執筆時点では、ユリエン・ティンバーが決勝に出場できるかは不明だ。それでも、アーセナルにとって彼は不可欠だ。なぜなら、フヴィチャ・クヴァラツヘリアを止める最大の――そしておそらく唯一の――希望だからだ。

元ナポリのウインガーである彼は、PSGがレアル・マドリー以来のCL連覇へあと1勝に迫る原動力だ。2025年冬の加入でチームに初優勝をもたらし、今季もさらに輝いている。

ルイス・エンリケ監督も「クヴァラドーナ」と呼ぶほどで、彼はチャンピオンズリーグのノックアウトステージ7試合連続で得点かアシストを記録し、すでに歴史に名を刻んでいる。ティンバーが先発しても、その勢いを止めるのは容易ではないだろう。 3月以来実戦から遠ざかるティンバーが、技巧と運動量を兼備するクヴァラツヘリアを60分間抑え込むのは容易ではない。仮に前半を凌いでも、その後誰を投入するかという課題が残る。

右SBの課題は、ベン・ホワイトの負傷欠場によってさらに深刻だ。そのため、センターバックのクリスティアン・モスケラやMFマルティン・スビメンディが急きょ起用される可能性もある。

レイ・パーラーも決勝前GOALに「クヴァラツヘリアは私が長年見てきた中で最高の選手の一人だ。アルテタが右SBでどう対応するかは興味深い。正直、私には分からない。それが彼にとって最大の懸念材料になるだろう」と語った。

そのため、サカには「ジョージアのジョージ・ベスト」と呼ばれる選手をマークする味方を助けるため、できるだけ下がって守備に参加することが求められるかもしれない。