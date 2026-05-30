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Arsenal UCL GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

アーセナル対PSGの選手評価：ガブリエルは守備で好演も、CL決勝のPKを失敗し英雄から転落。

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アーセナル
ガブリエウ・マガリャンイス
チャンピオンズ リーグ
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パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルはパリ・サンジェルマンと対戦し、PK戦の末に敗れた。ブダペストで行われた試合では、ガブリエル・マガリャエスがPKを失敗。連覇を狙う王者に2年連続の欧州制覇を許した。カイ・ハヴェルツの先制点をウスマン・デンベレの同点弾が追いつき、延長戦にもつれ込んだ。

下馬評の低かった北ロンドンのチームは、開始6分で先制。マルキーニョスのクリアがハーフウェイラインでレアンドロ・トロサールに当たり、ハヴェルツがゴールへ突進、ネット上部に叩き込んだ。

このリードを契機にアーセナルは守備を固め、ガブリエルが前半だけで複数回の好守でチームを救った。特にペナルティエリアでシュートを狙ったクヴィチャ・クヴァラツヘリアへのスライディングは圧巻だった。

それでもアーセナルは少ないチャンスでも脅威的だった。PSGのGKサフォノフはサカの低いクロスを好守。前半アディショナルタイムには、ハーヴェルツのシュートをマルキーニョスがブロックした。

しかし60分を過ぎた直後、モスケラがワンツーに翻弄され、エリア内でクヴァラツヘリアを倒してPKを献上。デムベレが冷静に決め、流れは傾いた。

アーセナルは終盤の猛攻を凌ぎ、延長戦へ。マイルズ・ルイス＝スケリーがクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き、デビッド・ラヤがバーコラの突破を阻んだ。終了間際にはヴィティーニャの強烈なシュートがクロスバーを叩いた。

延長は慎重展開。途中出場のマドゥエケが倒された場面ではPKの騒動もあったが、VARが介入し否定。決定機はなく、終了間際にジョケレスのシュートがディフレクトして外れ、PK戦へ。

PK戦ではエゼが外したが、レイアがメンデスのシュートを止め、チームを救った。サドンデスでPSGが5本目を成功させると、ガブリエルが冷静に蹴り込み、王者に勝利をもたらした。

GOALがプスカシュ・アリーナでのアーセナル選手を採点。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    デビッド・ラヤ（7/10）：

    ゴールエリアから飛び出しルイスのシュートを危なげにキャッチ。デンベレのPKは止められなかったが、延長ではバルコラの突破を阻みクロスをカット。PK戦では決定的なセーブ。

    クリスティアン・モスケラ（4/10）：

    キックオフ前から弱点と指摘され、堅守を見せたもののペナルティエリア内でクヴァラツヘリアを倒し一発退場。直後に交代。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    センターバックのパートナーほど目立たないものの、守備で多くの仕事をこなし、パスも正確だった。

    ガブリエル・マガリャエス（7/10）：

    守備陣で圧倒的な存在感。チームを救う決定的なセーブを連発したが、PKを失敗。

    ピエロ・ヒンカピエ（7/10）：

    危険な攻撃陣に対し警戒心を強め、果敢に立ち向かい、ペナルティエリア内で好タックルを披露した。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    中盤

    デクラン・ライス（6/10）：

    期待ほどの影響力は示せなかったが、走り回りPSGの中盤を封じ込めた。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：

    19歳ながら大舞台で引けを取らず、冷静なパスと堅実な守備を見せた。終盤にはクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き返すブロックも決めた。

    マーティン・オデゴール（5/10）：

    粘り強いプレスとハーヴェルツへの好パスで1チャンスを創出。前線守備が主な役割で、同点弾後に交代。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    守備面で献身的に走り、チームを支えた。ただし、不用意なタックルで警告を受け、好機2回を逃した。

    カイ・ハフェルツ（8/10）：

    チャンピオンズリーグ決勝が大好きらしい。序盤に素晴らしいフィニッシュを決め、身体的な存在感で攻撃の起点になった。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    ハヴェルツへのアシストを不意にもたらした。ボールを持った際の判断力は非常に的確だった。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ユリエン・ティンバー（6/10）：

    復帰戦でサイドのチャンス作りは散漫だったが、徐々に調子を取り戻し、守備は堅実だった。

    ヴィクトル・ジョケレス（5/10）：

    試合の流れに乗れず、自陣でイライラから警告を受けた。後半のシュートはディフレクトしてわずかに外れた。冷静なPKを決めた。

    ノニ・マドゥエケ (7/10)：

    鋭い突破でPKを勝ち取ったが認められず。

    ガブリエル・マルティネッリ（5/10）：

    2人の味方がフリーだった場面で決定的なパスを供給できず、ボールを失う場面も散見された。PKは良かった。

    エベレチ・エゼ（5/10）：

    フィジカルを活かし、ボールを持ったときの落ち着きを見せた。PKは外した。

    マルティン・ズビメンディ（5/10）：

    延長投入ながら足が重かった。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    決勝で負けたのは悔しい。戦術はほぼ完璧だったが、早すぎる得点で84分間もリードを守り続ける展開となり、モスケラの軽率なプレーがなければ勝っていたかもしれない。