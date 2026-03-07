アーセナル対マンスフィールド・タウン戦 選手評価：エベレチ・エゼがFAカップでの好調を維持、マックス・ダウマンが輝きを見せるも、精彩を欠くガナーズが大ピンチを辛くも凌ぐ

足首の負傷から復帰後、初めてスタメン出場したマックス・ダウマンは、アーセナルを先制するチャンスを逃した。ゴールキーパーのリアム・ロバーツとの1対1の場面でシュートを失敗したのだ。一方、ケパ・アリサバラガは、激しい攻防が続いた試合開始から12分間に、マンスフィールドの2度の決定的なチャンスを素晴らしいセーブで防いだ。

前半、コーナーキックをポストに直撃させたノニ・マドゥエケが、ハーフタイム直前に素晴らしいカーブのかかったシュートで先制点を決めました。ロバーツがマドゥエケの最初のシュートを阻止した後、マドゥエケは18ヤード付近からシュートを決め、アーセナルの今シーズン全大会通算100点目を記録しました。

しかし、後半に入ると、マンスフィールドが同点に追いついた。10代のスターティングメンバー、マーリー・サーモンがクリスティアン・モスケラに向けて雑なバックパスを出し、そのボールを交代出場したウィル・エヴァンスがインターセプト。エヴァンスはスペイン人DFを振り切り、ケパの下をすり抜けるシュートを決めた。

アーセナルは、マドゥエケがマンスフィールドのディフェンスを振り切り、ワイドに展開したボールをダウマンが折り返し、ガブリエル・ジーザスが押し込むという形で再びリードを奪うべきだった。しかし、彼のシュートはゴールライン上でクリアされた。 しかし、次の攻撃で、アーセナルは 2 対 1 とリードしました。交代で入場したエベレチ・エゼが、相手選手を振り切り、ペナルティエリアの端からトップコーナーに強烈なシュートを決めました。

ロバーツは、イングランドのスター選手、ブカヨ・サカが投入された直後に、再び素晴らしいセーブを見せてシュートを阻止したが、この魅力的な試合で、これ以上のゴールは生まれなかった。アルテタのチームは、次のラウンドへの切符を手中に収め、前人未到の4冠の夢を生き続けさせた。

GOAL は、ワン・コール・スタジアムでのアーセナルの選手たちを評価しています...