているため、月曜日の練習には参加しなかった。プレミアリーグの優勝争いはまだ最終局面にあり、チャンピオンズリーグのトロフィーも目前に迫っているため、アルテタ監督はできるだけ多くの主力選手を戦力に加えることを切望している。 アルテタ監督は、ポルトガルでの敵地での厳しい雰囲気を乗り切り、ロンドンへ持ち帰る好結果を得るために必要なリーダーシップを発揮してくれるよう、復帰した主力選手たちに期待を寄せている。