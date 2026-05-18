試合開始直後から攻防が激化した。バーンリーは低いブロックで優勝を狙うアーセナルの攻撃を封じようとしたが、得点は時間の問題だった。15分、エゼとの連携からトロサールがシュート、しかしポストに阻まれた。続くサカの危険なクロスがゴール前を横切った。

6ヤード内で倒されたサカはPKを主張したが、ハヴェルツの低いクロスを押し込む方が簡単だった。リプレイではサカがシュート時にルーカス・ピレスの足を蹴っており、VARもPKを認めなかった。

後半に入るとアーセナルはペースを乱した。直後、エゼは2分間で2度の決定機を逃し、クロスバーを掠めたボレーも含まれていた。

70分にはハヴェルツがまたも論争の的となった。レスリー・ウゴチュクウの脚裏を蹴ったが、主審とVARは「重大な反則ではない」とし、レッドカードは回避された。

アーセナルは辛くも逃げ切り、貴重な勝ち点3を得た。この結果、火曜日にマンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を落とせば優勝が決まる。シティが勝った場合は最終節のクリスタル・パレス戦で勝利が必要となる。シティは同日アストン・ヴィラと対戦する。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する…