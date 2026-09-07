新クラブでの生活への適応はしばしば大きな試練となるものだが、コンサはアーセナルの環境に驚くほど自然に溶け込んでいるようだ。 本拠地でのフル出場デビューで先発に入ると、元アストン・ビラのこの選手は、ミケル・アルテタ監督の守備ユニットの中で百戦錬磨のベテランのようなプレーを見せた。ロンドン・ダービーという重圧がかかる中でも、コンサはガブリエウと並んで力を発揮。モーガン・ロジャーズのゴールでごく早い時間に先制を許していた危険なチェルシーの攻撃を封じるために必要なフィジカルの強さと戦術的規律をもたらした。

試合の雰囲気と勝利の重要性を振り返ったコンサは、逆転劇におけるアーセナルサポーターの役割をすぐに称えた。「本当にこの舞台を楽しめた。初めてのロンドン・ダービーだったし、ファンは素晴らしかった。最高だった」とDFは語った。「彼らは試合を通してずっと僕たちを後押ししてくれた。彼らなしでは、こういう試合は勝てない。あんなに早い時間に失点するのは良くないし、ここではクリーンシートに大きな誇りを持っているのは分かっている。でも、あの反応はこの上なかったし、本当に素晴らしかった。このチームのキャラクターとメンタリティーを示していると思う」