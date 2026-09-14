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アーセナル、サンダーランド戦のPK判定騒動を受けてプロフェッショナル・ゲーム・マッチ・オフィシャルズ・リミテッドに説明を求める
アーセナルがプロ審判機構に緊急の説明を要求
『BBC Sport』によると、アーセナルは、スタジアム・オブ・ライトで行われたサンダーランド戦の土曜日の激闘の末の勝利で、サンダーランドにPKが与えられた物議を醸す判定を受け、Pro Refに連絡して正式な措置を取る構えだ。ミケル・アルテタ監督は、プレミアリーグでのサンダーランド戦勝利後、エズリ・コンサへのPK判定に憤りを示している。この場面では、ガナーズのDFコンサとサンダーランド主将ダン・バラードが関与し、ジョン・ブルックス主審は前者について、ペナルティーエリア内で過度なホールディングがあったと判断して反則を取った。
この判定は、最初のリプレーでは両選手による競り合いのようにも見えていたにもかかわらず、VARによって支持されたため、ノースロンドンのクラブにとってはとりわけフラストレーションのたまるものとなった。当時、プレミアリーグ・マッチセンターが発表した声明では、公式見解として「コンサがバラードをホールディングした反則によりサンダーランドへPKを与えた主審の判定は、VARによってチェックされ、確認された」と説明されている。
- AFP
アルテタ、審判の判定基準を批判
アーセナルのミケル・アルテタ監督は、ブルーノ・ギマランイスとブカヨ・サカのゴールで決着した勝利後の試合総括で、一切遠慮しなかった。いら立ちをあらわにしながら、その判定の理屈に疑問を呈し、極めて大きなものが懸かるイングランド最高峰のフットボールで、あのような判断が下されることに信じられない思いを示した。「このレベルで受け入れられるものではない。20回見返したが、あの場面でなぜPKが与えられると考えたのか、あるいはVARがどういう形で介入しなければならなかったのか、理解できる余地が見つからない」
さらにアルテタ監督は、こうした判定ミスが長期的に及ぼし得る影響を強調し、誤った判断が最終的にはプレミアリーグのトロフィーの行方を決めてしまう可能性があると示唆した。「だから、何を考えればいいのか分からない。あれほど素晴らしい試合の後に、こんなことを議論しなければならないのが悲しい。このレベルでは、それほど重大なことだ。なぜなら、それはシーズンの流れを変え、優勝を失う代償になり得るからだ。私たちが注いできたすべての仕事があるこのレベルで、こんなことが起きてはならない」
識者たちは王者を支持する
アルテタの不満には、『マッチ・オブ・ザ・デイ』で映像を分析した複数の著名解説者も同調した。元プレミアリーグDFアシュリー・ウィリアムズは、とりわけジョン・ブルックスの判定を強く批判し、実際にはファウルを取られるべきだったのは逆の側だったと指摘した。
ウィリアムズはこの接触について、サンダーランドDFのプレーは正当なサッカーのプレーというより格闘技の技のようだったと、生々しく描写した。放送中に「彼は完全に間違っていると思う」と説明し、「バラードの動きは、ほとんど柔道の完璧な腰投げのようなものだ。決してPKではない」と語った。
- AFP
ル・フェがPKを失敗、ギマランイスのゴールで勝利が決まる
55分、サンダーランドに物議を醸すPKが与えられたが、ダビド・ラヤが決定的なセーブを見せ、エンゾ・ル・フェーのPKをポストへとはじいた。試合はそのわずか3分後に劇的に動き、58分にギマランイスが均衡を破ってアーセナルに先制点をもたらした。アーセナルはそのまま2-0で勝利を収め、開幕4試合で4連勝として、土曜日のブライトン戦を前にプレミアリーグ首位をキープした。
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