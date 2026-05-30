下馬評の低かった北ロンドンのチームは、開始6分で先制。マルキーニョスのクリアがハーフウェイラインでレアンドロ・トロサールに当たり、ハヴェルツがゴール前に抜け出してネット上部に叩き込んだ。

このリードを契機にアーセナルは守備を固め、ガブリエルが前半だけで複数回の好守でチームを救った。特にペナルティエリアでシュートを狙ったクヴァラツヘリアへのスライディングは圧巻だった。

それでもアーセナルは少ない攻撃機で脅威を残した。PSGのGKサフォノフはサカの危険な低いクロスを好守で阻み、前半アディショナルタイムにはハーヴェルツのシュートをマルキーニョスがブロックした。

しかし60分を過ぎた直後、モスケラがワンツーに翻弄され、エリア内でクヴァラツヘリアを倒してPKを献上。デムベレが冷静に決めて同点とし、流れは一変した。

アーセナルは終盤の猛攻を凌ぎ、延長戦へ。マイルズ・ルイス＝スケリーがクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き、デビッド・ラヤがバーコラの突破を阻んだ。ヴィティーニャのシュートも枠の上へ。

延長は慎重展開。途中出場のマドゥエケがメンデスに倒されたがPKは認められず、VARも確認。ギョケレスのシュートがディフレクトし、PK戦へ。

PK戦ではエゼが外したが、レイアがメンデスのシュートを止め、チームを救った。サドンデスでPSGが5本目を成功させると、ガブリエルが代表してブダペストの夜空へ弾丸を放ち、王者に勝利をもたらした。

GOALがプスカシュ・アリーナでのアーセナル選手たちを採点…