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アーセナル戦でMFロドリが途中交代。ペップ・グアルディオラ監督が負傷の深刻さを示唆した。
ロドリのコンディションが懸念される
首位との肉弾戦を制したシティだが、ロドリの負傷が懸念されている。 日曜の試合終盤に途中交代したことが唯一の不安材料だ。ハムストリングと膝の再発で今季すでにリーグ戦11試合を欠場しており、スペイン代表にとっては苛立たしいシーズンが続く。それでも全大会通じて31試合に出場している。
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グアルディオラ監督が負傷者の最新情報を伝える
試合後、グアルディオラ監督はメディアの取材に答え、ロドリの怪我について「詳細な検査が必要で、離脱期間は不明。鼠径部の痛みとの診断だが、今夜か明日検査を行う」と語った。
優勝争いの流れが変わる
この勝利でシティはアーセナルとの勝ち点差を3に縮め、まだ1試合消化試合が残っている。監督は「あの試合は我々に希望を与えてくれた。選手たちにはこの瞬間を楽しむよう言ったが、集中力を切らさないようにも伝えた」と冷静に語り、最大の収穫は来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確実にしたことだと指摘した。 まだ4週間の長い道のりだ。伝えたいことは明白だ。我々はそこにいる。現実として、首位は誰か？我々ではない。得失点差で上回っているか？彼らだ。一歩ずつ進めば、最後まで戦うチャンスは残る。もちろん、来季のチャンピオンズリーグ出場は確定だ。それがクラブにとって最大のタイトルだ。」
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注目はバーンリーとFAカップへ
シティは水曜日のアウェイ・バーンリー戦に勝ち、正式に首位を狙う。そのあと、土曜日のFAカップ準決勝サウサンプトン戦に集中する。ロドリの出場は未定だ。