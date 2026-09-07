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アーセナル新加入のエズリ・コンサ、チェルシー戦の逆転勝利で輝いたロンドン・ダービーデビュー後に「素晴らしい」と反応
エミレーツでの戦いを制する
新クラブでの生活への適応はしばしば大きな試練となるものだが、コンサはアーセナルの環境に驚くほど自然に溶け込んでいるようだ。 本拠地でのフル出場デビューで先発に入ると、元アストン・ビラのこの選手は、ミケル・アルテタ監督の守備ユニットの中で百戦錬磨のベテランのようなプレーを見せた。ロンドン・ダービーという重圧がかかる中でも、コンサはガブリエウと並んで力を発揮。モーガン・ロジャーズのゴールでごく早い時間に先制を許していた危険なチェルシーの攻撃を封じるために必要なフィジカルの強さと戦術的規律をもたらした。
試合の雰囲気と勝利の重要性を振り返ったコンサは、逆転劇におけるアーセナルサポーターの役割をすぐに称えた。「本当にこの舞台を楽しめた。初めてのロンドン・ダービーだったし、ファンは素晴らしかった。最高だった」とDFは語った。「彼らは試合を通してずっと僕たちを後押ししてくれた。彼らなしでは、こういう試合は勝てない。あんなに早い時間に失点するのは良くないし、ここではクリーンシートに大きな誇りを持っているのは分かっている。でも、あの反応はこの上なかったし、本当に素晴らしかった。このチームのキャラクターとメンタリティーを示していると思う」
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個々のデュエルを支配している
スタッツ面で見ても、コンサのパフォーマンスはまさにエリート級だった。試合を通じて12回のデュエルに挑み、これはピッチ上の他のどのアーセナル選手よりも多く、そのうち8回で勝利した。エミレーツの観衆を総立ちにさせた場面の1つが、モーガン・ロジャーズに対する強烈なスライディングタックルだ。チェルシーのカウンターをその場で食い止めた。
コンサにとって、こうした1対1の攻防こそがピッチ上での自身の役割の本質だという。「僕はデュエルが大好きだ。DFとして、そういうものは大事にしなければならないと思っている。個人的にもチャレンジが好きだし、デュエルに入るのが好きなんだ。今日は何度かそういう場面があって、自分が勝って終えられたことをうれしく思う」とコンサは説明した。
「（ロジャーズは）僕の親しい友人だけど、ピッチの上では話が別だ。行ってタックルできるチャンスが見えたし、うまくいった」
モスケラ不在の中で台頭する
コンサが先発メンバーに入ったのは、シーズン序盤の主力だったクリスティアン・モスケラが、前節のアストン・ヴィラ戦で筋肉系の負傷を負ったため、必要に迫られてのことだった。レギュラーを1人欠くのが理想的でないのは言うまでもないが、コンサがチームに違和感なく溶け込んだことは、エミレーツでの選手層の厚さを雄弁に物語っている。28歳の同選手は加入からまだ数週間しか経っていないが、すでにアルテタのハイプレスシステムでプレーするために必要な戦術的な機微を吸収している。
アルテタは、新戦力が責任の増した役割にどう対応しているかに非常に感銘を受けている。指揮官は、フルグループでのトレーニング時間が限られていたにもかかわらず、このDFが新加入選手としての期待をはるかに上回るレベルでプレーしていると指摘した。「エズリがやってのけたことは見事だった。彼は11分プレーし、トレーニングセッションは5回か6回しかしていなかった。それでいてジョアン・ペドロのような相手に対してマンツーマンで見せたプレーは、本当に驚異的だった」とアルテタは語った。
- AFP
アルテタ流への適応
多くの選手にとって、新たな戦術哲学に適応するにはトレーニング場で何カ月もの取り組みが必要となる。しかし、コンサはアーセナルのプレースタイルが自身の特長に自然に合っていると感じている。ボール保持を重視し、高い最終ラインを敷き、1対1で積極的に守るという強調点は、ピッチ上で彼が好んでいるプレーと完璧に一致している。
「初日からすぐになじめた」とコンサは語った。「選手たちは素晴らしく、スタッフも素晴らしい。以前のインタビューでも話したように、このスタイルは本当に自分に合っている。監督のプレーのさせ方が大好きなんだ。自分たちが持つクオリティー、そして周囲にいる選手たちのクオリティーの高さが、物事をより簡単にしてくれる」とコンサは締めくくった。
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