前半、サカは右サイドで好プレー連発。アントニー・ロビンソンをかわし、ラウル・ヒメネスを交わしてヴィクトル・ギョケレスにアシスト。さらにスウェーデン人からのパスをニアに決めて2点目。
前半終了間際にはレアンドロ・トロサールのクロスをヘディングで合わせ、3－0とした。試合の行方が決まったところでアルテタ監督は火曜日のアトレティコ戦に備え、サカを交代させた。
以下、北ロンドンで行われた試合に出場したアーセナル選手たちの採点。
前半、サカは右サイドで好プレー連発。アントニー・ロビンソンをかわし、ラウル・ヒメネスを交わしてヴィクトル・ギョケレスにアシスト。さらにスウェーデン人からのパスをニアに決めて2点目。
前半終了間際にはレアンドロ・トロサールのクロスをヘディングで合わせ、3－0とした。試合の行方が決まったところでアルテタ監督は火曜日のアトレティコ戦に備え、サカを交代させた。
以下、北ロンドンで行われた試合に出場したアーセナル選手たちの採点。
デビッド・ラヤ（6/10）：
弱体化したフラム相手にほとんど仕事なし。
ベン・ホワイト（5/10）：
アーセナル4バックの弱点。前線へ上がろうとしたがパス精度不足。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
守備で仕事がなく、前線へ飛び出しバックポストへの好パスでCBパートナーのガブリエルの得点をアシスト寸前まで運んだ。
ガブリエル・マガリャエス（7/10）：
フルハムのストライカー、ヒメネスとのフィジカル勝負に予想通り勝ち、セットプレーで相手を混乱させた。
リカルド・カラフィオリ（8/10）：
左SBで起用されたイタリア人選手は、素晴らしいヘディングがオフサイドで取り消され、別のシュートもバーを叩いたが、左サイドで攻撃の起点として活躍。前半にはヒメネスのシュートを決定的にブロックし、アトレティコ戦の先発をアピールした。
マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：
希望する中盤で起用され、多くの1対1を制しパスミスも少なく、チームの支配に貢献。疲労が見えるズビメンディに代わり、アトレティコ戦での先発の可能性も。
デクラン・ライス（7/10）：
アーセナルの中盤の底で比較的楽な試合運びとなったが、正確なパスで試合の流れをスムーズに保った。60分を過ぎたところで、当然の休息を与えられた。
エベレチ・エゼ（6/10）：
マルティン・オデゴールの負傷欠場を受け10番として出場し、ギョケレスへの素晴らしいスルーパスで2点目をアシスト。だが後半はチーム同様集中力和鋭性が低下。火曜の試合ではベンチに回る見込み。
ブカヨ・サカ（8/10）：
待望の先発復帰を果たし、ヨケレスへ見事なアシスト。さらに再連携から力強いシュートで2-0とした。チームにとって不可欠な存在ゆえ、ハーフタイムでの交代は妥当だ。彼がいれば、再び優勝も見える。
ヴィクトル・ギョケレス（8/10）：
目的通りの先制点を決め、さらにサカをフリーにして2点目をアシスト。 さらにトサールの浮き球クロスも巧みに合わせてネットに突き刺した。後半早々の決定機を逃しハットトリックはならなかったが、加入後最高のパフォーマンスだった。
レアンドロ・トロサール（7/10）：
左サイドを突破し、ギョケレスへのアシストで存在感を示した。
ノニ・マドゥエケ（6/10）：
ハーフタイムにサカと交代し、ロビンソンにも脅威を与えた。
マルティン・ズビメンディ（6/10）：
後半中盤にライスと交代し、中盤で流れを維持した。
ガブリエル・ジェズス（6/10）：
64分にギョケレスと交代し前線に入ったが、決定機は2、3回のみ。
マックス・ダウマン（評価なし）：
終盤13分間の出場ながら、鋭いドリブルを披露。
クリスティアン・モスケラ（評価なし）：
終盤にホワイトと交代し、フランクフルトの慰めのゴールを阻んだ。
ミケル・アルテタ（8/10）：
スペイン人監督にとって完璧な夜だった。サカは圧巻のパフォーマンスを見せ、ジョケレスは2得点を挙げ、前半で試合を決めた。彼は得点者2人とライスを早々に交代。不安な時期を経て、アーセナルはプレミアとCLで再び好位置に立ち、エースも得点を量産している。