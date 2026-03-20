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Bukayo Saka Arsenal Erling Haaland Man City(C)Getty Images
Francesco Guerrieri

翻訳者：

アーセナル対マンチェスター・シティの視聴方法：放送局、ライブストリーミング、先発メンバー

アーセナル対マンチェスター・シティ、カラバオ・カップ決勝に関するすべての情報：スタメンと試合の視聴方法

今週末はリーグ戦だけではありません。イングランドでは、アーセナル対マンチェスター・シティのカラバオ・カップ決勝が予定されており、3月22日（日）17時30分にキックオフされます。 アーセナルはチャンピオンズリーグでバイエル・レバークーゼンを破り、次ラウンド進出を果たしたばかりだ。一方、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは、レアル・マドリードに欧州大会で2連敗を喫し、チャンピオンズリーグ敗退という痛手を負った雪辱を晴らそうとしている。


  • アーセナル対マンチェスター・シティ：テレビ放送とライブストリーミング

    試合：アーセナル対マンチェスター・シティ


    日付：2026年3月22日（日）


    時間：17時30分


    テレビ中継：-


    ストリーミング配信：YouTubeチャンネル「Cronache di Spogliatoio」


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  • アーセナル対マンチェスター・シティの予想スタメン

    アーセナル（4-2-3-1）：ラヤ；モスケラ、サリバ、マガリャネス、インカピエ；ライス、ズビメンディ；サカ、エゼ、トロサール；ギョケレス。監督：アルテタ。


    マンチェスター・シティ (4-2-3-1)：ドンナルンマ；マテウス・ヌネス、ルベン・ディアス、フサノフ、アイト・ヌリ；ベルナルド・シルバ、ロドリ；フォーデン、シェルキ、セメニョ；ハーランド。監督：グアルディオラ。

  • 実況アナウンサーとセカンドボイス

    アーセナル対マンチェスター・シティ戦の解説はマルコ・カッタネオが担当し、セカンド解説は元攻撃的ミッドフィールダーのガエターノ・ダゴスティーノが務める。

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