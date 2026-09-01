ヌワネリが、アーセナルが火曜日早朝に移籍を承認したことを受け、ボルシア・ドルトムントに1シーズンの期限付き移籍で正式加入した。『Evening Standard』によれば、ジャニス・コンスタンテリアスが長期離脱となる前十字じん帯の負傷を負ったことを受け、ドイツのクラブはヌワネリ獲得への動きを強めていた。

ヌワネリはメディカルチェックを受けて移籍を完了させるためドイツへ渡航した。契約には、来夏にボルシア・ドルトムントが完全移籍へ切り替える義務もオプションも含まれていない。MFは昨季後半をマルセイユへの期限付き移籍で過ごしたが、ヌワネリは今季もミケル・アルテタ監督の下で定期的なトップチーム出場機会を確保する可能性が低いとみられているため、アーセナルは再び一時的な放出が必要だと判断した。