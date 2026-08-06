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アーセナル無敗優勝メンバーの一人がデイビッド・ラヤを「世界で最も不運なGK」と評しつつ、プレミアリーグ「最高」と評価
ナショナルリーグからワールドカップ優勝へ：ラヤの歩み
30歳の守護神は、比較的短い期間で大きな飛躍を遂げてきた。2014-15シーズンにはナショナルリーグのサウスポートへ期限付き移籍していたが、その後ブラックバーンでリーグ1でのブレイクを果たし、最終的には2019年にブレントフォードでトップリーグへたどり着いた。
2023年にエミレーツ・スタジアムへ加入。当初は期限付き移籍だったが、この移籍によってスペイン人GKはアーロン・ラムズデールと定位置を争うことになった。そしてその争いを制し、北ロンドンでの正守護神の座を確固たるものにした。
ラヤは今やプレミアリーグ王者であり、3年連続のゴールデングローブ受賞も成し遂げている。しかし、スペイン代表ではウナイ・シモンに次ぐ序列に甘んじている。 この夏、北米の地でスペインが世界制覇を成し遂げた中でも、出場機会は一切なかった。
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ラヤはプレミアリーグ最高のGKなのか？
それは驚きとフラストレーションの原因でもあるが、アーセナルの「インビンシブルズ」の一員だったスタックは、ソーシャルカジノの機会に関連して『GOAL』に対し、ラヤがイングランドサッカー界におけるGKの第一候補になったかと問われると、次のように語った。「彼は現時点で、おそらく世界で最も不運なGKだと思う。どうしてワールドカップでプレーできないのか、私にはまったく理解できない。
「ただ、私の考えではラヤにとっては不運な状況だ。おそらく世界の他のどのチームでもプレーしているだろう。シモンに示されてきた信頼のせいで、彼は本当に不運だった。スペインでのシモンのパフォーマンスを考えれば、ラヤの成功に関係なく、チームに残り続けるに値したのだと思う。とはいえ、ラヤは不当な扱いを受けたと感じているはずだし、その点には少しフラストレーションもあるはずだ。でも理解できることでもある。ワールドカップを通じたスペインの成績を見れば、おそらく正当な判断だったと思う。
「ただ、私の意見ではラヤは間違いなくプレミアリーグ最高のGKだ。その理由はいくつもある。証拠は結果に表れている。プレミアリーグで彼が見せてきた安定感、クリーンシート、ゴールデングローブ、勝敗を左右するセーブ、終始非の打ちどころのないパフォーマンス、そして安心感を見れば分かる。
「彼はGKとして非常に能動的で、危険が訪れる前にそれを察知しているように見える。そしてクラブに来てから、人間性、個性、リーダーシップの面でも成長した。今では私は彼をチームのリーダーの一人だと考えている。」
アーセナル、信頼できるラヤを世界最高のGKと評価
その評価はエミレーツでラヤの周囲にも認識されており、アーセナルの選手たちの間で、チーム全体の戦いにおける彼の価値を見落としている者はいない。カイ・ハヴァーツは、彼のスペイン人のチームメートが今や世界最高峰の一員になっているとの見解を示している。
このドイツ人FWはこう語っている。「彼はフットボール界でいまだに過小評価されている。ここ2シーズン、彼は世界最高のGKだった」
また、アーセナルを率いるアルテタ監督も、信頼できる最後尾の砦をすぐさま称賛。前線の選手たちが力を発揮できるようにしている存在について、こう語っている。「彼は並外れていて、見事で、信じられないほどだ。どんな形容詞が正しいのか分からない。でも、それで十分だ。彼がいてくれて本当にうれしい」
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アーセナルの2026-27シーズン日程：コミュニティ・シールドとプレミアリーグ開幕戦
スペインとともにワールドカップ制覇を果たし、ピッチに立つことはなかったとはいえ勢いを得たラヤは、慌ただしいプレシーズンプログラムを終えようとしているアーセナルの陣容に再び加わる。8月16日にはマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドを控えており、そこでは再びタイトルが懸かる。
その翌週の金曜日には、現王者がコヴェントリーをホームに迎えて新たなプレミアリーグシーズンをスタートさせる。ラヤはその時までに再びゴールマウスに戻る見込みで、代表ではその立場が再現されていないとしても、クラブでは今や真っ先に先発メンバー表へ名を連ねる存在となっている。
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