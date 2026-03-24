アーセナル、エベレチ・エゼに深刻な怪我で長期離脱の恐れ：1ヶ月半の離脱となる可能性

BBCによると、エゼはチャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦でふくらはぎを負傷したため、4週間から6週間の戦線離脱を余儀なくされる見通しだ。





27歳のエゼは、日曜日にマンチェスター・シティに0-2で敗れたカラバオ・カップ決勝を欠場し、代表招集からも外れた。アーセナルのアルテタ監督は検査の最終結果を待っているが、この離脱は、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップのタイトル争いに挑む「ガナーズ」にとって大きな痛手となる。





しかし、膝の負傷で1ヶ月間離脱していたキャプテンのマルティン・オデガードが間もなく復帰する見込みであり、これにより中盤の負担が軽減されるだろう。