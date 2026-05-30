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Arsenal UCL GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

アーセナル対PSGの選手評価：ガブリエルは守備で輝いたが、CL決勝のPKを失敗し英雄から転落。

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アーセナル
ガブリエウ・マガリャンイス
チャンピオンズ リーグ
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パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルはパリ・サンジェルマンと対戦し、PK戦の末に敗れた。ブダペストで行われた試合では、ガブリエル・マガリャエスがPKを失敗。先制したカイ・ハヴェルツのゴールも、ウスマン・デンベレの同点弾で追いつかれた。堅守で延長に持ち込んだが、連覇を狙う王者に軍配が上がった。

下馬評の低かった北ロンドンのチームは、開始6分で先制。マルキーニョスのクリアがハーフウェイラインでレアンドロ・トロサールに当たり、ハヴェルツがゴール前に抜け出してネット上部に叩き込んだ。

このリードを契機にアーセナルは守備を固め、ガブリエルが前半だけで複数回の好守でチームを救った。特にペナルティエリアでシュートを狙ったクヴァラツヘリアへのスライディングは圧巻だった。

それでもアーセナルは少ない攻撃機で脅威を残した。PSGのGKサフォノフはサカの危険な低いクロスを好守で阻み、前半アディショナルタイムにはハーヴェルツのシュートをマルキーニョスがブロックした。

しかし60分を過ぎた直後、モスケラがワンツーに翻弄され、エリア内でクヴァラツヘリアを倒してPKを献上。デムベレが冷静に決めて同点とし、流れは一変した。

アーセナルは終盤の猛攻を凌ぎ、延長戦へ。マイルズ・ルイス＝スケリーがクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き、デビッド・ラヤがバーコラの突破を阻んだ。ヴィティーニャのシュートも枠の上へ。

延長は慎重展開。途中出場のマドゥエケがメンデスに倒されたがPKは認められず、VARも確認。ギョケレスのシュートがディフレクトし、PK戦へ。

PK戦ではエゼが外したが、レイアがメンデスのシュートを止め、チームを救った。サドンデスでPSGが5本目を成功させると、ガブリエルが代表してブダペストの夜空へ弾丸を放ち、王者に勝利をもたらした。

GOALがプスカシュ・アリーナでのアーセナル選手たちを採点…

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    デビッド・ラヤ（7/10）：

    ゴールエリアから飛び出しルイスのシュートを危なげにキャッチ。デンベレのPKは止められなかったが、延長ではバルコラの突破を阻みクロスをカット。PK戦でも好セーブ。

    クリスティアン・モスケラ（4/10）：

    キックオフ前から弱点と指摘されていた。堅実な守備を見せたが、ペナルティエリア内でクヴァラツヘリアを倒し一発退場。直後に交代。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    センターバックのパートナーほど目立たないものの、守備で多くの仕事をこなし、パスも正確だった。

    ガブリエル・マガリャエス（7/10）：

    守備陣で圧倒的な存在感。チームを救う決定的なブロックを何度も見せたが、PKを失敗。

    ピエロ・ヒンカピエ（7/10）：

    危険な攻撃陣に対して積極的に対応し、ペナルティエリア内で好タックルを披露した。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    中盤

    デクラン・ライス（6/10）：

    期待されたほどの影響力は示せなかったが、走り回り、PSGの中盤を封じ込めた。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：

    19歳ながら大舞台で引けを取らず、冷静なパスと堅実な守備を見せた。終盤にはクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き返すブロックも。

    マーティン・オデガード（5/10）：

    粘り強いプレスとハーヴェルツへの好パスで1チャンスを創出。主な役割は前線からの守備で、同点ゴール後に交代。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    守備で献身的に走り、チームを支えた。ただし、不用意なタックルで警告を受け、好機2度を逃した。

    カイ・ハフェルツ（8/10）：

    チャンピオンズリーグ決勝が大好きらしい。序盤のゴールは圧巻で、身体的な存在感を示し、攻撃の起点となった。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    ハヴェルツへのアシストを記録。ボールを持った判断は的確。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ユリエン・ティンバー（6/10）：

    復帰戦では動きが乱れ、サイドでチャンスを作られた。だが徐々に調子を取り戻し、守備では堅実なプレーを見せた。

    ヴィクトル・ジョケレス（5/10）：

    試合の流れに乗れず、自陣でイライラから警告を受けた。終盤のシュートはディフレクトしてわずかに外れた。冷静なPKを決めた。

    ノニ・マドゥエケ（7/10）：

    鋭い突破でPKを勝ち取ったが認められず。

    ガブリエル・マルティネッリ（5/10）：

    2人の味方がフリーだった場面で決定的なパスを出せず、ボールを失う場面も散見された。PKは冷静に決めた。

    エベレチ・エゼ（5/10）：

    フィジカルを生かし、ボールを持ったときの落ち着きを見せたが、PKは外した。

    マルティン・ズビメンディ（5/10）：

    延長投入ながら足が重そうだった。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    決勝をこのような形で落とすのは痛恨だ。戦術はほぼ完璧だったが、早すぎる得点で84分間もリードを守り続ける展開となり、モスケラの軽率なプレーがなければ勝っていたかもしれない。