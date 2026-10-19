Getty
翻訳者：
アーセナル復帰は否定も、優勝経験のある元アーセナル＆モナコのスターが米国代表FWフォラリン・バログンのプレミアリーグ移籍を後押し
アーセナルは2023年、アカデミー出身選手をモナコに売却した。
バログンはナイジェリア人の両親のもと、アメリカで生まれ、ロンドンで育った。8歳で名高いアーセナルのヘイル・エンド・アカデミーに加入し、下部組織を経てトップチームの公式戦に10試合出場した。
しかし、トップチームで定期的にプレーする道は閉ざされており、必要な出場機会と経験を得るために2度の期限付き移籍を経験した。その一つであるランスへの移籍では、フランスで注目を集めた。
その後、2023年にモナコへの完全移籍が認められた。25歳のバログンは、代表をイングランドからアメリカに変更し、現在はアメリカ代表として31試合に出場。昨シーズンは公式戦全体で19ゴールを挙げた。
バログンは欧州各地のクラブから獲得候補として注目されている。アーセナルはバログンのモナコ移籍の契約に17.5％の転売条項を盛り込んでおり、移籍が実現すれば利益を得ることになる。一方で、かつての所属選手を呼び戻す選択肢を検討する可能性はあるのだろうか。
- Getty
バログンがエミレーツ・スタジアムに戻らない理由
アーセナルは今なお得点力のある9番を強く求めている。しかし、プレミアリーグ優勝を2度経験したグリマンディは、同クラブの下部組織出身選手がエミレーツ・スタジアムで求められる水準に達しているとは考えていない。現役時代にはモナコでもプレーしたフランス人のグリマンディは、talkSPORT Bet Online Slotsを代表して、GOALにバログンの評価を問われると、こう語った。「彼は良い選手だ。リーグ・アンでは良い選手だ」
「アーセナルに戻れるとは思わない。状況はかなり複雑だ。すでに［カイ・］ハヴァーツと［ヴィクトル・］ギェケレシュがいる。だから、トップ選手であっても、アーセナルのこのポジションで結果を出すのは難しい」
「バログンが今、アルテタの手元にあるもの以上をもたらせるとは思わないし、彼らにとっては依然として難しい状況だ。ただ、彼は良い選手だ。昨シーズンはよくやったし、良いプレーを見せた。スペースを突くことができ、技術もある。それでも、現時点でアーセナルにいる選手たち以上のものをもたらせるかは分からない」
マージーサイド行きに近づいたこともあるバログンが、イングランドの別のクラブならより大きなインパクトを残せるかと問われ、グリマンディはこう付け加えた。「そうかもしれない。エヴァートンが彼を獲得するのは良い選択だと思う」
「もちろん、彼はプレミアリーグでプレーできると思う。ただ、今のアーセナルは非常にレベルが高い。チームが望むものを手にする助けになれるかは分からない」
アメリカ男子代表のスター選手、プレミアリーグ移籍の可能性を残す
バログンのエヴァートンへの4000万ポンド（5300万ドル）の移籍は合意に達した。アメリカ代表として臨んだ自国開催のワールドカップでの活躍を受けた、2026年夏のことだった。しかし、その後バログンは交渉を打ち切った。メディカルチェックの過程で問題が浮上したためだ。
バログンは今も、いつか自身のルーツに戻る可能性を否定していない。talkSPORTからプレミアリーグでプレーする可能性を問われると、勤勉なFWはこう答えた。「はい、あり得ます。ワールドカップ後に見てきたように、サッカーには多くの紆余曲折があります。移籍寸前まで行きましたが、実現しませんでした。それでも、間違いなく選択肢の一つです」
- Getty
得点力を証明してきたバログンは、2027年に移籍するのか？
バログンは軽い膝の問題を乗り越えたものの、今季ここまでモナコでの出場は途中出場の3試合にとどまり、2026-27シーズン初ゴールもまだ挙げていない。今後数週間から数カ月のうちに、より重要な役割を担うことになるだろう。
調子を取り戻せれば、年明けにはさらなる移籍の噂が浮上する可能性が高い。プレミアリーグには、実績ある背番号9のストライカーを迎え入れたいチームがまだ複数ある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。