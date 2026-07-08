YouTubeで元代表チームメイトのグジェゴシュ・クリホヴィアクと対談したベテランGKは、2008年にアーセナルで負った深刻な怪我がすべてを変えたと語った。ハンス・フリック監督の下で行う試合やトレーニングのたびに、彼は大きな痛みに耐えている。

「痛みを感じずにボールをキャッチすることはできない。何も感じずにセーブできたシュートは1本もない。ただ、その痛みに慣れてしまっただけで、とても不快な感覚なんだ」とシュチェスニーは語った。