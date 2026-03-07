Goal.com
アーセナル対マンスフィールド・タウン戦 選手評価：エベレチ・エゼがFAカップでの好調を維持、マックス・ダウマンが輝きを見せるも、精彩を欠くガナーズが大ピンチを辛くも凌ぐ

アーセナルはFAカップ5回戦でリーグ1のマンズフィールド・タウンを辛うじて下し、土曜日のアウェー戦で2-1の勝利を収めた。ミケル・アルテタ監督は先発メンバーを大幅に入れ替え、当初はウイングバックの代わりにウインガーを配置した3-5-2フォーメーションを採用したが、これは野心的なホームチームをさらに奮起させる結果となった。それでも前半と後半にそれぞれ得点を挙げたことで、ガナーズは準々決勝進出を決めた。

足首の負傷から復帰後、初めてスタメン出場したマックス・ダウマンは、アーセナルを先制するチャンスを逃した。ゴールキーパーのリアム・ロバーツとの1対1の場面でシュートを失敗したのだ。一方、ケパ・アリサバラガは、激しい攻防が続いた試合開始から12分間に、マンスフィールドの2度の決定的なチャンスを素晴らしいセーブで防いだ。

前半、コーナーキックをポストに直撃させたノニ・マドゥエケが、ハーフタイム直前に素晴らしいカーブのかかったシュートで先制点を決めました。ロバーツがマドゥエケの最初のシュートを阻止した後、マドゥエケは18ヤード付近からシュートを決め、アーセナルの今シーズン全大会通算100点目を記録しました。

しかし、後半に入ると、マンスフィールドが同点に追いついた。10代のスターティングメンバー、マーリー・サーモンがクリスティアン・モスケラに向けて雑なバックパスを出し、そのボールを交代出場したウィル・エヴァンスがインターセプト。エヴァンスはスペイン人DFを振り切り、ケパの下をすり抜けるシュートを決めた。

アーセナルは、マドゥエケがマンスフィールドのディフェンスを振り切り、ワイドに展開したボールをダウマンが折り返し、ガブリエル・ジーザスが押し込むという形で再びリードを奪うべきだった。しかし、彼のシュートはゴールライン上でクリアされた。 しかし、次の攻撃で、アーセナルは 2 対 1 とリードしました。交代で入場したエベレチ・エゼが、相手選手を振り切り、ペナルティエリアの端からトップコーナーに強烈なシュートを決めました。

ロバーツは、イングランドのスター選手、ブカヨ・サカが投入された直後に、再び素晴らしいセーブを見せてシュートを阻止したが、この魅力的な試合で、これ以上のゴールは生まれなかった。アルテタのチームは、次のラウンドへの切符を手中に収め、前人未到の4冠の夢を生き続けさせた。

GOAL は、ワン・コール・スタジアムでのアーセナルの選手たちを評価しています...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ケパ・アリサバラガ（6/10）：

    アーセナルの控えゴールキーパーは、おそらく静かな午後を予想していただろうが、終始警戒を怠ることができなかった。エヴァンスの同点ゴールは、シュートが彼の真下を通ったため、もっとうまく対応できたはずだ。

    マーリー・サーモン（4/10）：

    アーセナルで初先発を果たし、型破りなフォーメーションで右サイドのセンターバックとしてスタートした後、右サイドバックに移った。ボールを奪われ、マンスフィールドの同点ゴールにつながった。ティンバーと交代。

    クリスティアン・モスケラ (4/10):

    試合開始早々、マンスフィールドの攻撃選手オーツに追いつけず、危ない場面があった。アーセナルのディフェンスの右サイドでサーモンをほとんどサポートできず、この連携の欠如が、ホームチームの予想外の同点ゴールにつながった。

    リッカルド・カラフィオーリ（6/10）：

    センターバックでスタートしたが、ヒンカピエ投入後に左サイドバックへ移動。明らかに最も技術的な選手の一人だが、集中力の途切れが散見された。負傷により途中交代を余儀なくされた。

    中盤

    クリスチャン・ノルガード（5/10）：

    アーセナルが4バックと5バックの両システムを採用した際、守備と中盤の間のスペースを統率した。しかし、システム上の問題によるものかもしれないが、常に押し込まれる状況に陥っていた。エゼのゴールをアシストしたが、単純なパスが驚異的なシュートに繋がったとはいえ、デンマーク人選手に大きな評価を与えるのは難しい。

    ノニ・マドゥエケ（8/10）：

    アーセナルが名目上のサイドバックを起用せずに試合を開始した際、右サイド全体を任された。常に相手選手に突進しシュートを放とうとする姿勢を見せ、その努力が最終的に先制点をもたらした。

    マックス・ダウマン（8/10）：

    16歳66日でアーセナル史上最年少のFAカップ先発出場を果たし、得点こそなかったがピッチ上で最高の選手だった。自信と品格に溢れており、これがガンナーズファンが彼の負傷からの復帰をこれほど待ち望んでいた理由だ。終盤にサカと交代。

    レアンドロ・トロサール（6/10）：

    中盤でスタートしたが、アウェイチームがボールを支配していたため、より高い位置まで自由に動き回ることが許された。ハーフタイム直前に負傷のため交代を余儀なくされた。

    ガブリエル・マルティネッリ（6/10）：

    マドゥエケと同様、前半の大半はそれぞれのサイドで自由に動き回ることが許されていた。マドゥエケのアシストを記録したが、それ以上の活躍は見られなかった。

    攻撃

    カイ・ハフェルツ（5/10）：

    トップでスタートしたが、ボールを受けるために深く下がった。影響力を発揮できず、試合を決めたエゼと交代した。

    ガブリエル・ジーザス（5/10）：

    ファーストタッチが不安定で、決定的なチャンスを幾度も作り出したものの得点を挙げられなかった。

    サブスクリプションとマネージャー

    ピエロ・ヒンカピー（6/10）：

    負傷したトロサールに代わり38分に投入され、アーセナルは従来のフォーメーションに戻った。周囲の選手が何をすべきか理解していない場面もあったが、自身の役割は十分に果たした。

    エベレチ・エゼ（8/10）：

    アーセナルが再びリードを奪おうとハヴェルツと交代で投入され、見事なシュートで自ら仕事を成し遂げた。彼はFAカップが大好きなのだ。

    ユリアン・ティンバー（7/10）：

    サルモンに代わり投入。アルテタ監督は守備陣の強化を図った。

    ジェイデン・ディクソン（7/10）：

    カラフィオーリの負傷によりアーセナルデビューを果たした。プロとしての仕事を果たした点は評価できる。

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    ダウマンに代わって出場。ロバーツにセーブされた至近距離からのシュートを放った。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    奇妙なフォーメーション変更とリスクのある布陣で臨んだが、アーセナルは結果を残した。それが重要なことだ。

