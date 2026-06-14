AFP
翻訳者：
アーセナル移籍が噂されるアユーブ・ブアディは、ブラジル戦で好パフォーマンスを見せ、「モロッコ代表のスターがプレミアリーグに来るか」と問われた。
アルテタ監督がリーグ・アンの若手選手を狙う
アーセナルはモロッコ出身の若手獲得へすでに動き出した。アルテタ監督は中盤強化の最優先ターゲットとして彼を挙げ、ブラジル代表戦での活躍がクラブの関心を強めた。
アルテタ監督は彼の技術と即戦力性を高く評価。クラブは数か月前から代理人と交渉している。ただし、パリ・サンジェルマンやチェルシーも興味を示しており、争奪戦は避けられない。
- AFP
ブアディ、移籍の噂について沈黙を破る
自身の将来をめぐる騒ぎにもかかわらず、ブアディは初の主要な国際大会に臨む中で冷静さを保っている。プレミアリーグ、特にアーセナルへの移籍の可能性を問われると、この18歳の若きスターは気を散らさないよう慎重に対応した。彼は関心を認識しつつ、現在の優先事項は代表チームとワールドカップだと明確にした。
試合後、ブアディは『The Athletic』のデビッド・オーンスタイン記者に「今はワールドカップに集中しているので、この件については答えられない」と語った。 「複数のクラブが興味を持ってくれているのはとても嬉しい。でも今はモロッコ代表としてワールドカップに集中し、ベストを尽くす」10月に19歳になる彼は、プロとしてプレーしながら数学の学位も目指しており、その言葉は驚くほど成熟していた。
ブラジル戦で示した中盤の圧巻のプレー
ニュージャージーでの試合で、ブアディは若さを感じさせない活躍を見せ、期待が高まっている。ブラジル代表を相手に試合のペースを支配し、チーム最多87回のボールタッチを記録。自陣ペナルティエリアでヴィニシウス・ジュニオールにマークされても動じず、空間認識とドリブルでフリーになり、モロッコのボール保持を支えた。
ドリブル成功は53回でチーム最多。果敢なタックルとプレスでブラジル中盤を混乱させた。大舞台でも冷静さは揺らがない。
- Getty Images Sport
リールが法外な移籍金を提示
リールは逸材の価値を理解しており、アーセナルにとって交渉は容易ではない。昨季リーグ・アンで2300分以上出場したブアディは、トップレベルの肉体的負担に耐えられることを証明した。 リールは交渉で優位に立ち、今夏放出する場合の移籍金は7,000万ユーロ（約6,040万ポンド／8,100万ドル）を要求すると報じられている。ワールドカップを控えるため、評価額がさらに上がる可能性もある。アーセナルとアルテタ監督は、北米開催の大会終了まで待った後に、このモロッコ人スターをプレミアリーグへ迎える最終ステップを踏めるだろう。