アーセナルはモロッコ出身の若手獲得へすでに動き出した。アルテタ監督は中盤強化の最優先ターゲットとして彼を挙げ、ブラジル代表戦での活躍がクラブの関心を強めた。

アルテタ監督は彼の技術と即戦力性を高く評価。クラブは数か月前から代理人と交渉している。ただし、パリ・サンジェルマンやチェルシーも興味を示しており、争奪戦は避けられない。



