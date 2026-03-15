アーセナル戦でプレミアリーグの敗戦を喫した際、エバートンのスター選手ティエルノ・バリーが、アウェイ席で友人が襲撃されたと主張しており、警察が調査を行っている

23歳のスター選手は、土曜日にエバートンがアーセナルに0-2で敗れた試合中に起きた不穏な出来事を受け、怒りを露わにした。69分に途中出場したこのストライカーは、自身のインスタグラムアカウントを通じて、アウェイ席で発生した乱闘の様子を公開し、ごく一部のサポーターによって自身の友人が標的にされたと主張した。

乱闘の様子を収めた動画と共に、バリーは次のように綴った。「スタジアムでこのような振る舞いは許されない。僕は友人を連れて試合を楽しもうとしているのに、数人の愚かな人間によって台無しにされた。サッカーは誰もが安全で尊重されていると感じられる場所であるべきだ。このような態度はサッカー界に相応しくなく、決して容認されるものではない。 私の友人や襲撃を受けた人々は、我々のサポーターからの報復を恐れて、アーセナルクラブの警備スタッフや警察に護送されなければならなかった。」