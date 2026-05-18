アーセナル対バーンリー戦の選手評価：残り1試合！カイ・ハヴェルツの鮮やかなゴールが、ガンナーズを待望のプレミアリーグ優勝へあと一歩に導いた。

試合開始直後から攻防が続いた。バーンリーは低いブロックで優勝を狙うアーセナルの攻撃を封じようとしたが、得点は時間の問題だった。15分、エゼとの連携からトロサールがシュート、しかしポストに阻まれた。サカも危険なクロスを送った。

34分にはハヴェルツの低いクロスを押し込む方が簡単そうに見えたが、サカが6ヤード内で倒された場面でアーセナルはPKを主張。リプレイではシュート時にルーカス・ピレスの足に接触したことが確認され、VARも判定を覆さなかった。

後半に入るとアーセナルはペースを乱した。開始直後、エゼは2分で2度の決定機を逃し、バーンリーのGKにクロスバーに弾き返されたボレーもあった。

70分にはハヴェルツがウゴチュクウに危険なタックル。一時は退場も懸念されたが、主審とVARは「重大な反則ではない」と判断し、レッドカードは回避された。

アーセナルは辛くも逃げ切り、勝ち点3を得た。マンチェスター・シティが火曜のボーンマス戦で勝ち点を落とせば優勝が決まり、落とさなければ最終節でクリスタル・パレスに勝つ必要がある。その際シティはアストン・ヴィラと対戦する。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する。