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Arsenal GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

アーセナル対バーンリー戦の選手評価：残り1試合！カイ・ハヴェルツの鮮やかなゴールが、ガンナーズを待望のプレミアリーグ優勝へあと一歩に導いた。

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アーセナル 対 バーンリー
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カイ・ハヴァーツ

内容的には見事ではなかったが、アーセナルは月曜夜の試合で降格が決まっているバーンリーを相手に、カイ・ハヴェルツのセットプレーからのヘディング弾で辛勝。プレミアリーグ優勝まであと1勝とした。 前半終了間際にブカヨ・サカのCKに飛び込み先制したドイツ人FWは、後半には退場を免れる幸運にも恵まれた。この1-0勝利で、明日好調ボーンマス戦に臨むマンチェスター・シティが勝ち点を落とせば、アーセナルの優勝が決定する。

試合開始直後から攻防が続いた。バーンリーは低いブロックで優勝を狙うアーセナルの攻撃を封じようとしたが、得点は時間の問題だった。15分、エゼとの連携からトロサールがシュート、しかしポストに阻まれた。サカも危険なクロスを送った。

34分にはハヴェルツの低いクロスを押し込む方が簡単そうに見えたが、サカが6ヤード内で倒された場面でアーセナルはPKを主張。リプレイではシュート時にルーカス・ピレスの足に接触したことが確認され、VARも判定を覆さなかった。

後半に入るとアーセナルはペースを乱した。開始直後、エゼは2分で2度の決定機を逃し、バーンリーのGKにクロスバーに弾き返されたボレーもあった。

70分にはハヴェルツがウゴチュクウに危険なタックル。一時は退場も懸念されたが、主審とVARは「重大な反則ではない」と判断し、レッドカードは回避された。

アーセナルは辛くも逃げ切り、勝ち点3を得た。マンチェスター・シティが火曜のボーンマス戦で勝ち点を落とせば優勝が決まり、落とさなければ最終節でクリスタル・パレスに勝つ必要がある。その際シティはアストン・ヴィラと対戦する。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する。

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    デビッド・ラヤ（6/10）：

    ほとんど見守るだけだったが、序盤は枠を外れたシュートを確認するためゴール前を移動した。

    クリスティアン・モスケラ（6/10）：

    サカとの連携で攻撃面で好印象。守備の場面は少なかったが冷静に対応した。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    パス回しで安定。フィジカル強いフレミングにも互角。

    ガブリエル・マガリャエス（6/10）：

    攻撃の組み立てを助けるため前線に上がり、セカンドボランチとしてプレーした。

    リカルド・カラフィオリ（6/10）：

    飾り気のないプレーながら、攻撃面で良いポジションを取った。

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    デクラン・ライス（7/10）：

    堅実なプレーでペナルティエリア内で決定的なセーブをし、リードを守った。

    マーティン・オデゴール（6/10）：

    タッチが多すぎる場面もあったが、チャンスがあれば前線へ運んだ。

    エベレチ・エゼ（6/10）：

    常に仕掛けようとしたが、2度の好機を活かせず、緩いパスが失点につながりかねない場面ではホームサポーターから怒声を浴びた。

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ブカヨ・サカ（7/10）：

    ハーヴェルツのヘディングにつながる完璧なCKを蹴り、自身も好機を作った。守備でも奮闘。

    カイ・ハーヴェルツ（7/10）：

    わずかなチャンスを活かし、高い跳躍からヘディングで先制点。交代直前にレッドカードを免れたのは幸運。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    低い弾道のシュートがポストを直撃したのは不運。巧みな足さばきと動きで存在感を示した。

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ピエロ・ヒンカピー（6/10）：

    カラフィオリほどの影響力はなかったが、与えられた役割を最後まで全うした。

    ヴィクトル・ジョケレス（6/10）：

    活発に動き回ったが、バーンリーを突き放す決定機は作れなかった。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（6/10）：

    中盤の混戦に積極的に加わった。

    ガブリエル・マルティネッリ（評価なし）：

    アディショナルタイムに投入。

    マルティン・ズビメンディ（評価なし）：

    試合終盤に投入され、マルティネッリと同じ評価。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    内容は美しくなくても、結果がすべて。1-0の勝利ならいつでも歓迎だ。残るはあと1試合。

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