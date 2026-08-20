ビラの関心が高まっているタイミングは、サン・シーロでの移行期と重なっている。ルベン・アモリムがこの夏にミランの指揮官に就任し、セリエAで5位に終わってチャンピオンズリーグ出場権を逃した失望のシーズンを経たイタリアの名門を、かつての栄光へと戻すことを目指している。ポルトガル人指揮官の新たな構想の下で、トモリはMFユスフ・フォファナとともに、今夏の移籍市場で退団が可能だと通達された複数の大物選手の一人となっている。

エメリ監督率いるチームは引き続き他の守備的オプションも精査しているものの、今後数日が交渉の行方を左右する決定的な時間になるとみられている。ミランはこのDFに対し1000万〜1500万ユーロ前後の移籍金を求める可能性があり、その資金は代役となるセンターバックの補強に再投資する意向だ。トモリの獲得が実現すれば、ビラにとってはすでに多忙となっている今夏の移籍市場に続く動きとなる。クラブはすでにフライブルクからヨハン・マンザンビ、ウォルヴァーハンプトンからジョアン・ゴメス、アトレティコ・マドリーからマッテオ・ルッジェーリ、パルマから鈴木彩艶を迎え入れ、戦力を強化している。