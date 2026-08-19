『レキップ』および『フット・メルカート』によると、クリスタル・パレスが今夏のル・グエン獲得に向けて最有力候補に浮上している。プレミアリーグの同クラブはすでにル・グエンと個人条件で合意に達しているものの、ブレストは最初のオファーを拒否した。

クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督がこの獲得を主導している。クラブは新たなセンターバックを切実に必要としているためだ。今季序盤にマンチェスター・シティへ移籍したマルク・グエイの後任はまだ確保できておらず、さらにマクサンス・ラクロワが最近チェルシーへ移籍したことを受けて、早急な補強が求められている。『Transfermarkt』で80万ユーロと評価されているル・グエンは、サージュ監督の下でのプロジェクトを自身の成長に向けた理想的な足がかりと考えている。