アーセナル対PSGの選手評価：ガブリエルは守備で好演も、CL決勝のPKを失敗し英雄から転落。

下馬評の低かった北ロンドンのチームは、開始6分で先制。マルキーニョスのクリアがハーフウェイラインでレアンドロ・トロサールに当たり、ハヴェルツがゴールへ突進、ネット上部に叩き込んだ。

このリードを契機にアーセナルは守備を固め、ガブリエルが前半だけで複数回の好守でチームを救った。特にペナルティエリアでシュートを狙ったクヴィチャ・クヴァラツヘリアへのスライディングは圧巻だった。

それでもアーセナルは少ないチャンスでも脅威的だった。PSGのGKサフォノフはサカの低いクロスを好守。前半アディショナルタイムには、ハーヴェルツのシュートをマルキーニョスがブロックした。

しかし60分を過ぎた直後、モスケラがワンツーに翻弄され、エリア内でクヴァラツヘリアを倒してPKを献上。デムベレが冷静に決め、流れは傾いた。

アーセナルは終盤の猛攻を凌ぎ、延長戦へ。マイルズ・ルイス＝スケリーがクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き、デビッド・ラヤがバーコラの突破を阻んだ。終了間際にはヴィティーニャの強烈なシュートがクロスバーを叩いた。

延長は慎重展開。途中出場のマドゥエケが倒された場面ではPKの騒動もあったが、VARが介入し否定。決定機はなく、終了間際にジョケレスのシュートがディフレクトして外れ、PK戦へ。

PK戦ではエゼが外したが、レイアがメンデスのシュートを止め、チームを救った。サドンデスでPSGが5本目を成功させると、ガブリエルが冷静に蹴り込み、王者に勝利をもたらした。

GOALがプスカシュ・アリーナでのアーセナル選手を採点。