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アーセナル、エズリ・コンサ獲得を逃しバルセロナDFジュール・クンデを標的に
アーセナル、バルセロナDFに関心か
『Sport』によると、アーセナルは守備陣強化に向け、バルセロナDFジュール・クンデの状況を積極的に注視している。プレミアリーグの同クラブは、移籍市場の重要な最終局面において、この多才なフランス人選手を綿密に追っている。
バルセロナは現在、必要なサラリーキャップの余地を確保するため、収支の均衡に取り組んでいる。ロナルド・アラウホの退団と、マルク・カサドの4000万ユーロでの売却が差し迫る中、同クラブはさらなる放出にも前向きな姿勢を保っている。十分に大きなオファーが届けば、バルセロナはクンデを手放す用意があると報じられている。クンデはすでにプレシーズンのトレーニングに合流しているが、クラブでの長期的な将来はますます不透明になっている。
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アルテタ、守備陣の補強を模索か
アルテタ監督は、クンデの万能性を高く評価している。スペイン人指揮官は、センターバックと右サイドバックの両方を難なくこなせるハイブリッド型のDFを積極的に探している。アーセナルは守備陣に深刻な問題が相次いで発生したことを受け、市場での補強を余儀なくされている。主力センターバックのウィリアム・サリバは、新シーズン開幕を前に、期間未定の背中の負傷で現在戦列を離れている。
さらに、ユリエン・ティンバーは慢性的な鼠径部の問題に引き続き苦しんでおり、出場時間は大きく制限されている。アルテタ監督は、手薄となっている自身のチームに切実に必要なクオリティーと選手層の厚みをもたらす、理想的な戦術プロファイルの選手としてクンデを見ている。
コンサ獲得は高額すぎて断念へ
アーセナルは当初、今夏の移籍市場における守備陣の最優先補強ターゲットとしてアストン・ビラDFコンサをリストアップしていた。しかし、バーミンガムのクラブはイングランド代表に対し、7500万ユーロを超える移籍金を要求した。
アーセナルはその評価額を完全に相場外だと判断し、その後はクンデに全面的に狙いを切り替えた。フランス代表DFは最近新契約を締結したものの、バルセロナでの立場は新指揮官ハンジ・フリックの下で大きく変化している。クンデはもはやカタルーニャで戦略的に不可欠な存在とは見なされていない。報道によれば、フリック監督は今季、守備の右サイドで元セビージャのスターよりもエリック・ガルシアを先発起用する計画だという。
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クンデの次は？
クンデは自身の当面の去就を最終的にはっきりさせるため、フリックと重要な直接会談を行う予定となっている。バルセロナは高額なオファーを受け入れる用意があり、それによってトップレベルの後釜に投資することが可能になる。フリックは守備陣の選択肢に自信を持っており、ジョアン・カンセロの加入が間近に迫る中、アレハンドロ・バルデとともに左サイドをカバーする見通しだ。右サイドでは、ガルシアと高く評価される若手シャビ・エスパルトが、ドイツ人指揮官をしっかり納得させている。
最終的な決断は、現行契約が2030年までとなっているクンデに委ねられている。アーセナルが獲得レースをリードしている一方で、パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンもこのDFの状況を注意深く見守っている。
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