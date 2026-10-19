バログンはナイジェリア人の両親のもと、アメリカで生まれ、ロンドンで育った。8歳で名高いアーセナルのヘイル・エンド・アカデミーに加入し、下部組織を経てトップチームの公式戦に10試合出場した。

しかし、トップチームで定期的にプレーする道は閉ざされており、必要な出場機会と経験を得るために2度の期限付き移籍を経験した。その一つであるランスへの移籍では、フランスで注目を集めた。

その後、2023年にモナコへの完全移籍が認められた。25歳のバログンは、代表をイングランドからアメリカに変更し、現在はアメリカ代表として31試合に出場。昨シーズンは公式戦全体で19ゴールを挙げた。

バログンは欧州各地のクラブから獲得候補として注目されている。アーセナルはバログンのモナコ移籍の契約に17.5％の転売条項を盛り込んでおり、移籍が実現すれば利益を得ることになる。一方で、かつての所属選手を呼び戻す選択肢を検討する可能性はあるのだろうか。