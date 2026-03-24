27歳の攻撃的ミッドフィールダーは、シーズンの重要な局面でふくらはぎに重傷を負い、少なくとも1ヶ月は戦線離脱を余儀なくされることになり、過密日程を控えるミケル・アルテタ監督率いるチームにとって大きな痛手となった。
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アーセナル、エベレチ・エゼに深刻な怪我で長期離脱の恐れ：1ヶ月半の離脱となる可能性
1ヶ月以上先
BBCによると、エゼはチャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦でふくらはぎを負傷したため、4週間から6週間の戦線離脱を余儀なくされる見通しだ。
27歳のエゼは、日曜日にマンチェスター・シティに0-2で敗れたカラバオ・カップ決勝を欠場し、代表招集からも外れた。アーセナルのアルテタ監督は検査の最終結果を待っているが、この離脱は、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップのタイトル争いに挑む「ガナーズ」にとって大きな痛手となる。
しかし、膝の負傷で1ヶ月間離脱していたキャプテンのマルティン・オデガードが間もなく復帰する見込みであり、これにより中盤の負担が軽減されるだろう。
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EZEの基本
今シーズン、彼がチームに多大な貢献を果たしてきたことを考えれば、この攻撃的ミッドフィールダーの不在は大きな痛手となるだろう。今回の離脱前、エゼは今シーズン、8月末の移籍前のクリスタル・パレスでの2試合を含め、全大会通算43試合に出場していた。アーセナルでは9ゴール6アシストを記録しており、攻撃の要となっている。 特にプレミアリーグでは決定的な役割を果たしており、26試合に出場して6ゴール、2アシストを記録している。ヨーロッパの舞台では、今シーズンのチャンピオンズリーグ9試合で既に1ゴール、2アシストを記録している。
バーンズ、代表チームに復帰
アーセナルのスター選手が欠場することになったため、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、その代役としてニューカッスルのウイング、ハーヴィー・バーンズを急きょ代表キャンプに招集した。 28歳のバーンズは今シーズン、全大会通算14ゴールを挙げるなど絶好調だ。この土壇場での招集により、同FWにとって約6年間に及んだ代表からの遠ざかりに終止符が打たれた。さらに、この招集は、彼がスコットランド代表としてプレーする資格があるかどうかという憶測にも決着をつけた。
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アーセナル、さて、これからどうする？
アルテタ監督は、エース選手を欠いたまま過密なスケジュールを乗り切らなければならない。首位を走るチームは現在70ポイントで、マンチェスター・シティに9ポイントの差をつけているが、シティは試合数が1試合少ない。
代表戦の中断期間を経て、アーセナルは4月4日にサウサンプトンで行われるFAカップ準々決勝を皮切りに、3冠への挑戦を再開する。そのわずか3日後には、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてスポルティング・リスボンとのアウェイ戦が控えている。 そして4月19日には、プレミアリーグでペップ・グアルディオラ率いるチームとの決定的な直接対決も予定されており、この重要なシーズン終盤において、チームの選手層の厚さが試されることになるだろう。