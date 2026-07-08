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アーセナル時代の古傷で、ヴォイチェフ・シュチェスニーはセーブするたびに痛みを感じる。バルセロナのGKは、自分でグローブを外せないこともあると明かした。
2008年の亀裂が遺した永続的な影響
2024-25シーズン、引退からバルセロナへ電撃復帰したシュチェスニー。しかしポーランド代表GKは、長期にわたる故障との闘いを明かした。 彼はロンドン北部のジムで両腕を骨折し、その痛みがローマ、ユヴェントス、そしてバルセロナでも続いた。慢性痛のため、ユーロ2024後に一度引退を決意した。
- AFP
痛みを感じながらボールをキャッチする
YouTubeで元代表チームメイトのグジェゴシュ・クリホヴィアクと対談したベテランGKは、2008年にアーセナルで負った深刻な怪我がすべてを変えたと語った。ハンス・フリック監督の下で行う試合やトレーニングのたびに、彼は大きな痛みに耐えている。
「痛みを感じずにボールをキャッチすることはできない。何も感じずにセーブできたシュートは1本もない。ただ、その痛みに慣れてしまっただけで、とても不快な感覚なんだ」とシュチェスニーは語った。
サッカーのピッチ外での苦闘
試合終了のホイッスルが鳴っても苦しみは終わらない。シュチェスニーは、手の炎症や疲労で試合後の家事がほぼ不可能になると明かした。キャリアの終盤を迎え、体は苛立ちながらもその制約を受け入れている。
彼はこうも語った。「時にはマジックテープを外せず、誰かにグローブを脱がしてもらう。水のボトルを持ったりキャップを開けたりするだけで、1時間近くかかることもある」。
- Getty Images Sport
幼少期の過ちを繰り返さないように
シュチェスニーは、身体的な傷だけでなく、元プロGKの父マチェイに対する恐怖が幼少期からあったと明かした。
「幼い頃から、僕は父を恐れていた」と彼は振り返る。 「『お父さんが帰ってくる』と喜んだことは一度もなく、むしろ『またか、お父さんが帰ってくる』と嫌がっていました。父の機嫌がどうなるか、まったく予測できなかったからです」。この経験は自身の父親としての在り方を形作り、彼はこう結んだ。「息子が私の帰宅を恐えることのないよう、自分に誓いました」。
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