AFP
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アーセナル移籍が噂されるモロッコ代表アユーブ・ブアディは、ブラジル戦で好パフォーマンスを見せ、「プレミアリーグに来るのか」と問われると、こう答えた。
アルテタ監督、リーグ・アンの若き逸材に狙いを定める
アーセナルはモロッコ出身の若手獲得へすでに動き出した。アルテタ監督は中盤強化の最優先ターゲットとして彼を挙げ、ブラジル代表戦での活躍がクラブの関心を強めた。
アルテタ監督は彼の技術と即戦力性を高く評価。クラブは数か月前から代理人と交渉している。ただし、パリ・サンジェルマンやチェルシーも興味を示しており、争奪戦は避けられない。£50 bonus
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- AFP
ブアディ、移籍の噂について沈黙を破る
自身の将来をめぐる騒ぎにもかかわらず、ブアディは初の主要な国際大会に臨む中で冷静さを保っている。プレミアリーグ、特にアーセナルへの移籍の可能性を問われると、この18歳の若きスターは気を散らさないよう慎重に対応した。彼は関心を認識しつつも、現在の優先事項は代表チームとワールドカップだと明確にした。
試合後、ブアディは『ザ・アスレティック』のデビッド・オーンスタイン記者に「今はワールドカップに集中しているので、答えられません」と語った。 「複数のクラブが興味を持ってくれているのはとても嬉しい。でも今はモロッコ代表としてワールドカップに集中し、ベストを尽くす」10月に19歳になる彼は、プロとしてプレーしながら数学の学位も目指しており、その言葉は驚くほど成熟していた。
ブラジル戦で示した圧巻の中盤のプレー
ニュージャージーでの試合で、ブアディは若さを感じさせない活躍を見せ、期待が高まっている。ブラジル代表を相手に試合のペースを支配し、チーム最多87回のボールタッチを記録。自陣ペナルティエリアでヴィニシウス・ジュニオールにマークされても、空間認識と捻り技でプレッシャーを回避し、モロッコがボールを保持し続ける原動力となった。
ドリブル成功は53回でチーム最多。果敢なタックルとプレスでブラジルの中盤を混乱させた。大舞台でも冷静さは揺らがない。
- Getty Images Sport
リールが法外な移籍金を提示
リールは自らが抱える逸材の価値を十分に認識しているため、アーセナルによる獲得交渉は容易にはいかないだろう。昨シーズン、リーグ・アンで2,300分以上に出場したブアディは、トップリーグの過酷な試合展開にも十分に対応できることをすでに証明している。 リールは交渉で優位に立ち、今夏放出する場合の移籍金として7,000万ユーロ（約6,040万ポンド／8,100万ドル）を要求すると報じられている。ワールドカップを控えるため、評価額はさらに上昇する可能性もある。アーセナルとアルテタ監督は、北米開催の大会終了まで待った後に、このモロッコ人スターをプレミアリーグへ迎える最終手続きに入る見込みだ。