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アーセナル、クリスタル・パレス、フラムが、ブレストDFラファエル・ル・グエンの獲得を巡って激しい争奪戦を繰り広げている。
クリスタル・パレスが争奪戦をリード
『レキップ』および『フット・メルカート』によると、クリスタル・パレスが今夏のル・グエン獲得に向けて最有力候補に浮上している。プレミアリーグの同クラブはすでにル・グエンと個人条件で合意に達しているものの、ブレストは最初のオファーを拒否した。
クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督がこの獲得を主導している。クラブは新たなセンターバックを切実に必要としているためだ。今季序盤にマンチェスター・シティへ移籍したマルク・グエイの後任はまだ確保できておらず、さらにマクサンス・ラクロワが最近チェルシーへ移籍したことを受けて、早急な補強が求められている。『Transfermarkt』で80万ユーロと評価されているル・グエンは、サージュ監督の下でのプロジェクトを自身の成長に向けた理想的な足がかりと考えている。
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アーセナル、守備の補強を模索へ
クリスタル・パレスが主導権を握っている一方で、アーセナルもル・ゲンの動向を注視している。アルテタ監督は、サリバが背中の負傷で今後数週間離脱することを受け、即戦力となる短期的なカバーを必要としている。
アーセナルはより経験豊富な選択肢も積極的に追っており、エズリ・コンサは移籍が見込まれる中、あすメディカルチェックを受ける予定となっている。しかし、クラブはバイエル・レバークーゼンからジャレル・クアンサーを獲得しようとしたものの失敗した。その結果、アーセナルは引き続きル・ゲンへの関心を維持している。ロンドンのクラブは、昨季リーグ・アンで6試合に出場したこのDFを、将来性豊かな長期的有望株であり、すぐに守備陣の層を厚くできる存在とみている。
フラム、争いで後れを取る
フラムもル・グエンに強い関心を示しているが、アルバロ・アルベロア監督のチームは移籍争いで後れを取りつつあるようだ。フラムはイッサ・ディオップをイプスウィッチ・タウンへ売却しており、さらにホルヘ・クエンカもベンフィカへ移籍する可能性があるため、主力のセンターバックはカルヴィン・バッシーとヨアキム・アンデルセンのみとなる見通しだ。フラムは緊急の補強を必要としており、19歳のこの選手を理想的な解決策と見ている。差し迫った必要性があるにもかかわらず、フラムは交渉でクリスタル・パレスが見せている素早い進展に対抗できずにいる。ル・グエンは、他の選択肢よりもセージが提示したスポーツプロジェクトを好んでいる。
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ル・グエンの次なる去就は？
クリスタル・パレスは、移籍成立に向けて今後数日以内にブレストへ改善したオファーを提示する可能性が高い。アーセナルがコンサに加える追加オプション確保へ向けて獲得への動きを加速させれば、争奪戦に発展する可能性がある。ル・ゲンは、クリスタル・パレスとの口頭合意を尊重するのか、それともアーセナルからの具体的なオファーを待つのか、近く決断を下さなければならない。
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