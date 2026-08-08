アリアディエールは『Metro』の『Football Betting』を通じて、最近の移籍市場で多額の支出を行った後は、財政的な均衡を保つ必要性があると強調した。アーセナルの補強方針について、アリアディエールは次のように語った。「こう思うだけだ。そう、僕たちは王者だし、そう、多くの資金も手にしてきた。でも、ある時点で収支のバランスも取らなければならない。

「すでにアーセナルが[ブルーノ]・ギマランイス加入後に使った金額、昨年使った金額、さらに移籍金を伴って退団したのがトロサールだけだったことを考えればね。財政的にどんな状況にあるのかはクラブにしか分からない。でも、新たなウインガーに1億5000万を使いにいけるのか、それとももっと安価な選択肢に向かう方が財政的には理にかなっているのか、ということだ」

また、そのチェルシーのスターの実績については、こう付け加えた。「ペドロ・ネトは素晴らしい選択肢になり得る。彼はプレミアリーグで長年プレーしてきたし、実績もあり、リーグを知っている。とても、とても優れた選手だ。それに、クリストス・ツォリスを獲得して、すでに左ウイングも補強していることを忘れてはいけない。彼は左ウイングだから、トップクラスの才能を加えることになるだけだ。

「4000万を使ったんだ。4000万も使っておいて、ベンチに置いたまま一度も起用しないなんてことはできない。だから、あらゆる選択肢を残しておき、クラブにとって財政的に何が最善なのかを見る必要があると思う」