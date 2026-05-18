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Krishan Davis

翻訳者：

アーセナル対バーンリー戦の選手評価：残り1試合！カイ・ハフェルツの鮮やかなゴールが、ガンナーズを待望のプレミアリーグ優勝へあと一歩に導いた。

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アーセナル 対 バーンリー
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カイ・ハヴァーツ

見栄えは良くなかったが、アーセナルは月曜夜の試合で既に降格が決まっているバーンリーに辛勝。カイ・ハヴェルツがセットプレーからヘディングで決め、プレミアリーグ優勝まであと1勝とした。 前半終了間際にブカヨ・サカのCKに頭で合わせ先制した同選手は、後半には退場を免れる幸運にも恵まれた。この1-0勝利で、明日好調ボーンマス戦でマンチェスター・シティが勝ち点を落とせば、アーセナルの優勝が決定する。

試合開始直後から攻防が激化した。バーンリーは低いブロックで優勝を狙うアーセナルの攻撃を封じようとしたが、得点は時間の問題だった。15分、エゼとの連携からトロサールがシュート、しかしポストに阻まれた。続くサカの危険なクロスがゴール前を横切った。

6ヤード内で倒されたサカはPKを主張したが、ハヴェルツの低いクロスを押し込む方が簡単だった。リプレイではサカがシュート時にルーカス・ピレスの足を蹴っており、VARもPKを認めなかった。

後半に入るとアーセナルはペースを乱した。直後、エゼは2分間で2度の決定機を逃し、クロスバーを掠めたボレーも含まれていた。

70分にはハヴェルツがまたも論争の的となった。レスリー・ウゴチュクウの脚裏を蹴ったが、主審とVARは「重大な反則ではない」とし、レッドカードは回避された。

アーセナルは辛くも逃げ切り、貴重な勝ち点3を得た。この結果、火曜日にマンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を落とせば優勝が決まる。シティが勝った場合は最終節のクリスタル・パレス戦で勝利が必要となる。シティは同日アストン・ヴィラと対戦する。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する…

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    デビッド・ラヤ（6/10）：

    ほとんど見守るだけだったが、序盤は枠を外れたシュートを確認するためゴール前を移動した。

    クリスティアン・モスケラ（6/10）：

    サカとの連携で攻撃面で好印象。守備の場面は少なかったが冷静に対応した。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    パス回しで安定。フィジカルが強いジアン・フレミングにも負けていなかった。

    ガブリエル・マガリャエス（6/10）：

    攻撃の組み立てをサポートするため前線に上がり、セカンドボランチとしてプレーした。

    リカルド・カラフィオリ（6/10）：

    飾り気のないプレーながら、攻撃面で良いポジションを取った。

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    デクラン・ライス（7/10）：

    堅実なプレーでペナルティエリア内で決定的なセーブをし、リードを守った。

    マーティン・オデゴール（6/10）：

    タッチが多すぎる場面もあったが、チャンスがあれば前線へ運んだ。

    エベレチ・エゼ（6/10）：

    チャンスを2度外し、緩いパスが失点につながりかねない場面ではホームサポーターから怒声を浴びた。

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    攻撃

    ブカヨ・サカ（7/10）：

    ハーヴェルツのヘディングにつながる完璧なCKを蹴り、自身も好機を作った。守備でも奮闘。

    カイ・ハーヴェルツ（7/10）：

    わずかなチャンスを活かし、飛び出してヘディングで先制点を奪った。交代直前にレッドカードを免れたのは運が良かった。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    低い弾道のシュートがポストを直撃したのは不運。巧みな足さばきと動きで存在感を示した。

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ピエロ・ヒンカピー（6/10）：

    カラフィオリほどの影響力はなかったが、与えられた役割を全うした。

    ヴィクトル・ジョケレス（6/10）：

    活発に動き回ったが、バーンリーを突き放す決定機を逃した。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（6/10）：

    中盤の混戦に果敢に挑んだ。

    ガブリエル・マルティネッリ（評価なし）：

    アディショナルタイムに投入。

    マルティン・ズビメンディ（評価なし）：

    試合終盤にマルティネッリとともに投入され、試合を締めくくった。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    内容は美しくなくても、結果がすべて。1-0の勝利でも歓迎だ。残るは1試合。

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