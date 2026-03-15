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アーセナル戦でプレミアリーグの敗戦を喫した際、エバートンのスター選手ティエルノ・バリーが、アウェイ席で友人が襲撃されたと主張しており、警察が調査を行っている
バリー氏、「許しがたい」スタジアムでの暴力行為を非難
23歳のスター選手は、土曜日にエバートンがアーセナルに0-2で敗れた試合中に起きた不穏な出来事を受け、怒りを露わにした。69分に途中出場したこのストライカーは、自身のインスタグラムアカウントを通じて、アウェイ席で発生した乱闘の様子を公開し、ごく一部のサポーターによって自身の友人が標的にされたと主張した。
乱闘の様子を収めた動画と共に、バリーは次のように綴った。「スタジアムでこのような振る舞いは許されない。僕は友人を連れて試合を楽しもうとしているのに、数人の愚かな人間によって台無しにされた。サッカーは誰もが安全で尊重されていると感じられる場所であるべきだ。このような態度はサッカー界に相応しくなく、決して容認されるものではない。 私の友人や襲撃を受けた人々は、我々のサポーターからの報復を恐れて、アーセナルクラブの警備スタッフや警察に護送されなければならなかった。」
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当局、エミレーツ航空機内での乱闘事件について合同捜査を開始
ソーシャルメディア上で映像が広く拡散されたことを受け、警察は現在この件について調査を行っていることを確認した。この捜査は、騒動の責任者を特定するため、マージーサイド地方警察とロンドン警視庁が共同で実施する。
ソーシャルメディアを通じて発表された声明の中で、マージーサイド警察のエバートン専用アカウントは次のように確認した。「#ARSEVE戦の終盤、アウェイ席で発生した乱闘の映像がオンライン上で拡散されていることを把握しています。現在、ロンドン警視庁と協力して調査を進めています。」
エバートンは適切な措置を講じることを誓う
ヒル・ディキンソン・スタジアムの運営陣は、この疑惑に対し迅速に対応し、衝突を巡る状況を徹底的に調査することを約束した。同クラブはこれまで、遠征サポーターを誇りとしてきたが、エミレーツ・スタジアムで目撃された光景は、このマージーサイドの名門クラブやそのサポーター層の価値観を反映するものではないと明言した。
ESPNによると、エバートンの公式声明は以下の通りである。「エバートン・フットボール・クラブは、エミレーツ・スタジアムのアウェイ席でサポーターが関与した事件を把握しており、その状況を精査する。
「暴力や秩序を乱す行為は断じて容認できず、サッカーの世界にあってはならないものです。それは、エバートンがホームでもアウェイでも受けている情熱的で忠実なサポーターの支持を反映するものではありません。クラブは関係当局と協力して事実関係を明らかにし、適切な措置を講じます。」
- AFP
警察が情報を求めて目撃者を募っている
現在、捜査は試合終盤にアウェイ席に座っていた人々からの証拠収集に重点が置かれている。当局は、この事件を録画したファンや、乱闘が具体的にいつ始まったかを目撃したファンに対し、進行中の捜査に協力するため、名乗り出るよう呼びかけている。
クラブの声明は、目撃者に対し警察への連絡を呼びかける言葉で締めくくられている。「事件を目撃した方、または事件に関与した方は、X（@MerPolCC）を通じてマージーサイド警察に連絡し、参照番号26000206746を明記してください。」この事件は、マックス・ダウマンの活躍によりアーセナルが勝ち点3を獲得した試合の後、ピッチ上でエバートンが苦戦した午後の試合の陰を覆うものとなった。
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