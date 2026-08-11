『Sport』によると、アーセナルは守備陣強化に向け、バルセロナDFジュール・クンデの状況を積極的に注視している。プレミアリーグの同クラブは、移籍市場の重要な最終局面において、この多才なフランス人選手を綿密に追っている。

バルセロナは現在、必要なサラリーキャップの余地を確保するため、収支の均衡に取り組んでいる。ロナルド・アラウホの退団と、マルク・カサドの4000万ユーロでの売却が差し迫る中、同クラブはさらなる放出にも前向きな姿勢を保っている。十分に大きなオファーが届けば、バルセロナはクンデを手放す用意があると報じられている。クンデはすでにプレシーズンのトレーニングに合流しているが、クラブでの長期的な将来はますます不透明になっている。