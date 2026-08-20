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アーセナル移籍が見込まれるエズリ・コンサの後釜候補として、アストン・ヴィラがフィカヨ・トモリをリストアップか
ヴィラ、コンサの後釜としてトモリをリストアップ
アストン・ヴィラは、コンサのアーセナル移籍が成立に近づく中、守備陣の補強候補としてトモリをリストアップしている。アーセナルは、ウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーの長期離脱をカバーすることを狙い、イングランド代表のコンサに対して5000万ユーロ超と報じられる移籍金で合意した。これを受け、エメリ監督がここ2シーズンで築いてきた勢いを維持しようとする中、ミッドランズのクラブは最終ラインの大幅な再編に備えている。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道によると、トモリはヴィラ・パークへの移籍に前向きで、他の候補地よりもこの選択肢を優先しており、すでに両者の話し合いも進んでいるという。このイングランド人DFは、2021年1月に当初レンタルでACミランに加入し、その年の夏に完全移籍へ移行した。サン・シーロに到着して以降、トモリはロッソネリの最終ラインの主力となり、214試合出場で7ゴール6アシストを記録している。
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ルベン・アモリム、ミラン退団への道を開く
ビラの関心が高まっているタイミングは、サン・シーロでの移行期と重なっている。ルベン・アモリムがこの夏にミランの指揮官に就任し、セリエAで5位に終わってチャンピオンズリーグ出場権を逃した失望のシーズンを経たイタリアの名門を、かつての栄光へと戻すことを目指している。ポルトガル人指揮官の新たな構想の下で、トモリはMFユスフ・フォファナとともに、今夏の移籍市場で退団が可能だと通達された複数の大物選手の一人となっている。
エメリ監督率いるチームは引き続き他の守備的オプションも精査しているものの、今後数日が交渉の行方を左右する決定的な時間になるとみられている。ミランはこのDFに対し1000万〜1500万ユーロ前後の移籍金を求める可能性があり、その資金は代役となるセンターバックの補強に再投資する意向だ。トモリの獲得が実現すれば、ビラにとってはすでに多忙となっている今夏の移籍市場に続く動きとなる。クラブはすでにフライブルクからヨハン・マンザンビ、ウォルヴァーハンプトンからジョアン・ゴメス、アトレティコ・マドリーからマッテオ・ルッジェーリ、パルマから鈴木彩艶を迎え入れ、戦力を強化している。
実績あるイングランドでの経験と勝者の系譜
トモリはイングランドのフットボールに求められるものを熟知している。過去にはチェルシーで27試合に出場し、2ゴール1アシストを記録した。さらにイングランドでの成長は、海外移籍前にブライトン＆ホーヴ・アルビオン、ハル・シティ、ダービー・カウンティでチャンピオンシップの期限付き移籍を経験したことで、いっそう磨かれた。
イタリアでの在籍期間中、このDFは勝者のメンタリティーを築き上げ、2021-22シーズンのセリエA制覇、そして2024-25シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナ制覇にACミランの一員として貢献した。そうしたタイトル獲得経験を持つトモリは、昨季のヨーロッパリーグ制覇を土台にしつつ、今季のチャンピオンズリーグという戦いに備えようとしているアストン・ヴィラにとって、魅力的な補強候補となっている。
- AFP
ヴィラ、大量退団とスーパーカップ敗戦を受けて戦力を再構築へ
アストン・ヴィラは、この夏に複数の主力が退団したことを受け、チーム再建を継続することに意欲を見せている。スカッドでは大きな退団が相次ぎ、とりわけユーリ・ティーレマンスのマンチェスター・ユナイテッド移籍、モーガン・ロジャーズのチェルシー加入、ルーカス・ディーニュのパリ・サンジェルマン移籍があり、エメリは厳しいシーズンを前に陣容の再編を迫られている。
ヴィラはUEFAスーパーカップ初戦でパリ・サンジェルマンに1-2で惜敗した。エメリ率いるチームは巻き返しを期し、日曜日に敵地でブライトンと対戦するプレミアリーグ開幕戦に臨む。
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