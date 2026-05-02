前半、サカは右サイドでアントニー・ロビンソンをかわし、ラウル・ヒメネスをかわしてヴィクトル・ギョケレスに決定機を演出。さらにギョケレスのパスをニアポストへ決めて2点目を奪った。
ハーフタイム間際にはトロサールのクロスをヨケレスが頭で合わせ、3点目を奪った。勝敗が決したため、アルテタ監督は火曜日のアトレティコ戦に備え、サカを温存して交代させた。
GOALが北ロンドンで行われた試合に出場したアーセナル全選手を採点する。
前半、サカは右サイドでアントニー・ロビンソンをかわし、ラウル・ヒメネスをかわしてヴィクトル・ギョケレスに決定機を演出。さらにギョケレスのパスをニアポストへ決めて2点目を奪った。
ハーフタイム間際にはトロサールのクロスをヨケレスが頭で合わせ、3点目を奪った。勝敗が決したため、アルテタ監督は火曜日のアトレティコ戦に備え、サカを温存して交代させた。
GOALが北ロンドンで行われた試合に出場したアーセナル全選手を採点する。
デビッド・ラヤ（6/10）：
弱体化したフラム相手にほとんど仕事なし。
ベン・ホワイト（5/10）：
アーセナル4バックの弱点。前線へ上がろうとしたがパス精度不足。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
守備で仕事が少ない中、前線へ進出し、バックポストへの正確なパスでセンターバックのパートナーであるガブリエルのゴールをアシストしかけた。
ガブリエル・マガリャエス（7/10）：
ラウル・ヒメネスとのフィジカル勝負に予想通り勝ち、セットプレーでは相手陣に混乱をもたらした。
リカルド・カラフィオリ（8/10）：
左SBで起用されたイタリア人選手は、素晴らしいヘディングがオフサイドで取り消され、別のシュートもバーを叩いたが、左サイドで攻撃の起点として活躍。前半にはヒメネスのシュートを決定的にブロックした。
マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：
希望する中盤で起用され、多くの1対1を制しパスミスも少なく、チームの支配に貢献。アトレティコ戦では疲労見えるズビメンディに代わり先発する可能性も。
デクラン・ライス（7/10）：
ボランチの位置で比較的楽な展開だったが、正確なパスで流れをコントロール。60分を過ぎたところでベンチに退いた。
エベレチ・エゼ（6/10）：
負傷のオデゴールに代わり10番として出場し、ジョケレスへの素晴らしいスルーパスで2点目をアシスト。だが後半はチーム同様、鋭さと迫力が欠けた。
ブカヨ・サカ（8/10）：
待望の先発復帰を果たし、ヨケレスへ見事なアシスト。さらに連携から力強いシュートで2-0とした。アトレティコ戦を見据え、ハーフタイムに交代。
ヴィクトル・ギョケレス（8/10）：
目的通りの先制点とサカへのアシストで2点目を演出。さらにトロサールのクロスを巧みに合わせ3点目。後半早々のハットトリック機会を逃した点が唯一の悔しさ。
レアンドロ・トロサール（7/10）：
ベルギー人は活発に動き、カラフィオリのヘディングがオフサイドで取り消されたものの、左からの突破でギョケレスにアシストを記録した。
ノニ・マドゥエケ（6/10）：
ハーフタイムにサカと交代で出場し、ロビンソンにも脅威を与えた。
マルティン・ズビメンディ（6/10）：
後半中盤にライスと交代し、中盤で流れを維持した。
ガブリエル・ジェズス（6/10）：
64分にギョケレスと交代し前線に入ったが、決定機は2、3回のみ。
マックス・ダウマン（評価なし）：
終盤13分間の出場ながら、鋭いドリブルを見せた。
クリスティアン・モスケラ（評価なし）：
終盤にホワイトと交代。
ミケル・アルテタ（8/10）：
スペイン人監督にとって完璧な夜だった。サカは圧巻の活躍、ギョケレスは2得点で前半終了時に試合を決めた。彼は得点者2人とライスを早々に交代。アーセナルはプレミアとCLで好位置をキープしている。