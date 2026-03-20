アーセナル対マンチェスター・シティの視聴方法：放送局、ライブストリーミング、先発メンバー

今週末はリーグ戦だけではありません。イングランドでは、アーセナル対マンチェスター・シティのカラバオ・カップ決勝が予定されており、3月22日（日）17時30分にキックオフされます。 アーセナルはチャンピオンズリーグでバイエル・レバークーゼンを破り、次ラウンド進出を果たしたばかりだ。一方、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは、レアル・マドリードに欧州大会で2連敗を喫し、チャンピオンズリーグ敗退という痛手を負った雪辱を晴らそうとしている。



