今週末はリーグ戦だけではありません。イングランドでは、アーセナル対マンチェスター・シティのカラバオ・カップ決勝が予定されており、3月22日（日）17時30分にキックオフされます。 アーセナルはチャンピオンズリーグでバイエル・レバークーゼンを破り、次ラウンド進出を果たしたばかりだ。一方、グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは、レアル・マドリードに欧州大会で2連敗を喫し、チャンピオンズリーグ敗退という痛手を負った雪辱を晴らそうとしている。
(C)Getty Images
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アーセナル対マンチェスター・シティの視聴方法：放送局、ライブストリーミング、先発メンバー
アーセナル対マンチェスター・シティ：テレビ放送とライブストリーミング
試合：アーセナル対マンチェスター・シティ
日付：2026年3月22日（日）
時間：17時30分
テレビ中継：-
ストリーミング配信：YouTubeチャンネル「Cronache di Spogliatoio」
アーセナル対マンチェスター・シティの予想スタメン
アーセナル（4-2-3-1）：ラヤ；モスケラ、サリバ、マガリャネス、インカピエ；ライス、ズビメンディ；サカ、エゼ、トロサール；ギョケレス。監督：アルテタ。
マンチェスター・シティ (4-2-3-1)：ドンナルンマ；マテウス・ヌネス、ルベン・ディアス、フサノフ、アイト・ヌリ；ベルナルド・シルバ、ロドリ；フォーデン、シェルキ、セメニョ；ハーランド。監督：グアルディオラ。
実況アナウンサーとセカンドボイス
アーセナル対マンチェスター・シティ戦の解説はマルコ・カッタネオが担当し、セカンド解説は元攻撃的ミッドフィールダーのガエターノ・ダゴスティーノが務める。
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