それは驚きとフラストレーションの原因でもあるが、アーセナルの「インビンシブルズ」の一員だったスタックは、ソーシャルカジノの機会に関連して『GOAL』に対し、ラヤがイングランドサッカー界におけるGKの第一候補になったかと問われると、次のように語った。「彼は現時点で、おそらく世界で最も不運なGKだと思う。どうしてワールドカップでプレーできないのか、私にはまったく理解できない。

「ただ、私の考えではラヤにとっては不運な状況だ。おそらく世界の他のどのチームでもプレーしているだろう。シモンに示されてきた信頼のせいで、彼は本当に不運だった。スペインでのシモンのパフォーマンスを考えれば、ラヤの成功に関係なく、チームに残り続けるに値したのだと思う。とはいえ、ラヤは不当な扱いを受けたと感じているはずだし、その点には少しフラストレーションもあるはずだ。でも理解できることでもある。ワールドカップを通じたスペインの成績を見れば、おそらく正当な判断だったと思う。

「ただ、私の意見ではラヤは間違いなくプレミアリーグ最高のGKだ。その理由はいくつもある。証拠は結果に表れている。プレミアリーグで彼が見せてきた安定感、クリーンシート、ゴールデングローブ、勝敗を左右するセーブ、終始非の打ちどころのないパフォーマンス、そして安心感を見れば分かる。

「彼はGKとして非常に能動的で、危険が訪れる前にそれを察知しているように見える。そしてクラブに来てから、人間性、個性、リーダーシップの面でも成長した。今では私は彼をチームのリーダーの一人だと考えている。」