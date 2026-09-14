アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ブルーノ・ギマランイスとブカヨ・サカのゴールで決着した勝利後の試合総括で、一切遠慮しなかった。いら立ちをあらわにしながら、その判定の理屈に疑問を呈し、極めて大きなものが懸かるイングランド最高峰のフットボールで、あのような判断が下されることに信じられない思いを示した。「このレベルで受け入れられるものではない。20回見返したが、あの場面でなぜPKが与えられると考えたのか、あるいはVARがどういう形で介入しなければならなかったのか、理解できる余地が見つからない」

さらにアルテタ監督は、こうした判定ミスが長期的に及ぼし得る影響を強調し、誤った判断が最終的にはプレミアリーグのトロフィーの行方を決めてしまう可能性があると示唆した。「だから、何を考えればいいのか分からない。あれほど素晴らしい試合の後に、こんなことを議論しなければならないのが悲しい。このレベルでは、それほど重大なことだ。なぜなら、それはシーズンの流れを変え、優勝を失う代償になり得るからだ。私たちが注いできたすべての仕事があるこのレベルで、こんなことが起きてはならない」