PSGはプスカシュ・アリーナでの試合に向けすでに44得点をマーク。昨年ミュンヘンでインテルを破った実績もあり、チャンピオンズリーグ未制覇のクラブを相手に戦う現王者は依然として本命だ。
一方、プレミアリーグで何度も準優勝を重ねてきたアーセナルは、22年ぶりの優勝を果たし、勢いを持ってハンガリーへ乗り込む。今季CLで未敗の彼らには、もはやプレッシャーはない。
土曜の夜、王者が決まる。PSGが2度目の頂点に立つか、アーセナルが初優勝を遂げるか。勝敗を分ける6つの鍵をGOALが分析する。
PSGはプスカシュ・アリーナでの試合に向けすでに44得点をマーク。昨年ミュンヘンでインテルを破った実績もあり、チャンピオンズリーグ未制覇のクラブを相手に戦う現王者は依然として本命だ。
一方、プレミアリーグで何度も準優勝を重ねてきたアーセナルは、22年ぶりの優勝を果たし、勢いを持ってハンガリーへ乗り込む。今季CLで未敗の彼らには、もはやプレッシャーはない。
土曜の夜、王者が決まる。PSGが2度目の頂点に立つか、アーセナルが初優勝を遂げるか。勝敗を分ける6つの鍵をGOALが分析する。
この試合は大きな注目を集めるだろう。ブカヨ・サカは今シーズン、ケガの影響もあり目立った活躍はない。しかし、この「スターボーイ」が万全のコンディションで調子を上げると、アーセナルの攻撃は別物になる。
彼の技術は言うまでもないが、ガナーズで不可欠な理由は2つある。まず、恐れを知らず、チャンスがあればDFに果敢に挑む。さらに、守備でも卓越しているため、ウイングバックやサイドバックとしても起用されてきた。
そのため、メンデスを苦しめつつその攻撃力を封じる選手はほとんどいない。とはいえ、サカがその両方を同時に実現できるかは疑問だ。
バイエルンとのCL準決勝で証明されたように、彼は世界最高の左SBだ。パリでの第1戦ではミカエル・オリーセに苦戦したが、第2戦では完全に抑え込んだ。
とはいえ、昨年の準決勝2ndレグでPSG相手に得点を挙げた経験はサカの自信になっているはずだ。それでも2試合全体を見ればメンデスが上回っていた。土曜の試合でも彼が同じパフォーマンスを見せれば、アーセナルは得点を奪うのに苦戦するだろう。
執筆時点では、ユリエン・ティンバーが決勝に出場できるかは不明だ。それでも、アーセナルにとって彼は不可欠だ。なぜなら、フヴィチャ・クヴァラツヘリアを止める最大の――そしておそらく唯一の――希望だからだ。
元ナポリのウインガーである彼は、PSGがレアル・マドリー以来のCL連覇へあと1勝に迫る原動力だ。2025年冬の加入でチームに初優勝をもたらし、今季もさらに輝いている。
ルイス・エンリケ監督も「クヴァラドーナ」と呼ぶほどで、彼はチャンピオンズリーグのノックアウトステージ7試合連続で得点かアシストを記録し、すでに歴史に名を刻んでいる。ティンバーが先発しても、その勢いを止めるのは容易ではないだろう。 3月以来実戦から遠ざかるティンバーが、技巧と運動量を兼備するクヴァラツヘリアを60分間抑え込むのは容易ではない。仮に前半を凌いでも、その後誰を投入するかという課題が残る。
右SBの課題は、ベン・ホワイトの負傷欠場によってさらに深刻だ。そのため、センターバックのクリスティアン・モスケラやMFマルティン・スビメンディが急きょ起用される可能性もある。
レイ・パーラーも決勝前GOALに「クヴァラツヘリアは私が長年見てきた中で最高の選手の一人だ。アルテタが右SBでどう対応するかは興味深い。正直、私には分からない。それが彼にとって最大の懸念材料になるだろう」と語った。
そのため、サカには「ジョージアのジョージ・ベスト」と呼ばれる選手をマークする味方を助けるため、できるだけ下がって守備に参加することが求められるかもしれない。
PSGは右SBのコンディションに不安を抱えている。アクラフ・ハキミはバイエルンとの第1戦で負ったハムストリングのケガから依然として回復していない。先週のチーム内練習試合にも出場せず、『レキップ』紙は土曜の試合での先発の可能性は極めて低いと報じた。
ハキミの欠場はルイス・エンリケ監督にとって大きな痛手だ。攻守に優れたオールラウンドな彼はPSG戦術に不可欠だからだ。もし欠場すれば、右SBは再びウォーレン・ザイール＝エメリが務めるだろう。
ルイス・ディアスとの対決では不安な場面もあったが、フランス代表はコロンビア人選手をマークしつつ、機会があれば前線へ飛び出す役割も果たした。
それでも、土曜の試合で世界最高峰のサイドバックではなく20歳のMFと対戦することになれば、レアンドロ・トロサールには有利に働くだろう。
もちろん、これは直接対決ではない。試合が始まれば、ダビド・ラヤとマトヴェイ・サフォノフが近づくことはほとんどないだろう。
それでもGKはCL決勝で勝敗を左右することが多い。2018年、ロリス・カリウスが致命的なミスでトロフィーをレアル・マドリーに譲ったように、今回の2人には大きな実力差がある。
もちろん、ブダペストで同様の事態が起きるとは限らないが、ほぼ完璧なPSGにおける唯一の弱点であることは否めない。
昨夏、ルイス・エンリケ監督はCL制覇に貢献したドンナルンマを放出し、戦術に合うと判断したシュヴァリエを起用したが、シュヴァリエは期待外れだった。そのため11月にはサフォノフにスイッチするしかなかった。
とはいえ、サフォノフもPSGの正GKとして及第点は取っている。それでも今季最高のパフォーマンスを見せるラヤとはレベルが異なる。さらにセットプレーでの不安がPSGの懸念材料だ。アーセナル戦では特に致命的になる可能性がある。
ハキミと同様に先週のPSGチーム内親善試合を欠場したデンベレだが、決勝戦では「100％のコンディション」で臨めると自信を示した。
「調子はとてもいい。パリFC戦では少し不安を感じたが、今は大丈夫だ」と、5月17日のダービーで筋肉の不調により早々に交代したデンベレはRMCスポーツに語った。
「PSGでもその前でも、キャリアで多くの不安や大けがを経験してきた。だから今回は、特に決勝を控えているので、あえてプレーを止め、リスクを避けた」
万全ならアーセナルには脅威だ。昨季準決勝で彼はエミレーツで先制点、パルク・デ・プランスではハキミへのアシストを決めた。
そんなデンベレの危険性を封じられるCBコンビがアーセナルにはいる。ウィリアム・サリバとガブリエウ・マガリャンイスだ。2人の連携は昨年からさらに進化し、今季CL無敗の原動力となっている。
2人の呼吸は完璧で、サリバの優雅さとスピード、冷静さが、ガブリエウの攻撃性と強さ、そして「ダークアーツ」を補完する。この世界最高CBコンビがバロンドール保持者を封じれば、アーセナルがPSGを倒すチャンスは十分にある。
プレミアリーグ制覇と18年ぶりCL決勝進出を果たしたアーセナルのデクラン・ライスは、バロンドール候補として注目されている。今夏北米で開催されるW杯では優勝候補イングランド代表として出場する予定だ。
だが、現代最高の選手と呼ばれるには、まず最高のMFであることを示さねばならない。その座は現在、土曜の対戦相手であるヴィティーニャが占めている。
スタミナやフィジカルではライスに及ばないが、小柄なPSGのゲームメーカーは、広い視野と多彩なパスで違いを生み出す知性派だ。
しかもヴィティーニャは、ルイス・エンリケ監督が率いるPSGの中盤3枚の1人に過ぎない。ジョアン・ネヴィスとファビアン・ルイスもまた高く評価されており、この18か月で彼らを上回ったのはバイエルンだけだ。
とはいえ、ライスは同等のサポートを得ていない。アルテタ監督は、疲労が見えるスビメンディではなく、フレッシュなマイルズ・ルイス＝スケリーを起用するか迷う。さらに、昨季PSG戦で存在感を示せなかったキャプテン、マルティン・ウーデゴールの覚醒も不可欠だ。
ライスの尽きせぬエネルギーはアーセナルに希望を与えるが、中盤の戦いを制するには彼の力だけでは不十分だ。