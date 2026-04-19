アーセナル戦でMFロドリが途中交代。ペップ・グアルディオラ監督が負傷の深刻さを示唆した。

この勝利でシティはアーセナルとの勝ち点差を3に縮め、まだ1試合消化試合が残っている。監督は「あの試合は我々に希望を与えてくれた。選手たちにはこの瞬間を楽しむよう言ったが、集中力を切らさないようにも伝えた」と冷静に語り、最大の収穫は来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確実にしたことだと指摘した。 まだ4週間の長い道のりだ。伝えたいことは明白だ。我々はそこにいる。現実として、首位は誰か？我々ではない。得失点差で上回っているか？彼らだ。一歩ずつ進めば、最後まで戦うチャンスは残る。もちろん、来季のチャンピオンズリーグ出場は確定だ。それがクラブにとって最大のタイトルだ。」