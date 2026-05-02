前半、サカは右サイドで好プレー連発。アントニー・ロビンソンをかわし、ラウル・ヒメネスを交わしてヴィクトル・ギョケレスにアシスト。さらにスウェーデン人からのパスをニアに決めて2点目。

前半終了間際にはレアンドロ・トロサールのクロスをヘディングで合わせ、3－0とした。試合の行方が決まったところでアルテタ監督は火曜日のアトレティコ戦に備え、サカを交代させた。

以下、北ロンドンで行われた試合に出場したアーセナル選手たちの採点。