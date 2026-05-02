前半、サカは右サイドでアントニー・ロビンソンをかわし、ラウル・ヒメネスをかわしてヴィクトル・ギョケレスに決定機を演出。さらにギョケレスのパスをニアポストへ決めて2点目を奪った。

ハーフタイム間際にはトロサールのクロスをヨケレスが頭で合わせ、3点目を奪った。勝敗が決したため、アルテタ監督は火曜日のアトレティコ戦に備え、サカを温存して交代させた。

GOALが北ロンドンで行われた試合に出場したアーセナル全選手を採点する。