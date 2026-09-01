AFP
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アーセナル、イーサン・ヌワネリとの契約で合意 MFはドルトムントへのローン移籍目前
ドルトムントがヌワネリ獲得に動く
ヌワネリが、アーセナルが火曜日早朝に移籍を承認したことを受け、ボルシア・ドルトムントに1シーズンの期限付き移籍で正式加入した。『Evening Standard』によれば、ジャニス・コンスタンテリアスが長期離脱となる前十字じん帯の負傷を負ったことを受け、ドイツのクラブはヌワネリ獲得への動きを強めていた。
ヌワネリはメディカルチェックを受けて移籍を完了させるためドイツへ渡航した。契約には、来夏にボルシア・ドルトムントが完全移籍へ切り替える義務もオプションも含まれていない。MFは昨季後半をマルセイユへの期限付き移籍で過ごしたが、ヌワネリは今季もミケル・アルテタ監督の下で定期的なトップチーム出場機会を確保する可能性が低いとみられているため、アーセナルは再び一時的な放出が必要だと判断した。
- Getty Images Sport
アーセナルでのトップチーム出場機会
ヌワネリは2022年9月のブレントフォード戦で歴史的なデビューを果たしたが、中盤中央のポジション争いは激化している。マルティン・ウーデゴール、エベレチ・エゼ、ブルーノ・ギマランイスの存在が、トップチームで定期的に出場時間を得るうえで大きな障壁となっている。アルテタ監督は最近、この状況について言及し、ヌワネリは「試合に出る必要がある」と認めたうえで、「特定の選手たち」はこの夏に退団する必要があるかもしれないと付け加えた。
ボルシア・ドルトムントは、創造性の空白を埋めるハイレベルな選択肢としてヌワネリを見ている。ヌワネリはボルシア・ドルトムントで背番号18を着けることになり、チャンピオンズリーグのリーグフェーズではアーセナルと早々に再会する可能性もある。
移籍期限最終日の退団
UEFAの規定では、期限付き移籍中の選手も保有元クラブとの対戦に全面的に出場可能であり、ヌワネリは11月24日にエミレーツ・スタジアムで行われるアーセナル戦に出場する可能性がある。実際、ヌワネリはデッドラインデーにアーセナルから移籍した3人目の選手となった。
アーセナルは、ガブリエウ・ジェズスがボーナス込みで最大1290万ポンドとなる契約でバルセロナに加入したと発表した。さらに、ファビオ・ヴィエイラは、昨季を期限付き移籍で過ごしたハンブルクに770万ポンドの移籍金で復帰した。報道によると、アーセナルはジェズスとヴィエイラのそれぞれの契約に再販条項を盛り込んでおり、クラブは引き続きスカッドの再編を進めている。
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次に何が起こる？
ヌワネリはボルシア・ドルトムントの今後のブンデスリーガに向け、直ちにトップチームのトレーニングに合流する。 このMFは、ドイツでプレーしてきた他のイングランド人タレントたちの成功を再現し、継続的な出場機会を確保することを願っている。
一方のアーセナルは、新戦力の融合と過密な国内日程への準備に注力する見通しで、ヌワネリが海外で重要な経験を積んでいることを前向きに捉えている。
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