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アーセナル、ヴィニシウス・ジュニオールの痛手受け、7000万ポンドのサプライズ契約でマンチェスター・シティのターゲット横取りを推奨される
アーセナル、ウイングの代替案を検討か
アーセナルは、ヴィニシウスがレアル・マドリーと契約延長にサインしたことを受け、新たなウインガー探しの方向転換を余儀なくされた。アーセナルは此前、レアンドロ・トロサールの退団を受け、ブラジル代表FWをプレミアリーグ史上最高給取りにする用意があった。元アーセナルFWのアリアディエールは、クラブはブラッドリー・バルコラを巡る高額な争奪戦に加わるのではなく、7000万ポンドの取引でチェルシーのネトを狙うべきだと考えている。
- AFP
アリアディエールが妥当な選択肢を支持
アリアディエールは『Metro』の『Football Betting』を通じて、最近の移籍市場で多額の支出を行った後は、財政的な均衡を保つ必要性があると強調した。アーセナルの補強方針について、アリアディエールは次のように語った。「こう思うだけだ。そう、僕たちは王者だし、そう、多くの資金も手にしてきた。でも、ある時点で収支のバランスも取らなければならない。
「すでにアーセナルが[ブルーノ]・ギマランイス加入後に使った金額、昨年使った金額、さらに移籍金を伴って退団したのがトロサールだけだったことを考えればね。財政的にどんな状況にあるのかはクラブにしか分からない。でも、新たなウインガーに1億5000万を使いにいけるのか、それとももっと安価な選択肢に向かう方が財政的には理にかなっているのか、ということだ」
また、そのチェルシーのスターの実績については、こう付け加えた。「ペドロ・ネトは素晴らしい選択肢になり得る。彼はプレミアリーグで長年プレーしてきたし、実績もあり、リーグを知っている。とても、とても優れた選手だ。それに、クリストス・ツォリスを獲得して、すでに左ウイングも補強していることを忘れてはいけない。彼は左ウイングだから、トップクラスの才能を加えることになるだけだ。
「4000万を使ったんだ。4000万も使っておいて、ベンチに置いたまま一度も起用しないなんてことはできない。だから、あらゆる選択肢を残しておき、クラブにとって財政的に何が最善なのかを見る必要があると思う」
チェルシー、戦力過多に直面
ネトは2024年8月にウォルヴァーハンプトンからチェルシーへ加入して以降、103試合で19ゴールを記録しており、現在はエンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティから関心を寄せられている。チェルシーに即時売却の意向はないものの、41人に膨れ上がったトップチームの陣容を受け、シャビ・アロンソ監督は適切なバランスを実現するために退団者が必要だと認めている。
こうした憶測について問われたアロンソ監督は、次のように述べた。「今日から移籍市場最終日まで、多くの関連報道や多くの噂が出るのは間違いない。それらすべてについてコメントしていくのは難しい仕事になるだろう。しかし確かに、クオリティーの面でも、ポジションの面でも、バランスの面でも、適切な均衡が必要だ。私たちは完成されたスカッドを持ちたいし、良いチームをつくりたい」
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決定的な7000万ポンドのオファーが待つ
アーセナルは、移籍市場が閉まる前に7000万ポンドのオファーを提示し、チェルシーとの正式交渉を開始するかどうかを決断しなければならない。一方で、アロンソはスタンフォード・ブリッジのチームの戦力整理に引き続き注力しつつ、厳しいプレミアリーグの新シーズンに向けて自チームの準備も進めている。今後の試合は、新シーズンに向けた両クラブの戦術的な準備状況を厳しく試すものとなる。
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